Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рома
Милан
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.28
1.56
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
50
49
Голов в среднем за матч
1.39
1.36
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
64
66
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Милан
Исход игры
Рома
33.3% (23)
Ничья
43.5% (30)
Милан
23.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (42)
Меньше
39.13% (27)
Обе команды забьют
Да
91.3% (63)
Нет
8.7% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (21)
2:1 Рома
29% (20)
1:2 Милан
15.9% (11)
2:2 Ничья
11.6% (8)
2:3 Милан
2.9% (2)
1:0 Рома
2.9% (2)
0:1 Милан
2.9% (2)
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