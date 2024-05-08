Тур: 39.
0'
0:1
20' ГолМаркеш Педру
0:2
27' ГолПерец Элиэль
31' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
32' Желтая карточкаValentinos Pastellis
34' Желтая карточкаХристофи Алкивиадес
0:3
39' ГолПерец Элиэль
1:3
44' ГолCle
1:4
57' ГолПерец Элиэль
1:5
74' ГолАртян Андрей
81' Желтая карточкаШполярич Данило
90'+3
Ход матча
20'
0:1
27'
0:2
31'
39'
0:3
44'
1:3
57'
1:4
74'
1:5
81'
- Основной состав
- Вратарь
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Cle
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladica Petrovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
70 Koren Klein
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Закакиу
Аполлон
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
3.67
Среднее время на гол
72
24
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.71
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
52
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дигин Николя
|6 (1)
|0.15
|Yair Castro
|6 (1)
|0.15
|Mark Sifneos
|5 (1)
|0.13
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0.1
|Шлогар Мартин
|3
|0.08
|Cle
|3
|0.08
|John Ruiz
|1
|0.03
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.03
|Делмиро
|1
|0.03
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Andreas Christou
|1
|0.03
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.03
|Evagoras Antoniou
|1
|0.03
|Theodoros Iosifidis
|1
|0.03
|Valdy Matongo
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|12
|0.31
|Бакенга Мушага
|8
|0.21
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.18
|Перец Элиэль
|7 (1)
|0.18
|Сагаль Анхело
|6
|0.15
|Giorgios Malekkides
|3
|0.08
|Абдураими Бешарт
|2
|0.05
|Костаче Ионуц
|2
|0.05
|Крменчик Михал
|2
|0.05
|Юрчевич Марио
|2
|0.05
|Экполо Годсвилл
|2
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Артян Андрей
|1
|0.03
|Zacharias Adoni
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alex Opoku Sarfo
|7
|2
|Andreas Christou
|7
|1
|Шлогар Мартин
|6
|1
|Делмиро
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|5
|1
|Рейнолдс Аластер
|6
|0
|Valentinos Pastellis
|4
|1
|Yigal Becker
|4
|1
|Дигин Николя
|5
|0
|Mark Sifneos
|5
|0
|Сабо Эрик
|3
|1
|John Ruiz
|4
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0
|Amtonis Eleftheriou
|2
|1
|Христофи Алкивиадес
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Ismael Yandal
|2
|0
|Valdy Matongo
|2
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Cle
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|9
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Коль Исраэль
|7
|0
|Перец Элиэль
|7
|0
|Экполо Годсвилл
|7
|0
|Giorgios Malekkides
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Юрчевич Марио
|4
|0
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Шполярич Данило
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
20% (4)
75% (15)
Аполлон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
16
9
Закакиу
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Аполлон
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (14)
15% (3)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
34
11
Упущенные победы
9
19
Закакиу
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (11)
38% (15)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
28% (11)
41% (16)
Аполлон
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
49% (19)
31% (12)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
46% (18)
23% (9)
Сухие победы
4
13
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
35
19
Упущенные победы
25
28
Голы по времени матча
Забито
19
38
11 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
26 Не забивали 22
2
11%
6
16%
1-15
4
21%
4
11%
16-30
5
26%
12
32%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
1
5%
4
11%
61-75
4
21%
7
18%
76-90
Пропущено
58
22
26 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 14
3
5%
2
9%
1-15
11
19%
2
9%
16-30
12
21%
6
27%
31-45
8
14%
1
5%
46-60
10
17%
3
14%
61-75
14
24%
8
36%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 29
5
25%
4
20%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Пропущено
41
17
13 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
3
7%
1
6%
1-15
4
10%
4
24%
16-30
6
15%
5
29%
29%
31-45
6
15%
2
12%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
14
34%
5
29%
29%
76-90
Забито
39
58
23 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 24
13 Не забивали 12
7
18%
10
17%
1-15
9
23%
6
10%
16-30
7
18%
17
29%
29%
31-45
4
10%
6
10%
46-60
3
8%
9
16%
61-75
9
23%
10
17%
76-90
Пропущено
99
39
39 В 1-м тайме 20
60 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 11
36 Не пропускали 25
6
6%
3
8%
1-15
15
15%
6
15%
16-30
18
18%
11
28%
31-45
14
14%
3
8%
46-60
18
18%
3
8%
61-75
28
28%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 поражений
Отеллос - Закакиу 3:1 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Этникос Ахна - Закакиу 6:2
Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Аполлон - Закакиу 1:0 Закакиу - Отеллос 0:4 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1
Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Результаты матчей
Закакиу
Аполлон
Точный счет
0:2
2 раза 10%
0:5
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
1:1
4 раза 10%
0:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
0
14 раз 36%
3
5 раз 13%
2
4 раза 10%
0
12 раз 31%
1
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
109
515
613
218
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
173
415
119
316
713
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2514
Больше Меньше
2712
930
1722
534
930
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|6
|7
|62 - 23
|72
|2.
|35
|21
|9
|5
|56 - 30
|72
|3.
|35
|20
|8
|7
|61 - 36
|68
|4.
|35
|19
|5
|11
|59 - 34
|62
|5.
|35
|18
|7
|10
|59 - 32
|61
|6.
|35
|15
|8
|12
|46 - 38
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|12
|10
|60 - 37
|63
|2.
|39
|14
|8
|17
|51 - 60
|50
|3.
|39
|13
|11
|15
|67 - 73
|50
|4.
|38
|13
|9
|16
|54 - 65
|48
|5.
|39
|10
|10
|19
|55 - 73
|40
|6.
|38
|8
|9
|21
|47 - 70
|33
|7.
|39
|9
|5
|25
|28 - 74
|32
|8.
|39
|2
|11
|26
|39 - 99
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|37 - 9
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|3.
|18
|12
|3
|3
|31 - 11
|39
|4.
|18
|11
|4
|3
|36 - 20
|37
|5.
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|4
|6
|40 - 33
|34
|2.
|19
|9
|5
|5
|33 - 32
|32
|3.
|19
|6
|6
|7
|20 - 17
|24
|4.
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|5.
|20
|4
|8
|8
|31 - 38
|20
|6.
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|7.
|19
|4
|2
|13
|13 - 34
|14
|8.
|20
|1
|5
|14
|19 - 58
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|18
|9
|4
|5
|25 - 14
|31
|3.
|18
|9
|2
|7
|25 - 19
|29
|4.
|17
|8
|4
|5
|22 - 20
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|29 - 20
|28
|6.
|17
|7
|2
|8
|28 - 23
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|40 - 20
|39
|2.
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|3.
|19
|6
|2
|11
|24 - 35
|20
|4.
|20
|5
|3
|12
|15 - 40
|18
|5.
|19
|4
|4
|11
|21 - 33
|16
|6.
|19
|3
|7
|9
|27 - 40
|16
|7.
|19
|3
|6
|10
|28 - 41
|15
|8.
|19
|1
|6
|12
|20 - 41
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|19
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|18
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|18
|Пафос
|Жайро
|15
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 14
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10