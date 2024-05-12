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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 40.
Аполлон
3:1
Второй тайм: 58'
Отеллос
0'
9' Желтая карточка
Янсен Квинт
1:0
17' Гол
Сагаль Анхело
2:0
48' Гол
Костаче Ионуц
3:0
49' Гол
Перец Элиэль
3:1
52' Гол
Lukas Brambilla

Ход матча

9'
 
Янсен Квинт
17'
Сагаль Анхело
1:0
46'
Костаче Ионуц
Юрчевич Марио
 
48'
Костаче Ионуц
2:0
49'
Перец Элиэль
3:0
52'
3:1
Lukas Brambilla
55'
 
Рамос Лукас
Ананг Бенсон
55'
 
Кастанас Костас
Христодулу Георгиос
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Аполлон
Отеллос

История личных встреч

Аполлон
Отеллос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
К
2:0
К
1:0
К
2:1
ПД
2:2
К
1:1
ПД
4:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 12 0.3
Бакенга Мушага 8 0.2
Перец Элиэль 8 (1) 0.2
Сагаль Анхело 7 0.18
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.18
Костаче Ионуц 3 0.08
Giorgios Malekkides 3 0.08
Абдураими Бешарт 2 0.05
Крменчик Михал 2 0.05
Юрчевич Марио 2 0.05
Экполо Годсвилл 2 0.05
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Артян Андрей 1 0.03
Zacharias Adoni 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пих Роберт 7 0.18
Ibrahim Sangare II 7 0.18
Lukas Brambilla 5 0.13
Marijan Suto 4 0.1
Попеску Кэлин 4 0.1
Eduardo Nardini 4 0.1
Христодулу Георгиос 3 0.08
Дюриш Михал 3 (1) 0.08
Славик Адриан 2 0.05
Habib Oueslati 2 0.05
Кастанас Костас 1 0.03
Georgios Katsiati 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Н'Диайе Мамаду 1 0.03
Перес Хосе 1 0.03
Кориню Жереми 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 9 0
Вальбуэна Матьё 7 0
Коль Исраэль 7 0
Перец Элиэль 7 0
Экполо Годсвилл 7 0
Giorgios Malekkides 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Юрчевич Марио 4 0
Панайоту Антреас 4 0
Шполярич Данило 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 10 0
Христодулу Георгиос 9 0
Ананг Бенсон 6 1
Habib Oueslati 5 1
Дюриш Михал 5 0
Рамос Лукас 5 0
Кастанас Костас 4 0
Marijan Suto 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Пих Роберт 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Янсен Квинт 2 0
Kyriakos Kyriakou II 2 0
Кориню Жереми 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Georgios Katsiati 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Christos Hadjipaschalis 1 0
Копас Адам 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

Аполлон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Отеллос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
23
Аполлон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
15% (3)
70% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Отеллос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

6
24

Упущенные победы

37
13
Аполлон
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (8)
31% (12)
49% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
46% (18)
31% (12)
Отеллос
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

13
5

Волевые победы

7
24

Упущенные победы

43
36

Голы по времени матча

Забито

20
30
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
29 Не забивали 23
4
20%
3
10%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
5
25%
7
23%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
3
15%
4
13%
76-90

Пропущено

17
39
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
6%
6
15%
1-15
4
24%
4
10%
16-30
5
29%
29%
6
15%
31-45
2
12%
4
10%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
29%
29%
12
31%
76-90

Забито

38
19
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
6
16%
2
11%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
12
32%
6
32%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
7
18%
6
32%
76-90

Пропущено

22
29
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
8
28%
16-30
6
27%
8
28%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
3
14%
1
3%
61-75
8
36%
5
17%
76-90

Забито

58
49
33 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 24
24 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
10
17%
5
10%
1-15
6
10%
7
14%
16-30
17
29%
29%
13
27%
31-45
6
10%
4
8%
46-60
9
16%
10
20%
61-75
10
17%
10
20%
76-90

Пропущено

39
68
20 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 25
25 Не пропускали 31
3
8%
8
12%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
11
28%
14
21%
31-45
3
8%
9
13%
46-60
3
8%
8
12%
61-75
13
33%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0
Отеллос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 3:0 Отеллос - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2

Результаты матчей

Аполлон
Отеллос

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:6
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

0:1
6 раз 15%
1:1
4 раза 10%
0:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:1
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:6
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 31%
1
10 раз 26%
2
8 раз 21%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
14 раз 37%
1
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
10
9
6
13
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
5
11
9
1.5
7
12
7
13
2.5
3
16
3
17
3.5
2
17
2
18
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
12
0.5
Больше Меньше
24
14
17
22
1.5
14
24
9
30
2.5
5
33
5
34
3.5
2
36
2
37
4.5
1
37

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 36 22 7 7 63 - 24 73
2.
АЕК Ларнака
 36 21 10 5 57 - 31 73
3.
Омония Никосия
 36 20 9 7 62 - 37 69
4.
Арис Лимасол
 36 20 5 11 63 - 34 65
5.
Пафос
 36 18 8 10 60 - 33 62
6.
Анортосис
 36 15 8 13 46 - 42 53

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 3:1 40 18 12 10 63 - 38 66
2.
АЕЛ Лимасол
 39 14 9 16 58 - 68 51
3.
Неа Саламина
 40 14 9 17 52 - 61 51
4.
Этникос Ахна
 40 13 11 16 70 - 79 50
5.
Кармиотисса
 40 10 10 20 58 - 77 40
6.
Докса Катокопия
 40 10 5 25 34 - 77 35
7.
Отеллос
 1:3 39 8 9 22 48 - 73 33
8.
Закакиу
 40 2 12 26 40 - 100 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 38 - 10 42
2.
Омония Никосия
 18 12 4 2 39 - 16 40
3.
Арис Лимасол
 18 12 3 3 31 - 11 39
4.
АЕК Ларнака
 18 11 4 3 36 - 20 37
5.
Пафос
 18 10 4 4 31 - 13 34
6.
Анортосис
 18 6 6 6 21 - 23 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 20 10 5 5 37 - 35 35
2.
Этникос Ахна
 20 10 4 6 40 - 33 34
3.
Аполлон
 3:1 20 7 6 7 23 - 18 27
4.
Неа Саламина
 20 6 5 9 20 - 29 23
5.
Кармиотисса
 20 4 8 8 31 - 38 20
6.
Отеллос
 1:3 19 5 3 11 19 - 29 18
7.
Докса Катокопия
 20 5 2 13 19 - 37 17
8.
Закакиу
 20 1 5 14 19 - 58 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 10 6 2 21 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 18 9 4 5 25 - 14 31
3.
Анортосис
 18 9 2 7 25 - 19 29
4.
Омония Никосия
 18 8 5 5 23 - 21 29
5.
Пафос
 18 8 4 6 29 - 20 28
6.
Арис Лимасол
 18 8 2 8 32 - 23 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 3:1 20 11 6 3 40 - 20 39
2.
Неа Саламина
 20 8 4 8 32 - 32 28
3.
Кармиотисса
 20 6 2 12 27 - 39 20
4.
Докса Катокопия
 20 5 3 12 15 - 40 18
5.
АЕЛ Лимасол
 19 4 4 11 21 - 33 16
6.
Этникос Ахна
 20 3 7 10 30 - 46 16
7.
Отеллос
 1:3 20 3 6 11 29 - 44 15
8.
Закакиу
 20 1 7 12 21 - 42 10

Топ бомбардиров
Кармиотисса Andreas Katsantonis 19
Этникос Ахна Элиа Мариос 19
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 18
Пафос Жайро 16
АЕК Ларнака Фран Соль 15
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 14
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 13
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 11
Докса Катокопия Альсё Бриан 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 17'
    Г О О О О Л - Сагаль Анхело бьет в цель!
  • 9'
    Янсен Квинт получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Отеллос
1.33
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8.80
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7.70
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