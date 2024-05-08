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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 39.
Закакиу
1:5
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
20' Гол
Маркеш Педру
0:2
27' Гол
Перец Элиэль
31' Желтая карточка
Экполо Годсвилл
32' Желтая карточка
Valentinos Pastellis
34' Желтая карточка
Христофи Алкивиадес
0:3
39' Гол
Перец Элиэль
1:3
44' Гол
Cle
1:4
57' Гол
Перец Элиэль
1:5
74' Гол
Артян Андрей
81' Желтая карточка
Шполярич Данило
90'+3
Закакиу
Аполлон

История личных встреч

Закакиу
Аполлон

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:5
К
0:2
К
2:0
ПД
2:1
ПД
0:4

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
3.67

Среднее время на гол

72
24

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.71
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
52

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дигин Николя 6 (1) 0.15
Yair Castro 6 (1) 0.15
Mark Sifneos 5 (1) 0.13
Хадьивасилис Иоаннис 4 0.1
Шлогар Мартин 3 0.08
Cle 3 0.08
John Ruiz 1 0.03
Рейнолдс Аластер 1 0.03
Делмиро 1 0.03
Роша Кенни 1 0.03
Andreas Christou 1 0.03
Kyriakos Antoniou 1 0.03
Evagoras Antoniou 1 0.03
Theodoros Iosifidis 1 0.03
Valdy Matongo 1 0.03
Сабо Эрик 1 (1) 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 12 0.31
Бакенга Мушага 8 0.21
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.18
Перец Элиэль 7 (1) 0.18
Сагаль Анхело 6 0.15
Giorgios Malekkides 3 0.08
Абдураими Бешарт 2 0.05
Костаче Ионуц 2 0.05
Крменчик Михал 2 0.05
Юрчевич Марио 2 0.05
Экполо Годсвилл 2 0.05
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Артян Андрей 1 0.03
Zacharias Adoni 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Opoku Sarfo 7 2
Andreas Christou 7 1
Шлогар Мартин 6 1
Делмиро 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Рейнолдс Аластер 6 0
Valentinos Pastellis 4 1
Yigal Becker 4 1
Дигин Николя 5 0
Mark Sifneos 5 0
Сабо Эрик 3 1
John Ruiz 4 0
Хадьивасилис Иоаннис 4 0
Amtonis Eleftheriou 2 1
Христофи Алкивиадес 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Andreas Fragkou 2 0
Yair Castro 2 0
Роша Кенни 2 0
Ismael Yandal 2 0
Valdy Matongo 2 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Cle 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 9 0
Вальбуэна Матьё 7 0
Коль Исраэль 7 0
Перец Элиэль 7 0
Экполо Годсвилл 7 0
Giorgios Malekkides 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Юрчевич Марио 4 0
Панайоту Антреас 4 0
Шполярич Данило 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Пейбернес Матьё 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Закакиу
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
20% (4)
75% (15)
Аполлон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

16
9
Закакиу
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Аполлон
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (14)
15% (3)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

34
11

Упущенные победы

9
19
Закакиу
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (11)
38% (15)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
28% (11)
41% (16)
Аполлон
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (19)
31% (12)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
46% (18)
23% (9)

Сухие победы

4
13

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

35
19

Упущенные победы

25
28

Голы по времени матча

Забито

19
38
11 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
26 Не забивали 22
2
11%
6
16%
1-15
4
21%
4
11%
16-30
5
26%
12
32%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
21%
7
18%
76-90

Пропущено

58
22
26 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
3
5%
2
9%
1-15
11
19%
2
9%
16-30
12
21%
6
27%
31-45
8
14%
1
5%
46-60
10
17%
3
14%
61-75
14
24%
8
36%
76-90

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 29
5
25%
4
20%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Пропущено

41
17
13 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
3
7%
1
6%
1-15
4
10%
4
24%
16-30
6
15%
5
29%
29%
31-45
6
15%
2
12%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
14
34%
5
29%
29%
76-90

Забито

39
58
23 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 24
13 Не забивали 12
7
18%
10
17%
1-15
9
23%
6
10%
16-30
7
18%
17
29%
29%
31-45
4
10%
6
10%
46-60
3
8%
9
16%
61-75
9
23%
10
17%
76-90

Пропущено

99
39
39 В 1-м тайме 20
60 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 11
36 Не пропускали 25
6
6%
3
8%
1-15
15
15%
6
15%
16-30
18
18%
11
28%
31-45
14
14%
3
8%
46-60
18
18%
3
8%
61-75
28
28%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Отеллос - Закакиу 3:1 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Этникос Ахна - Закакиу 6:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Аполлон - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 0:4 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1
Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2

Результаты матчей

Закакиу
Аполлон

Точный счет

0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:1
4 раза 10%
0:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 41%
0
14 раз 36%
3
5 раз 13%
2
4 раза 10%
0
12 раз 31%
1
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
10
9
5
15
1.5
6
13
2
18
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
3
4
15
1.5
11
9
3
16
2.5
7
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
14
0.5
Больше Меньше
27
12
9
30
1.5
17
22
5
34
2.5
9
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 35 22 6 7 62 - 23 72
2.
АЕК Ларнака
 35 21 9 5 56 - 30 72
3.
Омония Никосия
 35 20 8 7 61 - 36 68
4.
Арис Лимасол
 35 19 5 11 59 - 34 62
5.
Пафос
 35 18 7 10 59 - 32 61
6.
Анортосис
 35 15 8 12 46 - 38 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 39 17 12 10 60 - 37 63
2.
Неа Саламина
 39 14 8 17 51 - 60 50
3.
Этникос Ахна
 39 13 11 15 67 - 73 50
4.
АЕЛ Лимасол
 38 13 9 16 54 - 65 48
5.
Кармиотисса
 39 10 10 19 55 - 73 40
6.
Отеллос
 38 8 9 21 47 - 70 33
7.
Докса Катокопия
 39 9 5 25 28 - 74 32
8.
Закакиу
 39 2 11 26 39 - 99 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 13 2 2 37 - 9 41
2.
Омония Никосия
 18 12 4 2 39 - 16 40
3.
Арис Лимасол
 18 12 3 3 31 - 11 39
4.
АЕК Ларнака
 18 11 4 3 36 - 20 37
5.
Пафос
 17 10 3 4 30 - 12 33
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 20 10 4 6 40 - 33 34
2.
АЕЛ Лимасол
 19 9 5 5 33 - 32 32
3.
Аполлон
 19 6 6 7 20 - 17 24
4.
Неа Саламина
 19 6 4 9 19 - 28 22
5.
Кармиотисса
 20 4 8 8 31 - 38 20
6.
Отеллос
 19 5 3 11 19 - 29 18
7.
Докса Катокопия
 19 4 2 13 13 - 34 14
8.
Закакиу
 20 1 5 14 19 - 58 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 18 9 4 5 25 - 14 31
3.
Анортосис
 18 9 2 7 25 - 19 29
4.
Омония Никосия
 17 8 4 5 22 - 20 28
5.
Пафос
 18 8 4 6 29 - 20 28
6.
Арис Лимасол
 17 7 2 8 28 - 23 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 20 11 6 3 40 - 20 39
2.
Неа Саламина
 20 8 4 8 32 - 32 28
3.
Кармиотисса
 19 6 2 11 24 - 35 20
4.
Докса Катокопия
 20 5 3 12 15 - 40 18
5.
АЕЛ Лимасол
 19 4 4 11 21 - 33 16
6.
Этникос Ахна
 19 3 7 9 27 - 40 16
7.
Отеллос
 19 3 6 10 28 - 41 15
8.
Закакиу
 19 1 6 12 20 - 41 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Элиа Мариос 19
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 18
Кармиотисса Andreas Katsantonis 18
Пафос Жайро 15
АЕК Ларнака Фран Соль 15
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 14
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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