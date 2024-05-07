Тур: 39.
2:0
Перерыв
0'
1:0
6' ГолХристодулу Георгиос
2:0
29' ГолIbrahim Sangare II
41' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
45' Желтая карточкаПих Роберт
Ход матча
6'
29'
45'
- Основной состав
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 C. Loizidis
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
История личных встреч
Отеллос
Докса Катокопия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пих Роберт
|7
|0.18
|Ibrahim Sangare II
|6
|0.16
|Lukas Brambilla
|5
|0.13
|Marijan Suto
|4
|0.11
|Попеску Кэлин
|4
|0.11
|Eduardo Nardini
|4
|0.11
|Христодулу Георгиос
|3
|0.08
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.08
|Славик Адриан
|2
|0.05
|Habib Oueslati
|2
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.03
|Georgios Katsiati
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.03
|Перес Хосе
|1
|0.03
|Кориню Жереми
|1
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|8 (1)
|0.21
|Асанте Эрнест
|5
|0.13
|Наби Адил
|5 (1)
|0.13
|Велковски Димитар
|3
|0.08
|Aleksa Puric
|1
|0.03
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|10
|0
|Христодулу Георгиос
|9
|0
|Ананг Бенсон
|6
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Кастанас Костас
|4
|0
|Marijan Suto
|4
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Пих Роберт
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кориню Жереми
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Kyriakos Kyriakou II
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Christos Hadjipaschalis
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|12
|0
|Труич Никола
|8
|1
|Трайчевски Душко
|7
|0
|Evangelos Kyriakou
|7
|0
|Aleksa Puric
|7
|0
|Наби Адил
|6
|0
|Велковски Димитар
|6
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Фофана Гессума
|5
|0
|Танди Симранджит
|4
|0
|Садик Берат
|3
|0
|Антониадес Мариос
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Alexandros Antoniou
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Кириаку Харис
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Докса Катокопия
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
0
10
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
4
Отеллос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Докса Катокопия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
29
Упущенные победы
20
10
Отеллос
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Докса Катокопия
54.5%
45.5%
18 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)
Сухие победы
4
13
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
32
34
Упущенные победы
27
14
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
28 Не забивали 30
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Пропущено
29
41
18 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
2
7%
6
15%
1-15
8
28%
6
15%
16-30
8
28%
4
10%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
1
3%
8
20%
61-75
5
17%
11
27%
76-90
Забито
30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 29
3
10%
2
15%
1-15
5
17%
3
23%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
4
13%
2
15%
76-90
Пропущено
39
34
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
6
15%
6
18%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
12
31%
8
24%
76-90
Забито
46
24
23 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 21
4
9%
3
13%
1-15
6
13%
4
17%
16-30
13
28%
3
13%
31-45
4
9%
5
21%
46-60
10
22%
3
13%
61-75
9
20%
6
25%
76-90
Пропущено
68
75
34 В 1-м тайме 34
34 Во 2-м тайме 41
25 Пропускали первыми 27
31 Не пропускали 32
8
12%
12
16%
1-15
12
18%
12
16%
16-30
14
21%
10
13%
31-45
9
13%
8
11%
46-60
8
12%
14
19%
61-75
17
25%
19
25%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Отеллос - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Результаты матчей
Отеллос
Докса Катокопия
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:6
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:6
1 раз 3%
0:2
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 38%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
910
612
415
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
712
316
316
118
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2018
1324
731
433
137
235
136
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|6
|7
|62 - 23
|72
|2.
|35
|21
|9
|5
|56 - 30
|72
|3.
|35
|20
|8
|7
|61 - 36
|68
|4.
|35
|19
|5
|11
|59 - 34
|62
|5.
|35
|18
|7
|10
|59 - 32
|61
|6.
|35
|15
|8
|12
|46 - 38
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|12
|10
|55 - 36
|60
|2.
|2:1
|39
|14
|8
|17
|50 - 60
|50
|3.
|1:0
|39
|13
|11
|15
|66 - 73
|50
|4.
|0:1
|38
|13
|9
|16
|54 - 64
|48
|5.
|1:2
|39
|10
|10
|19
|55 - 72
|40
|6.
|2:0
|38
|8
|9
|21
|46 - 70
|33
|7.
|0:2
|39
|9
|5
|25
|28 - 73
|32
|8.
|38
|2
|11
|25
|38 - 94
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|37 - 9
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|3.
|18
|12
|3
|3
|31 - 11
|39
|4.
|18
|11
|4
|3
|36 - 20
|37
|5.
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|10
|4
|6
|39 - 33
|34
|2.
|0:1
|19
|9
|5
|5
|33 - 32
|32
|3.
|19
|6
|6
|7
|20 - 17
|24
|4.
|2:1
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|5.
|1:2
|20
|4
|8
|8
|31 - 37
|20
|6.
|2:0
|19
|5
|3
|11
|18 - 29
|18
|7.
|0:2
|19
|4
|2
|13
|13 - 34
|14
|8.
|19
|1
|5
|13
|18 - 53
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|18
|9
|4
|5
|25 - 14
|31
|3.
|18
|9
|2
|7
|25 - 19
|29
|4.
|17
|8
|4
|5
|22 - 20
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|29 - 20
|28
|6.
|17
|7
|2
|8
|28 - 23
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|6
|3
|35 - 19
|36
|2.
|2:1
|20
|8
|4
|8
|31 - 32
|28
|3.
|1:2
|19
|6
|2
|11
|24 - 35
|20
|4.
|0:2
|20
|5
|3
|12
|15 - 39
|18
|5.
|0:1
|19
|4
|4
|11
|21 - 32
|16
|6.
|1:0
|19
|3
|7
|9
|27 - 40
|16
|7.
|2:0
|19
|3
|6
|10
|28 - 41
|15
|8.
|19
|1
|6
|12
|20 - 41
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|19
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|18
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|17
|Пафос
|Жайро
|15
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 14
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10