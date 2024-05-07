  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 39.
Этникос Ахна
1:0
Перерыв
АЕЛ Лимасол
0'
1:0
33' Гол
Дражич Деян
43' Желтая карточка
Silva
45' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес

Ход матча

33'
Дражич Деян
1:0
43'
 
Silva
45'
 
Морейра Ахмад Мендес
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Этникос Ахна
Ничья
АЕЛ Лимасол
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Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.73

Среднее время на гол

74
122

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 19 (5) 0.49
Enzo Cabrera2 17 (2) 0.44
Дражич Деян 5 0.13
Де Ириондо Мануэль 4 0.1
Бейкер Лукас 3 0.08
Ристевски Кирче 3 0.08
Липски Патрик 3 0.08
Пехливанис Мариос 3 0.08
Мескида Николас 2 0.05
Эммануэль Ломотей 2 0.05
Спировски Стефан 1 0.03
Стилиану Мариос 1 0.03
Иоаннидис Николаос 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Marios Peratikos 1 0.03
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минчев Георги 9 0.24
Макрис Андреас 9 (1) 0.24
Папафотис Вассилис 4 0.11
Андреу Эвангелос 4 0.11
Медоевич Слободан 3 0.08
Морейра Ахмад Мендес 3 0.08
Silva 3 0.08
Филипович Петар 2 0.05
Морсай Йонатан 2 0.05
Fabrice Nkwoh 2 0.05
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.05
Мендоса Хавьер 2 (1) 0.05
Срнич Драголюб 1 0.03
Башту Угу 1 0.03
Yiannis Gerolemou 1 0.03
Evdoras Silvestros 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Themistoklis Themistokleous 1 0.03
Stylianos Christodoulou 1 0.03

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 13 0
Marios Peratikos 11 1
Спировски Стефан 8 0
Enzo Cabrera2 8 0
Petros Ioannou 7 0
Липски Патрик 6 0
Элиа Мариос 5 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 3 1
Ристевски Кирче 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Бейкер Лукас 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 10 1
Мендоса Хавьер 8 0
Silva 8 0
Цука Рави 7 0
Филипович Петар 5 1
Папафотис Вассилис 6 0
Срнич Славолюб 5 0
Франдзис Христофорос 5 0
Медоевич Слободан 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Yiannis Gerolemou 3 0
Fabrice Nkwoh 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
АЕЛ Лимасол
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
8
Этникос Ахна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

18
27
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
АЕЛ Лимасол
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

34
19

Упущенные победы

32
35

Голы по времени матча

Забито

38
20
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
3
15%
16-30
6
16%
5
25%
31-45
7
18%
1
5%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
10
26%
7
35%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
8
24%
7
22%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
4
12%
9
28%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
9
27%
5
16%
76-90

Забито

27
32
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
4
15%
5
16%
1-15
7
26%
4
13%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
6
22%
8
25%
76-90

Пропущено

40
33
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
8%
6
18%
1-15
10
25%
5
15%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
8
20%
5
15%
61-75
8
20%
10
30%
76-90

Забито

65
52
32 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
9
14%
6
12%
1-15
13
20%
7
13%
16-30
10
15%
10
19%
31-45
10
15%
7
13%
46-60
7
11%
7
13%
61-75
16
25%
15
29%
76-90

Пропущено

73
65
36 В 1-м тайме 34
37 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 32
11
15%
13
20%
1-15
13
18%
7
11%
16-30
12
16%
14
22%
31-45
7
10%
7
11%
46-60
13
18%
9
14%
61-75
17
23%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Точный счет

2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
5 раз 13%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
13
6
1.5
10
9
4
15
2.5
4
15
2
17
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
7
5
14
1.5
4
14
3
16
2.5
3
15
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
5
0.5
Больше Меньше
27
10
18
20
1.5
14
23
7
31
2.5
7
30
4
34
3.5
4
33
2
36
4.5
2
35
1
37
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 35 22 6 7 62 - 23 72
2.
АЕК Ларнака
 35 21 9 5 56 - 30 72
3.
Омония Никосия
 35 20 8 7 61 - 36 68
4.
Арис Лимасол
 35 19 5 11 59 - 34 62
5.
Пафос
 35 18 7 10 59 - 32 61
6.
Анортосис
 35 15 8 12 46 - 38 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 38 16 12 10 55 - 36 60
2.
Неа Саламина
 2:1 39 14 8 17 50 - 60 50
3.
Этникос Ахна
 1:0 39 13 11 15 66 - 73 50
4.
АЕЛ Лимасол
 0:1 38 13 9 16 54 - 64 48
5.
Кармиотисса
 1:2 39 10 10 19 55 - 72 40
6.
Отеллос
 2:0 38 8 9 21 46 - 70 33
7.
Докса Катокопия
 0:2 39 9 5 25 28 - 73 32
8.
Закакиу
 38 2 11 25 38 - 94 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 13 2 2 37 - 9 41
2.
Омония Никосия
 18 12 4 2 39 - 16 40
3.
Арис Лимасол
 18 12 3 3 31 - 11 39
4.
АЕК Ларнака
 18 11 4 3 36 - 20 37
5.
Пафос
 17 10 3 4 30 - 12 33
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 1:0 20 10 4 6 39 - 33 34
2.
АЕЛ Лимасол
 0:1 19 9 5 5 33 - 32 32
3.
Аполлон
 19 6 6 7 20 - 17 24
4.
Неа Саламина
 2:1 19 6 4 9 19 - 28 22
5.
Кармиотисса
 1:2 20 4 8 8 31 - 37 20
6.
Отеллос
 2:0 19 5 3 11 18 - 29 18
7.
Докса Катокопия
 0:2 19 4 2 13 13 - 34 14
8.
Закакиу
 19 1 5 13 18 - 53 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 18 9 4 5 25 - 14 31
3.
Анортосис
 18 9 2 7 25 - 19 29
4.
Омония Никосия
 17 8 4 5 22 - 20 28
5.
Пафос
 18 8 4 6 29 - 20 28
6.
Арис Лимасол
 17 7 2 8 28 - 23 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 19 10 6 3 35 - 19 36
2.
Неа Саламина
 2:1 20 8 4 8 31 - 32 28
3.
Кармиотисса
 1:2 19 6 2 11 24 - 35 20
4.
Докса Катокопия
 0:2 20 5 3 12 15 - 39 18
5.
АЕЛ Лимасол
 0:1 19 4 4 11 21 - 32 16
6.
Этникос Ахна
 1:0 19 3 7 9 27 - 40 16
7.
Отеллос
 2:0 19 3 6 10 28 - 41 15
8.
Закакиу
 19 1 6 12 20 - 41 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Элиа Мариос 19
Кармиотисса Andreas Katsantonis 18
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 17
Пафос Жайро 15
АЕК Ларнака Фран Соль 15
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 14
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Морейра Ахмад Мендес получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Djalma получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Дражич Деян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Этникос Ахна
Ничья
АЕЛ Лимасол
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