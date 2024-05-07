Тур: 39.
1:0
Перерыв
Ход матча
33'
1:0
43'
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Diego Becker
-
-
-
-
-
Главный тренер: Борце Гюрев
- Основной состав
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.73
Среднее время на гол
74
122
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.43
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.66
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|19 (5)
|0.49
|Enzo Cabrera2
|17 (2)
|0.44
|Дражич Деян
|5
|0.13
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.1
|Бейкер Лукас
|3
|0.08
|Ристевски Кирче
|3
|0.08
|Липски Патрик
|3
|0.08
|Пехливанис Мариос
|3
|0.08
|Мескида Николас
|2
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.05
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Стилиану Мариос
|1
|0.03
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Marios Peratikos
|1
|0.03
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минчев Георги
|9
|0.24
|Макрис Андреас
|9 (1)
|0.24
|Папафотис Вассилис
|4
|0.11
|Андреу Эвангелос
|4
|0.11
|Медоевич Слободан
|3
|0.08
|Морейра Ахмад Мендес
|3
|0.08
|Silva
|3
|0.08
|Филипович Петар
|2
|0.05
|Морсай Йонатан
|2
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.05
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.05
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.05
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Evdoras Silvestros
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
|Stylianos Christodoulou
|1
|0.03
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|13
|0
|Marios Peratikos
|11
|1
|Спировски Стефан
|8
|0
|Enzo Cabrera2
|8
|0
|Petros Ioannou
|7
|0
|Липски Патрик
|6
|0
|Элиа Мариос
|5
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|3
|1
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|10
|1
|Мендоса Хавьер
|8
|0
|Silva
|8
|0
|Цука Рави
|7
|0
|Филипович Петар
|5
|1
|Папафотис Вассилис
|6
|0
|Срнич Славолюб
|5
|0
|Франдзис Христофорос
|5
|0
|Медоевич Слободан
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
АЕЛ Лимасол
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
8
Этникос Ахна
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
АЕЛ Лимасол
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
18
27
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
АЕЛ Лимасол
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
34
19
Упущенные победы
32
35
Голы по времени матча
Забито
38
20
17 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
3
15%
16-30
6
16%
5
25%
31-45
7
18%
1
5%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
10
26%
7
35%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
8
24%
7
22%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
4
12%
9
28%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
9
27%
5
16%
76-90
Забито
27
32
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
4
15%
5
16%
1-15
7
26%
4
13%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
6
22%
8
25%
76-90
Пропущено
40
33
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
8%
6
18%
1-15
10
25%
5
15%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
8
20%
5
15%
61-75
8
20%
10
30%
76-90
Забито
65
52
32 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
9
14%
6
12%
1-15
13
20%
7
13%
16-30
10
15%
10
19%
31-45
10
15%
7
13%
46-60
7
11%
7
13%
61-75
16
25%
15
29%
76-90
Пропущено
73
65
36 В 1-м тайме 34
37 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 32
11
15%
13
20%
1-15
13
18%
7
11%
16-30
12
16%
14
22%
31-45
7
10%
7
11%
46-60
13
18%
9
14%
61-75
17
23%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
Точный счет
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
2
11 раз 29%
0
5 раз 13%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
136
109
415
415
217
217
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
117
514
414
316
315
217
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
335
Больше Меньше
2710
1820
1423
731
730
434
433
236
235
137
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|6
|7
|62 - 23
|72
|2.
|35
|21
|9
|5
|56 - 30
|72
|3.
|35
|20
|8
|7
|61 - 36
|68
|4.
|35
|19
|5
|11
|59 - 34
|62
|5.
|35
|18
|7
|10
|59 - 32
|61
|6.
|35
|15
|8
|12
|46 - 38
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|12
|10
|55 - 36
|60
|2.
|2:1
|39
|14
|8
|17
|50 - 60
|50
|3.
|1:0
|39
|13
|11
|15
|66 - 73
|50
|4.
|0:1
|38
|13
|9
|16
|54 - 64
|48
|5.
|1:2
|39
|10
|10
|19
|55 - 72
|40
|6.
|2:0
|38
|8
|9
|21
|46 - 70
|33
|7.
|0:2
|39
|9
|5
|25
|28 - 73
|32
|8.
|38
|2
|11
|25
|38 - 94
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|37 - 9
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|3.
|18
|12
|3
|3
|31 - 11
|39
|4.
|18
|11
|4
|3
|36 - 20
|37
|5.
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|10
|4
|6
|39 - 33
|34
|2.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|33 - 32
|32
|3.
|19
|6
|6
|7
|20 - 17
|24
|4.
|2:1
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|5.
|1:2
|20
|4
|8
|8
|31 - 37
|20
|6.
|2:0
|19
|5
|3
|11
|18 - 29
|18
|7.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|13 - 34
|14
|8.
|19
|1
|5
|13
|18 - 53
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|18
|9
|4
|5
|25 - 14
|31
|3.
|18
|9
|2
|7
|25 - 19
|29
|4.
|17
|8
|4
|5
|22 - 20
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|29 - 20
|28
|6.
|17
|7
|2
|8
|28 - 23
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|6
|3
|35 - 19
|36
|2.
|2:1
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|3.
|1:2
|19
|6
|2
|11
|24 - 35
|20
|4.
|0:2
|20
|5
|3
|12
|15 - 39
|18
|5.
|0:1
|19
|4
|4
|11
|21 - 32
|16
|6.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|27 - 40
|16
|7.
|2:0
|19
|3
|6
|10
|28 - 41
|15
|8.
|19
|1
|6
|12
|20 - 41
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|19
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|18
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|17
|Пафос
|Жайро
|15
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 14
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10