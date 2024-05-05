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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Итог после пенальти
4
3
Велес Сарсфилд
0'
1:0
14' Гол
Eros Mancuso
25' Желтая карточка
Ордоньес Кристиан
29' Желтая карточка
Gaston Benedetti
34' Желтая карточка
Гомес Элиас
46' Желтая карточка
Фернандес Дамиан
52' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
59' Красная карточка
Фернандес Дамиан
1:1
63' Гол
Alejo Sarco
70' Красная карточка
Gaston Benedetti
77' Желтая карточка
Javier Correa
77' Желтая карточка
Перес Энцо
90' Желтая карточка
Edwin Cetre
103' Желтая карточка
Eric Meza
120' Желтая карточка
Гомес Валентин
4 3
1:2
Маммана Эмануэль
Пьятти Пабло
2:2
2:3
Alejo Sarco
Eros Mancuso
2:3
2:3
Roberto Garcia
Javier Correa
3:3
3:3
Касерес Сантьяго
Edwin Cetre
4:3
4:4
Лобато Ленни
Аскасибар Сантьяго
4:4
4:4
Alvaro Montoro
Сукуи Фернандо
5:4

Ход матча

14'
Eros Mancuso
(Edwin Cetre)
1:0
25'
 
Ордоньес Кристиан
29'
Gaston Benedetti
 
34'
 
Гомес Элиас
46'
Сукуи Фернандо
Соса Хосе
 
46'
 
Фернандес Дамиан
52'
Аскасибар Сантьяго
 
59'
 
Фернандес Дамиан
62'
 
Alejo Sarco
Гомес Элиас
62'
 
Маммана Эмануэль
Thiago Vecino
63'
1:1
Alejo Sarco
(Thiago Fernandez)
67'
 
Кавана Томас
Thiago Fernandez
70'
Gaston Benedetti
 
74'
Javier Correa
Каррильо Гидо
 
75'
Eric Meza
Tiago Palacios
 
77'
Javier Correa
 
77'
Перес Энцо
 
87'
Пьятти Пабло
Перес Энцо
 
88'
 
Alvaro Montoro
Пиццини Франсиско
88'
 
Лобато Ленни
Акино Клаудио
90'
Edwin Cetre
 
99'
 
Касерес Сантьяго
Бузат Агустин
103'
Eric Meza
 
120'
 
Гомес Валентин
121'
1:2
Маммана Эмануэль
121'
Пьятти Пабло
2:2
121'
2:3
Alejo Sarco
121'
Eros Mancuso
2:3
121'
2:3
Roberto Garcia
121'
Javier Correa
3:3
121'
3:3
Касерес Сантьяго
121'
Edwin Cetre
4:3
121'
4:4
Лобато Ленни
121'
Аскасибар Сантьяго
4:4
122'
4:4
Alvaro Montoro
122'
Сукуи Фернандо
5:4
Пен
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
32
Tiago
Palacios
9
Каррильо
Гидо
18
Edwin
Cetre
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
18
Thiago
Vecino
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
4:0
КЛ
4:0
КЛ
4:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
93

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.29
Javier Correa 4 0.24
Tiago Palacios 4 0.24
Mauro Menzdez 3 0.18
Eros Mancuso 3 0.18
Edwin Cetre 2 (1) 0.12
Javier Urzua 1 0.06
Аскасибар Сантьяго 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 6 0.35
Пиццини Франсиско 3 0.18
Лобато Ленни 2 0.12
Акино Клаудио 1 (1) 0.06
Осорио Абель 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Гомес Элиас 1 0.06
Гомес Валентин 1 0.06
Alejo Sarco 1 0.06
Thiago Fernandez 0 0
Roberto Garcia 0 0
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Alvaro Montoro 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 6 1
Аскасибар Сантьяго 5 0
Перес Энцо 4 0
Javier Correa 4 0
Eric Meza 4 0
Eros Mancuso 4 0
Tiago Palacios 2 1
Сукуи Фернандо 3 0
Zaid Abner Romero 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Javier Urzua 2 0
Edwin Cetre 2 0
Santiago Flores 2 0
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 1
Гомес Валентин 5 0
Ордоньес Кристиан 5 0
Гомес Элиас 3 1
Бузат Агустин 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Акино Клаудио 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Roberto Garcia 2 0
Thiago Vecino 2 0
Маммана Эмануэль 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Alvaro Montoro 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
8
Эстудиантес Ла-Плата
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Велес Сарсфилд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
6
35%
1
10%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
25%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
9
38%
6
33%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
6
1.5
2
5
2
8
2.5
1
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1/4 финала
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
1/2 финала
4 Эстудиантес Ла-Плата
2 Бока Хуниорс
2 Архентинос Хуниорс
4 Велес Сарсфилд
Финал
5 Эстудиантес Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Бока Хуниорс Лема Кристиан 1 6
Эстудиантес Ла-Плата Gaston Benedetti 1 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Роберто Гарсия не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эрос Манкузо не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Alejo Sarco реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Пьятти Пабло реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Маммана Эмануэль реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • 120'
      Гомес Валентин получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 103'
      Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
    • 99'
      Бузат Агустин уходит с поля. Касерес Сантьяго выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Гомес Элиас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Гастон Бенедетти получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ордоньес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Edwin Cetre сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Эрос Манкузо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд онлайн

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