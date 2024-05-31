Смоллингу не понравилось, что его команда долго владеет мячом без продвижения вперёд, поэтому он с 30 метров решился на удар, и мяч улетел в район верхнего яруса трибун.

Адли из центрального круга выполнил заброс к штрафной римлян, Жиру боролся за мяч с двумя защитниками, которые спокойно остановили рывок французского форварда.

Быстрая атака получилась у "Ромы", в ходе которой Анхелиньо получил мяч в левой части штрафной, но выбрал не лучшее решение и исполнил абсолютно неточный навес в центр.

ОПАСНО! Отличная контратака получилась у миланцев. Тео Эрнандес оказался у правого угла штрафной, после чего с левой ноги пробил в сторону дальнего угла, однако сфера прошла рядом со штангой!

Бальданци слева подобрался к штрафной "Милана", после чего отдал скрытый пас на Абрахама, вот только эту задумку "раскусил" Калюлю, сумевший перехватить игровой снаряд.

Думаю, что на второй тайм команды выйдут совсем в других составах. Если у "Милана" на скамейке довольно известные парни, то вот у Даниеле Де Росси в запасе очень много молодых ребят.

Дибала в глубине поля получил игровой снаряд, после чего по центру прорвался вперёд и с левой ноги мощно пальнул по воротам, однако сфера ушла гораздо выше перекладины.

Футболисты "Ромы" довольно спокойно перекатывают мяч в центральной части поля. Миланцы отдали сферу своему сопернику и ждут своего шанса убежать в быструю атаку.

Бальданци из глубины выполнил передачу к правому краю штрафной соперника, Дибала сферу получил, однако прорваться к воротам ему не позволил Адли.

Калабрия от правого края штрафной выполнил острый кросс к дальней штанге, а там панически сыграл Хёйзен, под прессингом Побега выбивший сферу за лицевую.

Угловой на левом фланге в прошлом моменте заработали миланцы. Адли выполнил кросс к дальней штанге, откуда по воротам пробил Жиру, однако получилось слабо и точно в руки Свилару.

Пролетели у нас стартовые минуты поединка. Команды активно стремятся идти в атаку, постоянно добираясь до штрафной друг друга, вот только опасных моментов пока совсем нет.

Очень расслабленно действуют оба коллектива. На крупных планах видны улыбки футболистов, которые активно общаются друг с другом. Никакой агрессии нет.

Анхелиньо получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и от лицевой выполнил кросс к ближней штанге, а там внимательно сыграл Габбия, головой выбивший сферу.

14' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Милана". Адли выполнил кросс к ближней штанге, откуда Калюлю под прессингом Н'Дика пробить по воротам не сумел.

13' Ауа оказался с мячом на чужой половине поля и отдал проникающий пас в штрафную, Абрахам рвался к сфере, вот только его опередил Спортьелло, вовремя выскочивший из ворот.

12' Абрахам слева вошёл в штрафную "Милана", после чего пытался доставить снаряд в центр на Дибалу, однако эту попытку защитники смогли перехватить. Продолжают атаковать римляне.

11' С преимуществом проводит стартовые минуты римский коллектив. Удаётся им проникать к штрафной соперника, вот только ударов по владениям Спортьелло мы пока не видим.

10' Анхелиньо получил игровой снаряд у левого края штрафной и классно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Н'Дика пытался пробить в одно касание, однако попасть по мячу ему не удалось.

9' Быстрая атака получилась у "Милана", в ходе которой Тео Эрнандес по центру тащил мяч к штрафной соперника, вот только обыграть Льоренте у него не получилось.

8' Бальданци из центрального круга сделал классный перевод к левому краю штрафной соперника, Анхелиньо ждал мяча, но эту передачу в последний момент перехватил Калабрия.

7' Удалось футболистам "Милана" выбраться на чужую половину поля, после чего с дальней дистанции по воротам пробил Побега, вот только игровой снаряд ушёл сильно левее цели.

6' Флоренци из глубины выполнил хороший пас в правую часть штрафной "Ромы", Рейндерс рвался вперёд, однако его от мяча оттеснил Льоренте. Чуть ли не первый выпад миланцев.