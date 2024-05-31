Тур: 1. Стадион: Optus Stadium. Главный судья: Faghani A.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
21
Дибала
Пауло
63
Боер
Пьетро
77
Феола
Вильям
80
Литти
Марко
79
Мирра
Якопо
17
Азмун
Сердар
20
Калюлю
Пьер
19
Эрнандес
Тео
28
Тиав
Малик
80
Муса
Юнус
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
-
77 Феола ВильямЗащитник
-
80 Литти МаркоЗащитник
-
79 Мирра ЯкопоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Бонера Даниэле
История личных встреч
Рома
Милан
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.28
1.56
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
50
49
Голов в среднем за матч
1.39
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
64
66
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Милан
Исход игры
Рома
28.3% (32)
Ничья
45.1% (51)
Милан
26.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
63.55% (68)
Меньше
36.45% (39)
Обе команды забьют
Да
93.46% (100)
Нет
6.54% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (32)
2:1 Рома
22.1% (25)
1:2 Милан
18.6% (21)
2:2 Ничья
15% (17)
2:3 Милан
2.7% (3)
1:0 Рома
2.7% (3)
0:1 Милан
1.8% (2)
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