1:1
Итог после пенальти
4
3
0'
1:0
14' ГолEros Mancuso
25' Желтая карточкаОрдоньес Кристиан
29' Желтая карточкаGaston Benedetti
34' Желтая карточкаГомес Элиас
46' Желтая карточкаФернандес Дамиан
52' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
59' Красная карточкаФернандес Дамиан
1:1
63' ГолAlejo Sarco
70' Красная карточкаGaston Benedetti
77' Желтая карточкаJavier Correa
77' Желтая карточкаПерес Энцо
90' Желтая карточкаEdwin Cetre
103' Желтая карточкаEric Meza
120' Желтая карточкаГомес Валентин
4 3
1:2
2:2
2:3
2:3
2:3
3:3
3:3
4:3
4:4
4:4
5:4
Ход матча
14'
1:0
29'
34'
46'
59'
63'
1:1
70'
77'
77'
90'
103'
120'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
122'
4:4
122'
5:4
Пен
4:3
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin CetreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
20 Eric Meza
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
30 Alejo Sarco
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
0.93
Среднее время на гол
55
96
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
93
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.29
|Javier Correa
|4
|0.24
|Tiago Palacios
|4
|0.24
|Mauro Menzdez
|3
|0.18
|Eros Mancuso
|3
|0.18
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.12
|Javier Urzua
|1
|0.06
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.06
|Zaid Abner Romero
|1
|0.06
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|6
|0.35
|Пиццини Франсиско
|3
|0.18
|Лобато Ленни
|2
|0.12
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.06
|Осорио Абель
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Гомес Валентин
|1
|0.06
|Alejo Sarco
|1
|0.06
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Roberto Garcia
|0
|0
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|6
|1
|Аскасибар Сантьяго
|5
|0
|Перес Энцо
|4
|0
|Javier Correa
|4
|0
|Eric Meza
|4
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Tiago Palacios
|2
|1
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Edwin Cetre
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|1
|Гомес Валентин
|5
|0
|Ордоньес Кристиан
|5
|0
|Гомес Элиас
|3
|1
|Бузат Агустин
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Thiago Vecino
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Alvaro Montoro
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
8
Эстудиантес Ла-Плата
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Велес Сарсфилд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
6
35%
1
10%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
63%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
6
25%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
4
22%
61-75
9
38%
6
33%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
4
36%
4
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
52
46
25
28
16
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
64
25
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
611
512
215
116
116
116
1/4 финала
1/2 финала
Финал
5 Эстудиантес Ла-Плата
4 Велес Сарсфилд
- 1:1 ЭСТ-ВЕЛ
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|13
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Бока Хуниорс
|Лема Кристиан
|1 6
|Эстудиантес Ла-Плата
|Gaston Benedetti
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6