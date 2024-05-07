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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 39.
Отеллос
2:0
Перерыв
Докса Катокопия
0'
1:0
6' Гол
Христодулу Георгиос
2:0
29' Гол
Ibrahim Sangare II
41' Желтая карточка
Христодулу Георгиос
45' Желтая карточка
Пих Роберт

Ход матча

6'
Христодулу Георгиос
1:0
29'
Ibrahim Sangare II
2:0
41'
Христодулу Георгиос
 
45'
Пих Роберт
 
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Отеллос
Докса Катокопия

История личных встреч

Отеллос
Докса Катокопия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
К
1:3
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
К
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пих Роберт 7 0.18
Ibrahim Sangare II 6 0.16
Lukas Brambilla 5 0.13
Marijan Suto 4 0.11
Попеску Кэлин 4 0.11
Eduardo Nardini 4 0.11
Христодулу Георгиос 3 0.08
Дюриш Михал 3 (1) 0.08
Славик Адриан 2 0.05
Habib Oueslati 2 0.05
Кастанас Костас 1 0.03
Georgios Katsiati 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Н'Диайе Мамаду 1 0.03
Перес Хосе 1 0.03
Кориню Жереми 1 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 8 (1) 0.21
Асанте Эрнест 5 0.13
Наби Адил 5 (1) 0.13
Велковски Димитар 3 0.08
Aleksa Puric 1 0.03
Садик Берат 1 (1) 0.03

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 10 0
Христодулу Георгиос 9 0
Ананг Бенсон 6 1
Habib Oueslati 5 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Кастанас Костас 4 0
Marijan Suto 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Пих Роберт 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кориню Жереми 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Kyriakos Kyriakou II 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Christos Hadjipaschalis 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 12 0
Труич Никола 8 1
Трайчевски Душко 7 0
Evangelos Kyriakou 7 0
Aleksa Puric 7 0
Наби Адил 6 0
Велковски Димитар 6 0
Ньярко Эрнест 6 0
Фофана Гессума 5 0
Танди Симранджит 4 0
Садик Берат 3 0
Антониадес Мариос 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Alexandros Antoniou 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Кириаку Харис 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0

Результаты матчей

Отеллос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Докса Катокопия
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

0
10

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
4
Отеллос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Докса Катокопия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

28
29

Упущенные победы

20
10
Отеллос
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Докса Катокопия
54.5%
45.5%
18 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)

Сухие победы

4
13

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

32
34

Упущенные победы

27
14

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
28 Не забивали 30
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

29
41
18 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
2
7%
6
15%
1-15
8
28%
6
15%
16-30
8
28%
4
10%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
1
3%
8
20%
61-75
5
17%
11
27%
76-90

Забито

30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 29
3
10%
2
15%
1-15
5
17%
3
23%
16-30
7
23%
2
15%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
4
13%
2
15%
76-90

Пропущено

39
34
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
6
15%
6
18%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
12
31%
8
24%
76-90

Забито

46
24
23 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 21
4
9%
3
13%
1-15
6
13%
4
17%
16-30
13
28%
3
13%
31-45
4
9%
5
21%
46-60
10
22%
3
13%
61-75
9
20%
6
25%
76-90

Пропущено

68
75
34 В 1-м тайме 34
34 Во 2-м тайме 41
25 Пропускали первыми 27
31 Не пропускали 32
8
12%
12
16%
1-15
12
18%
12
16%
16-30
14
21%
10
13%
31-45
9
13%
8
11%
46-60
8
12%
14
19%
61-75
17
25%
19
25%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Отеллос - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2
Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1

Результаты матчей

Отеллос
Докса Катокопия

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:6
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:6
1 раз 3%
0:2
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
9
10
6
12
1.5
4
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
7
12
1.5
3
16
3
16
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
20
18
13
24
1.5
7
31
4
33
2.5
1
37
2
35
3.5
1
36
4.5
1
36
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 35 22 6 7 62 - 23 72
2.
АЕК Ларнака
 35 21 9 5 56 - 30 72
3.
Омония Никосия
 35 20 8 7 61 - 36 68
4.
Арис Лимасол
 35 19 5 11 59 - 34 62
5.
Пафос
 35 18 7 10 59 - 32 61
6.
Анортосис
 35 15 8 12 46 - 38 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 38 16 12 10 55 - 36 60
2.
Неа Саламина
 2:1 39 14 8 17 50 - 60 50
3.
Этникос Ахна
 1:0 39 13 11 15 66 - 73 50
4.
АЕЛ Лимасол
 0:1 38 13 9 16 54 - 64 48
5.
Кармиотисса
 1:2 39 10 10 19 55 - 72 40
6.
Отеллос
 2:0 38 8 9 21 46 - 70 33
7.
Докса Катокопия
 0:2 39 9 5 25 28 - 73 32
8.
Закакиу
 38 2 11 25 38 - 94 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 13 2 2 37 - 9 41
2.
Омония Никосия
 18 12 4 2 39 - 16 40
3.
Арис Лимасол
 18 12 3 3 31 - 11 39
4.
АЕК Ларнака
 18 11 4 3 36 - 20 37
5.
Пафос
 17 10 3 4 30 - 12 33
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 1:0 20 10 4 6 39 - 33 34
2.
АЕЛ Лимасол
 0:1 19 9 5 5 33 - 32 32
3.
Аполлон
 19 6 6 7 20 - 17 24
4.
Неа Саламина
 2:1 19 6 4 9 19 - 28 22
5.
Кармиотисса
 1:2 20 4 8 8 31 - 37 20
6.
Отеллос
 2:0 19 5 3 11 18 - 29 18
7.
Докса Катокопия
 0:2 19 4 2 13 13 - 34 14
8.
Закакиу
 19 1 5 13 18 - 53 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 18 9 4 5 25 - 14 31
3.
Анортосис
 18 9 2 7 25 - 19 29
4.
Омония Никосия
 17 8 4 5 22 - 20 28
5.
Пафос
 18 8 4 6 29 - 20 28
6.
Арис Лимасол
 17 7 2 8 28 - 23 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 19 10 6 3 35 - 19 36
2.
Неа Саламина
 2:1 20 8 4 8 31 - 32 28
3.
Кармиотисса
 1:2 19 6 2 11 24 - 35 20
4.
Докса Катокопия
 0:2 20 5 3 12 15 - 39 18
5.
АЕЛ Лимасол
 0:1 19 4 4 11 21 - 32 16
6.
Этникос Ахна
 1:0 19 3 7 9 27 - 40 16
7.
Отеллос
 2:0 19 3 6 10 28 - 41 15
8.
Закакиу
 19 1 6 12 20 - 41 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Элиа Мариос 19
Кармиотисса Andreas Katsantonis 18
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 17
Пафос Жайро 15
АЕК Ларнака Фран Соль 15
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 14
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
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Ничья
Докса Катокопия
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