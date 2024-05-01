  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии (до 23 лет) 2024
Япония (до 23 лет)
 
Позже
Узбекистан (до 23 лет)
Прогнозы 33
Япония (до 23 лет) 54.5% (18)
X 9.1% (3)
Узбекистан (до 23 лет) 36.4% (12)
Все прогнозы

История личных встреч

Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КА(2Л
2:0
КА(2Л
0:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узбекистан (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норчаев Хусаин 1 0.2
Хамралиев Мухаммадкодир 0 0

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узбекистан (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 0

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Япония (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Узбекистан (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2
Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0
Узбекистан (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 3:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:5
Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:0 Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:10 Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет) 8:1 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:1 Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:6 Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет) 1:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5 Узбекистан (до 23 лет) - Bangladesh U23 6:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 ОАЭ (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1/4 финала
2 Катар (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
1 Ирак (до 23 лет)
0 Вьетнам (до 23 лет)
12 Южная Корея (до 23 лет)
13 Индонезия (до 23 лет)
2 Узбекистан (до 23 лет)
0 Саудовская Аравия (до 23 лет)
1/2 финала
2 Япония (до 23 лет)
0 Ирак (до 23 лет)
0 Индонезия (до 23 лет)
2 Узбекистан (до 23 лет)
Финал
Япония (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Топ бомбардиров
Узбекистан (до 23 лет) Норчаев Хусаин 1
Узбекистан (до 23 лет) Хамралиев Мухаммадкодир 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индонезия (до 23 лет) Ридхо Ризки 1
Индонезия (до 23 лет) Чу-А-Он Натан 1
Индонезия (до 23 лет) Архан Прамата 1
Узбекистан (до 23 лет) Давронов Алибек 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 33
    Япония (до 23 лет) 54.5% (18)
    X 9.1% (3)
    Узбекистан (до 23 лет) 36.4% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    54.5% (18)
    Ничья
    9.1% (3)
    Узбекистан (до 23 лет)
    36.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (18)
    Меньше
    33.33% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (21)
    Нет
    22.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    33.3% (11)
    1:2 Узбекистан (до 23 лет)
    18.2% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (3)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    9.1% (3)
    1:0 Япония (до 23 лет)
    9.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Япония (до 23 лет)
    Узбекистан (до 23 лет)
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный