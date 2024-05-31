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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Faghani A.
Рома
1:0
Первый тайм: 28'
Милан
0'
Прогнозы 113
Рома 28.3% (32)
X 45.1% (51)
Милан 26.5% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
14
Льоренте
Диего
6
Смоллинг
Крис
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
3
Хёйсен
Дин
52
Бове
Эдоардо
22
Ауа
Уссем
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
75
Кехайов
Атанас
63
Боер
Пьетро
2
Карсдорп
Рик
77
Феола
Вильям
80
Литти
Марко
79
Мирра
Якопо
81
Делла
Рокка
Маттиа
82
Тумминелли
Джанмарко
17
Азмун
Сердар
78
Альмавива
Маттиа
76
Нардози
Мануэль
57
Спортьелло
Марко
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
32
Побега
Томмазо
14
Рейндерс
Тиджани
7
Адли
Ясин
42
Флоренци
Алессандро
9
Жиру
Оливье
3
Бартезаги
Давиде
5
Шимич
Ян-Карло
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
8
Лофтус-Чик
Рубен
80
Муса
Юнус
18
Дзероли
Кевин
15
Йович
Лука
17
Окафор
Ноа
Рома
Милан

История личных встреч

Рома
Милан

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.28
1.56

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

50
49

Голов в среднем за матч

1.39
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

64
66

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! БАЛЬДАНЦИ!
  • 28'
    Думаю, что на второй тайм команды выйдут совсем в других составах. Если у "Милана" на скамейке довольно известные парни, то вот у Даниеле Де Росси в запасе очень много молодых ребят. 
  • 27'
    Бальданци слева подобрался к штрафной "Милана", после чего отдал скрытый пас на Абрахама, вот только эту задумку "раскусил" Калюлю, сумевший перехватить игровой снаряд. 
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Отличная контратака получилась у миланцев. Тео Эрнандес оказался у правого угла штрафной, после чего с левой ноги пробил в сторону дальнего угла, однако сфера прошла рядом со штангой!
  • 25'
    Быстрая атака получилась у "Ромы", в ходе которой Анхелиньо получил мяч в левой части штрафной, но выбрал не лучшее решение и исполнил абсолютно неточный навес в центр.
  • 24'
    Адли из центрального круга выполнил заброс к штрафной римлян, Жиру боролся за мяч с двумя защитниками, которые спокойно остановили рывок французского форварда. 
  • 23'
    Смоллингу не понравилось, что его команда долго владеет мячом без продвижения вперёд, поэтому он с 30 метров решился на удар, и мяч улетел в район верхнего яруса трибун. 
  • 22'
    Анхелиньо получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и от лицевой выполнил кросс к ближней штанге, а там внимательно сыграл Габбия, головой выбивший сферу. 
  • 21'
    Очень расслабленно действуют оба коллектива. На крупных планах видны улыбки футболистов, которые активно общаются друг с другом. Никакой агрессии нет. 
  • 20'
    Пролетели у нас стартовые минуты поединка. Команды активно стремятся идти в атаку, постоянно добираясь до штрафной друг друга, вот только опасных моментов пока совсем нет. 
  • Угловой
    19'
    Угловой на левом фланге в прошлом моменте заработали миланцы. Адли выполнил кросс к дальней штанге, откуда по воротам пробил Жиру, однако получилось слабо и точно в руки Свилару. 
  • 18'
    Калабрия от правого края штрафной выполнил острый кросс к дальней штанге, а там панически сыграл Хёйзен, под прессингом Побега выбивший сферу за лицевую. 
  • 17'
    Бальданци из глубины выполнил передачу к правому краю штрафной соперника, Дибала сферу получил, однако прорваться к воротам ему не позволил Адли. 
  • 16'
    Футболисты "Ромы" довольно спокойно перекатывают мяч в центральной части поля. Миланцы отдали сферу своему сопернику и ждут своего шанса убежать в быструю атаку. 
  • 15'
    Дибала в глубине поля получил игровой снаряд, после чего по центру прорвался вперёд и с левой ноги мощно пальнул по воротам, однако сфера ушла гораздо выше перекладины. 
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    • Угловой
      14'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Милана". Адли выполнил кросс к ближней штанге, откуда Калюлю под прессингом Н'Дика пробить по воротам не сумел. 
    • 13'
      Ауа оказался с мячом на чужой половине поля и отдал проникающий пас в штрафную, Абрахам рвался к сфере, вот только его опередил Спортьелло, вовремя выскочивший из ворот. 
    • 12'
      Абрахам слева вошёл в штрафную "Милана", после чего пытался доставить снаряд в центр на Дибалу, однако эту попытку защитники смогли перехватить. Продолжают атаковать римляне. 
    • 11'
      С преимуществом проводит стартовые минуты римский коллектив. Удаётся им проникать к штрафной соперника, вот только ударов по владениям Спортьелло мы пока не видим. 
    • 10'
      Анхелиньо получил игровой снаряд у левого края штрафной и классно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Н'Дика пытался пробить в одно касание, однако попасть по мячу ему не удалось. 
    • 9'
      Быстрая атака получилась у "Милана", в ходе которой Тео Эрнандес по центру тащил мяч к штрафной соперника, вот только обыграть Льоренте у него не получилось. 
    • 8'
      Бальданци из центрального круга сделал классный перевод к левому краю штрафной соперника, Анхелиньо ждал мяча, но эту передачу в последний момент перехватил Калабрия. 
    • 7'
      Удалось футболистам "Милана" выбраться на чужую половину поля, после чего с дальней дистанции по воротам пробил Побега, вот только игровой снаряд ушёл сильно левее цели. 
    • 6'
      Флоренци из глубины выполнил хороший пас в правую часть штрафной "Ромы", Рейндерс рвался вперёд, однако его от мяча оттеснил Льоренте. Чуть ли не первый выпад миланцев. 
    • 5'
      Анхелиньо с левого фланга сместился к радиусу штрафной соперника и пытался отдать проникающий пас на Бальданци, вот только эту передачу Габбия сумел перехватить. 
    • 4'
      Анхелиньо прорвался вперёд по левой бровке и выполнил перспективный кросс в центр штрафной, однако там внимательно сыграл Габбия и вынес сферу к центральной части поля. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Милана" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его возле своей штрафной площади. 
    • 2'
      Футболисты "Ромы" вышли на эту встречу в светлом комплекте формы, миланцы играют в красно-чёрной форме. Ворота Свилара в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Милана". 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на товарищеском матче, в рамках которого встретятся два итальянских клуба - "Рома" и "Милан". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.3% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Рома 28.3% (32)
    X 45.1% (51)
    Милан 26.5% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Милан
    3.57
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    4.02
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    2.15
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома 1:0 Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Милан

    Исход игры
    Рома
    28.3% (32)
    Ничья
    45.1% (51)
    Милан
    26.5% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.55% (68)
    Меньше
    36.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    93.46% (100)
    Нет
    6.54% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    2:1 Рома
    22.1% (25)
    1:2 Милан
    18.6% (21)
    2:2 Ничья
    15% (17)
    2:3 Милан
    2.7% (3)
    1:0 Рома
    2.7% (3)
    0:1 Милан
    1.8% (2)
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