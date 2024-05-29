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Тур: 1.
Рома
 
Позже
Милан
Прогнозы 69
Рома 33.3% (23)
X 43.5% (30)
Милан 23.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Рома
Милан

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЕ
0:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.28
1.56

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

50
49

Голов в среднем за матч

1.39
1.36

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

64
66

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2
Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 69
    Рома 33.3% (23)
    X 43.5% (30)
    Милан 23.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Милан

    Исход игры
    Рома
    33.3% (23)
    Ничья
    43.5% (30)
    Милан
    23.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (42)
    Меньше
    39.13% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (63)
    Нет
    8.7% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (21)
    2:1 Рома
    29% (20)
    1:2 Милан
    15.9% (11)
    2:2 Ничья
    11.6% (8)
    2:3 Милан
    2.9% (2)
    1:0 Рома
    2.9% (2)
    0:1 Милан
    2.9% (2)
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