Тур: 40.
6:3
Конец матча
0'
1:0
14' ГолТруич Никола
2:0
17' ГолСадик Берат
2:1
19' ГолAndreas Perdios
37' Желтая карточкаТруич Никола
3:1
56' ПенальтиСадик Берат
4:1
62' ГолНаби Адил
4:2
63' ГолДражич Деян
4:3
74' ГолЛипски Патрик
77' Желтая карточкаТанди Симранджит
5:3
90' ГолНаби Адил
6:3
90' ГолVictoras Neokleous
90'+6
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
19'
2:1
37'
56'
3:1
60'
62'
4:1
63'
4:2
74'
4:3
77'
90'
5:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 C. Loizidis
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Хани ОмарНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
- Основной состав
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Борце Гюрев
История личных встреч
Докса Катокопия
Этникос Ахна
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
46 матчей
39.1%
26.1%
34.8%
18 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
30.4%
39.2%
14 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.6%
43.5%
23.9%
15 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.42
1.45
Среднее время на гол
63
61
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
64
64
Голов в среднем за матч
1.39
1.39
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|9 (1)
|0.23
|Наби Адил
|7 (1)
|0.18
|Асанте Эрнест
|5
|0.13
|Велковски Димитар
|3
|0.08
|Садик Берат
|3 (2)
|0.08
|Aleksa Puric
|1
|0.03
|Victoras Neokleous
|1
|0.03
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|19 (5)
|0.48
|Enzo Cabrera2
|18 (2)
|0.45
|Дражич Деян
|6
|0.15
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.1
|Липски Патрик
|4
|0.1
|Бейкер Лукас
|3
|0.08
|Ристевски Кирче
|3
|0.08
|Пехливанис Мариос
|3
|0.08
|Мескида Николас
|2
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.05
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Стилиану Мариос
|1
|0.03
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Marios Peratikos
|1
|0.03
|Andreas Perdios
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|12
|0
|Труич Никола
|9
|1
|Evangelos Kyriakou
|7
|1
|Трайчевски Душко
|7
|0
|Aleksa Puric
|7
|0
|Стилиану Мариос
|5
|1
|Наби Адил
|6
|0
|Велковски Димитар
|6
|0
|Фофана Гессума
|6
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Танди Симранджит
|5
|0
|Садик Берат
|3
|0
|Антониадес Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Alexandros Antoniou
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Кириаку Харис
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|13
|0
|Marios Peratikos
|11
|1
|Спировски Стефан
|8
|0
|Petros Ioannou
|8
|0
|Enzo Cabrera2
|8
|0
|Липски Патрик
|6
|0
|Элиа Мариос
|5
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|3
|1
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Этникос Ахна
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
23
Докса Катокопия
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
15% (3)
30% (6)
Этникос Ахна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
38
19
Упущенные победы
8
34
Докса Катокопия
48.6%
51.4%
17 побед 18 поражений
Первый тайм
35% (14)
38% (15)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
30% (12)
33% (13)
Этникос Ахна
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (7)
43% (17)
40% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
30% (12)
45% (18)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
13
7
Волевые победы
43
20
Упущенные победы
16
57
Голы по времени матча
Забито
19
30
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
30 Не забивали 23
3
16%
4
13%
1-15
4
21%
8
27%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
4
21%
6
20%
76-90
Пропущено
37
46
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
6
16%
4
9%
1-15
7
19%
11
24%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
2
5%
4
9%
46-60
8
22%
9
20%
61-75
8
22%
10
22%
76-90
Забито
11
40
3 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 12
32 Не забивали 22
1
9%
5
13%
1-15
1
9%
6
15%
16-30
1
9%
7
18%
31-45
3
27%
7
18%
46-60
1
9%
5
13%
61-75
4
36%
10
25%
76-90
Пропущено
44
33
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
7
16%
8
24%
1-15
7
16%
3
9%
16-30
4
9%
4
12%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
12
27%
9
27%
76-90
Забито
30
70
12 В 1-м тайме 34
18 Во 2-м тайме 36
10 Забивали первыми 19
22 Не забивали 5
4
13%
9
13%
1-15
5
17%
14
20%
16-30
3
10%
11
16%
31-45
6
20%
10
14%
46-60
4
13%
10
14%
61-75
8
27%
16
23%
76-90
Пропущено
81
79
37 В 1-м тайме 38
44 Во 2-м тайме 41
28 Пропускали первыми 20
34 Не пропускали 32
13
16%
12
15%
1-15
14
17%
14
18%
16-30
10
12%
12
15%
31-45
8
10%
8
10%
46-60
16
20%
14
18%
61-75
20
25%
19
24%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 Закакиу - Докса Катокопия 2:3 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
Этникос Ахна
Точный счет
0:2
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:6
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
6
1 раз 5%
2
10 раз 50%
1
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
6:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:2
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
4:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
19 раз 48%
1
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 38%
2
12 раз 30%
0
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
182
515
146
119
416
119
218
119
119
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
173
317
614
119
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2119
Больше Меньше
355
832
2020
238
832
139
436
139
238
139
139
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|6
|7
|62 - 23
|72
|2.
|35
|21
|9
|5
|56 - 30
|72
|3.
|35
|20
|8
|7
|61 - 36
|68
|4.
|35
|19
|5
|11
|59 - 34
|62
|5.
|35
|18
|7
|10
|59 - 32
|61
|6.
|35
|15
|8
|12
|46 - 38
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|12
|10
|60 - 37
|63
|2.
|4:1
|39
|14
|9
|16
|58 - 66
|51
|3.
|39
|14
|8
|17
|51 - 60
|50
|4.
|40
|13
|11
|16
|70 - 79
|50
|5.
|1:4
|40
|10
|10
|20
|56 - 77
|40
|6.
|40
|10
|5
|25
|34 - 77
|35
|7.
|38
|8
|9
|21
|47 - 70
|33
|8.
|39
|2
|11
|26
|39 - 99
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|37 - 9
|41
|2.
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|3.
|18
|12
|3
|3
|31 - 11
|39
|4.
|18
|11
|4
|3
|36 - 20
|37
|5.
|17
|10
|3
|4
|30 - 12
|33
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|20
|10
|5
|5
|37 - 33
|35
|2.
|20
|10
|4
|6
|40 - 33
|34
|3.
|19
|6
|6
|7
|20 - 17
|24
|4.
|19
|6
|4
|9
|19 - 28
|22
|5.
|1:4
|20
|4
|8
|8
|31 - 38
|20
|6.
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|7.
|20
|5
|2
|13
|19 - 37
|17
|8.
|20
|1
|5
|14
|19 - 58
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|18
|9
|4
|5
|25 - 14
|31
|3.
|18
|9
|2
|7
|25 - 19
|29
|4.
|17
|8
|4
|5
|22 - 20
|28
|5.
|18
|8
|4
|6
|29 - 20
|28
|6.
|17
|7
|2
|8
|28 - 23
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|40 - 20
|39
|2.
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|3.
|1:4
|20
|6
|2
|12
|25 - 39
|20
|4.
|20
|5
|3
|12
|15 - 40
|18
|5.
|4:1
|19
|4
|4
|11
|21 - 33
|16
|6.
|20
|3
|7
|10
|30 - 46
|16
|7.
|19
|3
|6
|10
|28 - 41
|15
|8.
|19
|1
|6
|12
|20 - 41
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|19
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|18
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|18
|Пафос
|Жайро
|15
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 14
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10