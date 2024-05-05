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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 81'
Велес Сарсфилд
0'
1:0
14' Гол
Eros Mancuso
25' Желтая карточка
Ордоньес Кристиан
29' Желтая карточка
Gaston Benedetti
34' Желтая карточка
Гомес Элиас
46' Желтая карточка
Фернандес Дамиан
53' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
59' Красная карточка
Фернандес Дамиан
1:1
63' Гол
Alejo Sarco
70' Красная карточка
Gaston Benedetti
77' Желтая карточка
Javier Correa
78' Желтая карточка
Перес Энцо
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
32
Tiago
Palacios
9
Каррильо
Гидо
18
Edwin
Cetre
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
18
Thiago
Vecino
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
4:0
КЛ
4:0
КЛ
4:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
93

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.29
Javier Correa 4 0.24
Tiago Palacios 4 0.24
Mauro Menzdez 3 0.18
Eros Mancuso 3 0.18
Edwin Cetre 2 (1) 0.12
Javier Urzua 1 0.06
Аскасибар Сантьяго 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 6 0.35
Пиццини Франсиско 3 0.18
Лобато Ленни 2 0.12
Акино Клаудио 1 (1) 0.06
Осорио Абель 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Гомес Элиас 1 0.06
Гомес Валентин 1 0.06
Alejo Sarco 1 0.06
Thiago Fernandez 0 0
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 6 1
Аскасибар Сантьяго 5 0
Eros Mancuso 4 0
Tiago Palacios 2 1
Перес Энцо 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Javier Correa 3 0
Eric Meza 3 0
Zaid Abner Romero 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 1
Ордоньес Кристиан 5 0
Гомес Элиас 3 1
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Акино Клаудио 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Thiago Vecino 2 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Alvaro Montoro 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
8
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
6
38%
1
11%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
22%
3
18%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
9
39%
6
35%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
4
40%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
5
1.5
2
5
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5
1/4 финала
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
1/2 финала
4 Эстудиантес Ла-Плата
2 Бока Хуниорс
2 Архентинос Хуниорс
4 Велес Сарсфилд
Финал
Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Бока Хуниорс Лема Кристиан 1 6
Эстудиантес Ла-Плата Gaston Benedetti 1 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Гомес Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ордоньес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Edwin Cetre сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Эрос Манкузо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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