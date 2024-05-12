Тур: 40.
0'
9' Желтая карточкаЯнсен Квинт
1:0
17' ГолСагаль Анхело
2:0
48' ГолКостаче Ионуц
3:0
49' ГолПерец Элиэль
3:1
52' ГолLukas Brambilla
4:1
67' ГолМаркеш Педру
78' Желтая карточкаКопас Адам
90'+4
Ход матча
9'
17'
1:0
48'
2:0
49'
3:0
52'
3:1
67'
4:1
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
Аполлон
Отеллос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|13
|0.33
|Бакенга Мушага
|8
|0.2
|Перец Элиэль
|8 (1)
|0.2
|Сагаль Анхело
|7
|0.18
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.18
|Костаче Ионуц
|3
|0.08
|Giorgios Malekkides
|3
|0.08
|Абдураими Бешарт
|2
|0.05
|Крменчик Михал
|2
|0.05
|Юрчевич Марио
|2
|0.05
|Экполо Годсвилл
|2
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Артян Андрей
|1
|0.03
|Zacharias Adoni
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пих Роберт
|7
|0.18
|Ibrahim Sangare II
|7
|0.18
|Lukas Brambilla
|6
|0.15
|Marijan Suto
|4
|0.1
|Попеску Кэлин
|4
|0.1
|Eduardo Nardini
|4
|0.1
|Христодулу Георгиос
|3
|0.08
|Дюриш Михал
|3 (1)
|0.08
|Славик Адриан
|2
|0.05
|Habib Oueslati
|2
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.03
|Georgios Katsiati
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.03
|Перес Хосе
|1
|0.03
|Кориню Жереми
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|9
|0
|Вальбуэна Матьё
|7
|0
|Коль Исраэль
|7
|0
|Перец Элиэль
|7
|0
|Экполо Годсвилл
|7
|0
|Giorgios Malekkides
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Юрчевич Марио
|4
|0
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Шполярич Данило
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|10
|0
|Христодулу Георгиос
|9
|0
|Ананг Бенсон
|6
|1
|Habib Oueslati
|5
|1
|Дюриш Михал
|5
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Кастанас Костас
|4
|0
|Marijan Suto
|4
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Пих Роберт
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Янсен Квинт
|2
|0
|Kyriakos Kyriakou II
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Кориню Жереми
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Georgios Katsiati
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Christos Hadjipaschalis
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Отеллос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
24
Аполлон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
15% (3)
70% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Отеллос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
6
24
Упущенные победы
37
13
Аполлон
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
30% (12)
48% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
45% (18)
30% (12)
Отеллос
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (14)
38% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
13
5
Волевые победы
8
24
Упущенные победы
43
37
Голы по времени матча
Забито
24
31
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
29 Не забивали 23
4
17%
3
10%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
3
13%
4
13%
76-90
Пропущено
18
43
10 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
1
6%
6
14%
1-15
4
22%
5
12%
16-30
5
28%
6
14%
31-45
3
17%
6
14%
46-60
0
0%
8
19%
61-75
5
28%
12
28%
76-90
Забито
38
19
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 4
23 Не забивали 29
6
16%
2
11%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
12
32%
6
32%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
7
18%
6
32%
76-90
Пропущено
22
29
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
8
28%
16-30
6
27%
8
28%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
3
14%
1
3%
61-75
8
36%
5
17%
76-90
Забито
62
50
34 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 25
25 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
10
16%
5
10%
1-15
7
11%
7
14%
16-30
17
27%
13
26%
31-45
8
13%
5
10%
46-60
10
16%
10
20%
61-75
10
16%
10
20%
76-90
Пропущено
40
72
20 В 1-м тайме 35
20 Во 2-м тайме 37
11 Пропускали первыми 26
26 Не пропускали 32
3
8%
8
11%
1-15
6
15%
13
18%
16-30
11
28%
14
19%
31-45
4
10%
11
15%
46-60
3
8%
9
13%
61-75
13
33%
17
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0
Отеллос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Отеллос - Докса Катокопия 3:0 Отеллос - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Аполлон 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:1 Закакиу - Отеллос 0:4 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Отеллос - Пафос 0:3 Закакиу - Отеллос 3:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Результаты матчей
Аполлон
Отеллос
Точный счет
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
0:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:6
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
5
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 15%
0:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:6
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 30%
1
10 раз 25%
2
8 раз 20%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
2 раза 5%
0
14 раз 36%
1
11 раз 28%
2
9 раз 23%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
109
713
712
317
217
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
119
713
713
317
317
218
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2812
Больше Меньше
2514
1822
1425
1030
534
634
237
238
138
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|7
|7
|63 - 24
|73
|2.
|36
|21
|10
|5
|57 - 31
|73
|3.
|36
|20
|9
|7
|62 - 37
|69
|4.
|36
|20
|5
|11
|63 - 34
|65
|5.
|36
|18
|8
|10
|60 - 33
|62
|6.
|36
|15
|8
|13
|46 - 42
|53
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|40
|18
|12
|10
|64 - 38
|66
|2.
|39
|14
|9
|16
|58 - 68
|51
|3.
|40
|14
|9
|17
|52 - 61
|51
|4.
|40
|13
|11
|16
|70 - 79
|50
|5.
|40
|10
|10
|20
|58 - 77
|40
|6.
|40
|10
|5
|25
|34 - 77
|35
|7.
|39
|8
|9
|22
|48 - 74
|33
|8.
|40
|2
|12
|26
|40 - 100
|18
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|38 - 10
|42
|2.
|18
|12
|4
|2
|39 - 16
|40
|3.
|18
|12
|3
|3
|31 - 11
|39
|4.
|18
|11
|4
|3
|36 - 20
|37
|5.
|18
|10
|4
|4
|31 - 13
|34
|6.
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|5
|5
|37 - 35
|35
|2.
|20
|10
|4
|6
|40 - 33
|34
|3.
|20
|7
|6
|7
|24 - 18
|27
|4.
|20
|6
|5
|9
|20 - 29
|23
|5.
|20
|4
|8
|8
|31 - 38
|20
|6.
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|7.
|20
|5
|2
|13
|19 - 37
|17
|8.
|20
|1
|5
|14
|19 - 58
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|21 - 11
|36
|2.
|18
|9
|4
|5
|25 - 14
|31
|3.
|18
|9
|2
|7
|25 - 19
|29
|4.
|18
|8
|5
|5
|23 - 21
|29
|5.
|18
|8
|4
|6
|29 - 20
|28
|6.
|18
|8
|2
|8
|32 - 23
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|6
|3
|40 - 20
|39
|2.
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|3.
|20
|6
|2
|12
|27 - 39
|20
|4.
|20
|5
|3
|12
|15 - 40
|18
|5.
|19
|4
|4
|11
|21 - 33
|16
|6.
|20
|3
|7
|10
|30 - 46
|16
|7.
|20
|3
|6
|11
|29 - 45
|15
|8.
|20
|1
|7
|12
|21 - 42
|10
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|19
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|19
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|18
|Пафос
|Жайро
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 14
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|13
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 11
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10