История личных встреч
Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Узбекистан (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Норчаев Хусаин
|1
|0.2
|Хамралиев Мухаммадкодир
|0
|0
Карточки
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Узбекистан (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давронов Алибек
|1
|0
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Япония (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Узбекистан (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2
Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0
Узбекистан (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 3:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:5
Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:0 Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:10 Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет) 8:1 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:1 Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:6 Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет) 1:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5 Узбекистан (до 23 лет) - Bangladesh U23 6:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 ОАЭ (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
14
14
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
|Узбекистан (до 23 лет)
|Норчаев Хусаин
|1
|Узбекистан (до 23 лет)
|Хамралиев Мухаммадкодир
|0 (1)
|Индонезия (до 23 лет)
|Ридхо Ризки
|1
|Индонезия (до 23 лет)
|Чу-А-Он Натан
|1
|Индонезия (до 23 лет)
|Архан Прамата
|1
|Узбекистан (до 23 лет)
|Давронов Алибек
|1
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
54.5% (18)
Ничья
9.1% (3)
Узбекистан (до 23 лет)
36.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (18)
Меньше
33.33% (9)
Обе команды забьют
Да
77.78% (21)
Нет
22.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Япония (до 23 лет)
33.3% (11)
1:2 Узбекистан (до 23 лет)
18.2% (6)
1:1 Ничья
9.1% (3)
2:0 Япония (до 23 лет)
9.1% (3)
1:0 Япония (до 23 лет)
9.1% (3)
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