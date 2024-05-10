  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 40.
Докса Катокопия
6:3
Конец матча
Этникос Ахна
0'
1:0
14' Гол
Труич Никола
2:0
17' Гол
Садик Берат
2:1
19' Гол
Andreas Perdios
37' Желтая карточка
Труич Никола
3:1
56' Пенальти
Садик Берат
4:1
62' Гол
Наби Адил
4:2
63' Гол
Дражич Деян
4:3
74' Гол
Липски Патрик
77' Желтая карточка
Танди Симранджит
5:3
90' Гол
Наби Адил
6:3
90' Гол
Victoras Neokleous
90'+6
Докса Катокопия
Этникос Ахна

История личных встреч

Докса Катокопия
Этникос Ахна

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

46 матчей

39.1%
26.1%
34.8%
18 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.6%
43.5%
23.9%
15 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
К
5:1
ПД
2:1
ПД
0:0
К
0:0
К
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.42
1.45

Среднее время на гол

63
61

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

64
64

Голов в среднем за матч

1.39
1.39

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 9 (1) 0.23
Наби Адил 7 (1) 0.18
Асанте Эрнест 5 0.13
Велковски Димитар 3 0.08
Садик Берат 3 (2) 0.08
Aleksa Puric 1 0.03
Victoras Neokleous 1 0.03
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 19 (5) 0.48
Enzo Cabrera2 18 (2) 0.45
Дражич Деян 6 0.15
Де Ириондо Мануэль 4 0.1
Липски Патрик 4 0.1
Бейкер Лукас 3 0.08
Ристевски Кирче 3 0.08
Пехливанис Мариос 3 0.08
Мескида Николас 2 0.05
Эммануэль Ломотей 2 0.05
Спировски Стефан 1 0.03
Стилиану Мариос 1 0.03
Иоаннидис Николаос 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Marios Peratikos 1 0.03
Andreas Perdios 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 12 0
Труич Никола 9 1
Evangelos Kyriakou 7 1
Трайчевски Душко 7 0
Aleksa Puric 7 0
Стилиану Мариос 5 1
Наби Адил 6 0
Велковски Димитар 6 0
Фофана Гессума 6 0
Ньярко Эрнест 6 0
Танди Симранджит 5 0
Садик Берат 3 0
Антониадес Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Alexandros Antoniou 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Кириаку Харис 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 13 0
Marios Peratikos 11 1
Спировски Стефан 8 0
Petros Ioannou 8 0
Enzo Cabrera2 8 0
Липски Патрик 6 0
Элиа Мариос 5 0
Дражич Деян 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 3 1
Ристевски Кирче 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Бейкер Лукас 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Этникос Ахна
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
23
Докса Катокопия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Этникос Ахна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

38
19

Упущенные победы

8
34
Докса Катокопия
48.6%
51.4%
17 побед 18 поражений
Первый тайм
35% (14)
38% (15)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
30% (12)
33% (13)
Этникос Ахна
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (7)
43% (17)
40% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
30% (12)
45% (18)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

13
7

Волевые победы

43
20

Упущенные победы

16
57

Голы по времени матча

Забито

19
30
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
30 Не забивали 23
3
16%
4
13%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
4
21%
6
20%
76-90

Пропущено

37
46
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
6
16%
4
9%
1-15
7
19%
11
24%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
2
5%
4
9%
46-60
8
22%
9
20%
61-75
8
22%
10
22%
76-90

Забито

11
40
3 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 12
32 Не забивали 22
1
9%
5
13%
1-15
1
9%
6
15%
16-30
1
9%
7
18%
31-45
3
27%
7
18%
46-60
1
9%
5
13%
61-75
4
36%
10
25%
76-90

Пропущено

44
33
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
7
16%
8
24%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
4
9%
4
12%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
12
27%
9
27%
76-90

Забито

30
70
12 В 1-м тайме 34
18 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 19
22 Не забивали 5
4
13%
9
13%
1-15
5
17%
14
20%
16-30
3
10%
11
16%
31-45
6
20%
10
14%
46-60
4
13%
10
14%
61-75
8
27%
16
23%
76-90

Пропущено

81
79
37 В 1-м тайме 38
44 Во 2-м тайме 41
28 Пропускали первыми 20
34 Не пропускали 32
13
16%
12
15%
1-15
14
17%
14
18%
16-30
10
12%
12
15%
31-45
8
10%
8
10%
46-60
16
20%
14
18%
61-75
20
25%
19
24%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
Этникос Ахна

Точный счет

0:2
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:2
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 48%
1
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
18
2
5
15
1.5
14
6
1
19
2.5
4
16
1
19
3.5
2
18
1
19
4.5
1
19
1
19
5.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
17
3
3
17
1.5
6
14
1
19
2.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
19
0.5
Больше Меньше
35
5
8
32
1.5
20
20
2
38
2.5
8
32
1
39
3.5
4
36
1
39
4.5
2
38
1
39
5.5
1
39

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 35 22 6 7 62 - 23 72
2.
АЕК Ларнака
 35 21 9 5 56 - 30 72
3.
Омония Никосия
 35 20 8 7 61 - 36 68
4.
Арис Лимасол
 35 19 5 11 59 - 34 62
5.
Пафос
 35 18 7 10 59 - 32 61
6.
Анортосис
 35 15 8 12 46 - 38 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 39 17 12 10 60 - 37 63
2.
АЕЛ Лимасол
 4:1 39 14 9 16 58 - 66 51
3.
Неа Саламина
 39 14 8 17 51 - 60 50
4.
Этникос Ахна
 40 13 11 16 70 - 79 50
5.
Кармиотисса
 1:4 40 10 10 20 56 - 77 40
6.
Докса Катокопия
 40 10 5 25 34 - 77 35
7.
Отеллос
 38 8 9 21 47 - 70 33
8.
Закакиу
 39 2 11 26 39 - 99 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 13 2 2 37 - 9 41
2.
Омония Никосия
 18 12 4 2 39 - 16 40
3.
Арис Лимасол
 18 12 3 3 31 - 11 39
4.
АЕК Ларнака
 18 11 4 3 36 - 20 37
5.
Пафос
 17 10 3 4 30 - 12 33
6.
Анортосис
 17 6 6 5 21 - 19 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 4:1 20 10 5 5 37 - 33 35
2.
Этникос Ахна
 20 10 4 6 40 - 33 34
3.
Аполлон
 19 6 6 7 20 - 17 24
4.
Неа Саламина
 19 6 4 9 19 - 28 22
5.
Кармиотисса
 1:4 20 4 8 8 31 - 38 20
6.
Отеллос
 19 5 3 11 19 - 29 18
7.
Докса Катокопия
 20 5 2 13 19 - 37 17
8.
Закакиу
 20 1 5 14 19 - 58 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 10 5 2 20 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 18 9 4 5 25 - 14 31
3.
Анортосис
 18 9 2 7 25 - 19 29
4.
Омония Никосия
 17 8 4 5 22 - 20 28
5.
Пафос
 18 8 4 6 29 - 20 28
6.
Арис Лимасол
 17 7 2 8 28 - 23 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 20 11 6 3 40 - 20 39
2.
Неа Саламина
 20 8 4 8 32 - 32 28
3.
Кармиотисса
 1:4 20 6 2 12 25 - 39 20
4.
Докса Катокопия
 20 5 3 12 15 - 40 18
5.
АЕЛ Лимасол
 4:1 19 4 4 11 21 - 33 16
6.
Этникос Ахна
 20 3 7 10 30 - 46 16
7.
Отеллос
 19 3 6 10 28 - 41 15
8.
Закакиу
 19 1 6 12 20 - 41 9

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Элиа Мариос 19
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 18
Кармиотисса Andreas Katsantonis 18
Пафос Жайро 15
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 14
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Труич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 19'
      Г О О О О Л - Andreas Perdios бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
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