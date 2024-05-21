  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Сербия
  4. Кубок 2023-2024
Црвена Звезда
2:0
Второй тайм: 90+'
Войводина Нови Сад
0'
1:0
37' Гол
Иванич Мирко
2:0
66' Гол
Спайич Урош

Ход матча

37'
Иванич Мирко
1:0
66'
Спайич Урош
2:0
Прогнозы 125
Црвена Звезда 96.8% (121)
X 0.8% (1)
Войводина Нови Сад 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Войводина Нови Сад
1.32
Реклама, pari.ru
8.50
Реклама, fon.bet
9.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

История личных встреч

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

44 матча

68.2%
15.9%
15.9%
30 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.7%
38.6%
13.7%
21 победа 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
24 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
5:0
С
2:1
С
1:1
С
0:2
С
0:3
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
0:5
С
4:0
С
1:4
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:3
С
4:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:3
С
2:1
КС
1:3
С
3:0
С
0:3
С
2:1
С
0:2
С
0:2
С
2:2
К
0:3
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.95

Среднее время на гол

42
46

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.81
0.87

Среднее время на гол

111
103

Всего голов

66
61

Голов в среднем за матч

1.5
1.39

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катай Александар 1 0.33
Спайич Урош 1 0.33
Иванич Мирко 1 0.33
Олайинка Питер 1 0.33
Ндиайе Чериф 1 0.33
Букари Осман 1 0.33
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савичевич Вукан 1 0.33
Корач Сеид 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 1:0 ИМТ Нови Белград - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Спартак Суботица 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:1 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:1 Вождовац - Войводина Нови Сад 3:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1/4 финала
3 Црвена Звезда
0 ОФК Вршац
5 Партизан
4 Вождовац
3 Раднички 1923
1 Нови Пазар
4 Чукарички
5 Войводина Нови Сад
1/2 финала
2 Црвена Звезда
0 Партизан
0 Раднички 1923
1 Войводина Нови Сад
Финал
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Катай Александар 1
Црвена Звезда Спайич Урош 1
Войводина Нови Сад Савичевич Вукан 1
Црвена Звезда Иванич Мирко 1
Чукарички Иванович Джордже 1
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    90'
    Александр Катай в центре поля примагнитился к Сеиду Корачу, не захотел его отпускать от сея и нарушил таким образом правила.
  • 90'
    Позиционно атакует "Войводина", не бросает вёсла, но без опасных моментов в последнее время и с риском нарваться на контратаку.
  • Дополнительное время
    90'
    +9 минут ко второму тайму.
  • Опасный момент
    89'
    Александр Катай момент опасный имел на левом полуфланге, однако под мяч пробил и направил игровой снаряд над перекладиной, упустив возможность сделать счёт крупным. Или и этот потенциальный гол "Црвены Звезды" отменили бы судьи?
  • 88'
    Прилетел пиротехнический предмет на поле, пошёл от него густой дым.
  • Замена
    88'
    Произошла замена в составе "Войводины". Урош Николич вступил в игру вместо Деяна Зукича.
  • Желтая карточка
    87'
    Алекса Вуканович из состава "Войводины" слишком рьяно поспорил с арбитром и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
  • 86'
    Ну и так остаётся для "Црвены Звезды" приличный счёт, который придётся ей удерживать (если не забьёт она ещё) не так уж и много времени.
  • Судья
    86'
    Решение наконец принято: отмена гола Черифа Ндиайе из-за офсайда. Счёт 2:0.
  • 83'
    Да долго прям проверяют забитый гол, выверяют офсайдную линию до миллиметра.
  • Видеоповтор
    82'
    Система ВАР включается в работу, раздумывая над потенциальным офсайдом.
  • Офсайд
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ЧЕРИФ НДИАЙЕ!
    Результативную атаку провела только что "Црвена Звезда". Мирко Иванич к своему голу из первого тайма прицепил сейчас ещё голевую передачу. Прострелил он с левой стороны, а Чериф Ндиайе из вратарской в скольжении переправил мяч в сетку.
  • 80'
    Калеб Зади-Сери подкинул мяч над левой девяткой в противоборстве со Срджаном Мияйловичем после подачи с левого фланга.
  • Опасный момент
    78'
    Андрия Радулович имел момент на правом полуфланге, где ему скинули мяч, и он неудобно пробил для Омри Глазера, который сначала отбил мяч и только потом заключил его в свои руки.
  • Замена
    77'
    Замена происходит теперь в составе "Войводины". Норман Кэмпбелл выходит на поле вместо Милана Лазаревича.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 76'
      Низовой удар наносится по воротам "Войводины" с подступов к штрафной площади, в левый нижний угол стремится мяч, но его туда не пускает, намертво забирая, Лазар Царевич.
    • Замена
      75'
      Плюс ещё одна перестановка в составе "Црвены Звезды". Гелор Канга появляется на замену вместо Османа Букари.
    • Замена
      74'
      Замена производится в составе "Црвены Звезды". Александр Катай вступает в игру вместо Марко Стаменича.
    • 73'
      Ньегош Петрович сейчас наносил дальний выстрел по воротам "Црвены Звезды", Чериф Ндиайе пытался подставить ногу, а мяч поймал Омри Глазер.
    • Угловой
      72'
      Ещё опасно атакует "Войводина"! Доходит мяч слева на правый полуфланг до Милана Лазаревича, который в упор лупит с острого угла и зарабатывает угловой удар.
    • Фол, нарушение
      71'
      Андрия Радулович заработал для "Войводины" штрафной удар в центральной трети поля. Нарушили против него правила. Мелкий был фол со стороны "Црвены Звезды".
    • Опасный момент
      70'
      Ух момент! Это "Войводина" едва не забивает здесь! Деян Зукич покатил слева мяч после передачи Стефана Джорджевича другому партнёру, который с подступов к штрафной площадке подкинул сферу слишком высоко.
    • 69'
      Сейчас всем составом на свою половину поля опускается "Црвена Звезда", чтобы во всеоружии встречать позиционные атаки "Войводины", которой требуется отыгрываться.
    • Офсайд
      68'
      Прорыв происходит с левого фланга к воротам "Войводины", но положение "вне игры" там фиксируется у "Црвены Звезды".
    • 67'
      Этот гол не отменён и уже отменён не будет, так как "Войводина" разыграла мяч с центра поля. Всё меньше времени остаётся у неё на спасение матча.
    • Описание гола
      66'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! УРОШ СПАЙИЧ!
      Не зря "Црвена Звезда" зарабатывала угловой на левом фланге. Поскольку Урош Спайич откликнулся на подачу этого стандарта слева от Хван Ин-Бома и головой переправил мяч в сетку примерно с линии вратарской площади.
    • Замена
      65'
      Замена произвелась в составе "Войводины". Андрия Радулович появился в игре вместо Вукана Савичевича..
    • 64'
      Хван Ин-Бом закрутил мяч прямым ударом со штрафного с левого полуфланга. Поймал сферу Лазар Царевич, здесь нет опасной ситуации.
    • Желтая карточка
      63'
      Сеид Корач обзавёлся предупреждением. Не пустил он в свою штрафную площадь Османа Букари. Схватил его сзади за футболку и совершил фол. Арбитр отреагировал по-своему.
    • Офсайд
      61'
      ГОЛ! 2:0! ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 1:0. Осман Букари с шестнадцати метров красиво поразил правую девятку, но до этого был отскок от находившегося в офсайде Черифа Ндиайе. Чётко лайнсмен сработал.
    • Угловой
      60'
      Угловой у "Црвены Звезды" на левом фланге. Как обычно, подачей оборачивается стандартное положение, а потом опасного момента не возникает.
    • 58'
      Снова дальний удар по воротам "Црвены Звезды" следует от "Войводины", опять низом в район левого угла, только на этот раз мимо створа мяч проходит.
    • Опасный момент
      57'
      Игра возобновилась, атаку проводит "Войводина", и удар следует с подступов к штрафной площади в левый угол. Неловко отражает эту попытку соперника Омри Глазер.
    • 56'
      Гораздо больше пока во втором тайме не игры, а чего-то другого. То с белыми лентами разбирались (наверно, туалетная бумага была), то теперь долгая медицинская пауза.
    • Травма, повреждение
      55'
      Медицинская помощь потребовалась футболисту "Црвены Звезды" Урошу Спайичу, столкнувшемуся с чужим голкипером. Ну и состояние Лазара Царевича промониторили.
    • Фол, нарушение
      54'
      Штрафной удар заработала "Црвена Звезда" на чужой половине поля на левом полуфланге. Последовала подача со стандарта от Хван Ин-Бома, и был зафиксирован фол против вратаря "Войводины".
    • Угловой
      52'
      Угловой удар заработала "Войводина" на левом фланге, но не смогла им воспользоваться в качестве платформы для генерирования голевого момента.
    • Судья
      51'
      Игра возобновлена. Вратарь "Войводины" Лазар Царевич ввёл мяч в игру далёким выносом из своей штрафной площади.
    • 50'
      Диктор не первый раз уже объявляет по стадиону информацию о недопустимости подобного поведения болельщиков. Можно подумать, это как-то повлияет. Хотя, вероятно, все заготовленные ленты фанаты уже израсходовали.
    • Судья
      48'
      Трудно играть в таких условиях, поэтому приостановлена пока встреча. Работники стадиона занимаются уборкой посторонних вещей с футбольного газона.
    • 47'
      Ох ты! Забросали фанаты белыми лентами штрафную площадь "Войводины", как в Аргентине. И пиротехнические изделия туда порой прилетают.
    • 46'
      "Войводина" сразу после перерыва рвётся в атаку, но не удаётся ничего ей организовать справа в чужой штрафной площадке, там защитник "Црвены" хорошо ставит корпус.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:0. "Црвена Звезда" забила в первом тайме два мяча, и 50 процентов её глов засчитали. Проверим, перевернёт ли ход матча "Войводина" во втором тайме.
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге у "Войводины". Производится подача со стандартного положения, и Омри Глазер смахивает мяч в аут, вброса из которого может и не быть уже.
    • Опасный момент
      45'
      Срджан Мияйлович выполнил кручёную подачу с правого полуфланга по диагонали, а Мирко Иванич метров с пятнадцати пробил головой в дальний угол и не попал в створ.
    • Опасный момент
      45'
      Ух, момент сейчас у "Войводины"! Калеб Зади-Сери продемонстрировал смещение с левой стороны и аховый удар в дальную девятку, рядом с которой просвистел запущенный мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      +5 минут к первому тайму.
    • Судья
      45'
      Во, на поле что-то прилетело. Пиротехника какая-то. И офсайд всё-таки зафиксирован, поэтому второй гол "Црвены Звезды" отменён, первый только остался. Счёт 1:0.
    • Видеоповтор
      42'
      Игра пока не возобновляется. Арбитр беседует с футболистами. А, вот в чём дело. Система ВАР включилась по поводу потенциального офсайда.
    • Желтая карточка
      41'
      Чериф Ндиайе показал жёлтую карточку за провокативное празднование забитого гола. Имитировал он руками стрельбу куда-то. Вероятно, что в сторону болельщиков "Войводины".
    • Офсайд
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЧЕРИФ НДИАЙЕ!
      Быстро забивает "Црвена Звезда" второй гол вслед за первым! Срджан Мияйлович прострелил с левого фланга, а Чериф Ндийае в области ближней штанги удачно сыграл на опережении и ногой переправил мяч в сетку.
    • 39'
      Снова зажглась пиротехника на трибунах. И не сразу арбитр дал сигнал к возобновлению игры. Но теперь уже разыграли мяч с центра поля игроки "Войводины".
    • 38'
      Сдержанная радость была у игроков "Црвены Звезды", когда они отмечали забитый мяч. Отдают они себе отчёт в том, что играть ещё сегодня точно больше тайма.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МИРКО ИВАНИЧ!
      Открывает счёт "Црвена Звезда"! Подача последовала с правого фланга в район дальнего угла вратарской, оттуда была скидка головой в центр, и Мирко Иванич с разворота поразил низом левую половину створа ворот "Войводины".
    • Фол, нарушение
      36'
      Ньегош Петрович на фланге в центральной трети поля прицепился к Осману Букари, не дал тому свободы. Судья зафиксировал нарушение правил.
    • Опасный момент
      35'
      А вот тут опасный момент у "Войводины"! Михайло Иванович протиснулся на рандеву с Омри Глазером и под взором Уроша Спайича с очень короткого расстояния проткнул мяч правее створа.
    • 34'
      Уже и до своей штрафной площади футболисты "Войводины" добрались, владея мячом. Там их попрессинговали представители "Црвены Звезды", но мяч себе не отобрали.
    • 33'
      Всё-таки придвинулись к чужим воротам номинальные гости, однако всё равно без обострения, а потом откатились назад в середину поля. Стерильное какое-то владение получается у "Войводины".
    • 32'
      "Войводина" в последние две-три минуты держит мяч в центральной трети, но активного продвижения поближе к чужой штрафной площадке не показывает.
    • 31'
      А дым от пиротехники до сих пор есть над футбольным полем. Правда, немного его относительно по сравнению с первыми минутами, всё разглядеть можно.
    • Желтая карточка
      29'
      Джордже Црномаркович нарушил правила в середине поля против Черифа Ндиайе, потом они ещё без мяча немного поборолись друг с другом. Жёлтая карточка предъявлена Црномарковичу.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар заработала "Црвена Звезда" на правом фланге, однако распорядилась им далеко не самым лучшим образом. Подача последовала со стандарта в район левого края вратарской, но на самом деле дальше, за лицевую линию.
    • 27'
      Трибуны не умолкают ни на секунду, обеспечивая дух большого матча. Посмотрим же, чем обернутся дальнейшие минуты этой увлекательной футбольной встречи.
    • Фол, нарушение
      26'
      Деян Зукич отметился нарушением правил в центральной трети поля на левом фланге. Подскочил он к Осману Букари и ударил того по ногам. Явный фол "Войводины".
    • 25'
      Опять сирены зазвучали. Что касается игры, то не скажешь, что "Црвена Звезда" обладает большим преимуществом, но моменты она создавала с лёгкостью, только не реализовывала их, что ещё может ей аукнуться.
    • Опасный момент
      23'
      Удар по воротам в исполнении хозяев. С подступов к штрафной площади низом в правый угол. Отражает этот мяч вратарь "Войводины" Лазар Царевич.
    • 22'
      Другое дело, что особых успехов в еврокубках "Црвена Звезда" не добивается, но ведь непросто же их достигать, тут вряд ли кто-то спорить будет.
    • 21'
      "Воеводина" тоже неслабая команда, но "Црвена Звезда", конечно, котируется выше и по сербским меркам является топ-клубом, в Лиге чемпионов регулярно участвует.
    • Желтая карточка
      20'
      Марко Стаменич впереди на левом фланге снёс с ног Алексу Вукановича. Явное нарушение правил в исполнении футболиста "Црвены Звезды". И жёлтая карточка.
    • 19'
      Сирены скорой помощи вроде слышно по интершуму. Рядом со стадионом, что ли, проезжают? В игре всё нормально сейчас, медицинская помощь никому не требуется.
    • Фол, нарушение
      17'
      Чериф Ндийае с фолом подкатился против соперника впереди на правом фланге. Мяч отправился за боковую линию, но это уже ничего не значило, поскольку арбитр дал свисток о нарушении.
    • Фол, нарушение
      16'
      Вукан Савичевич не смирился с финтом Марко Стаменича в середине поля и увлёк того вниз на газон. Здесь нарушение правил в исполнении игрока "Войводины".
    • Фол, нарушение
      15'
      Питер Олайинка слева в чужой штрафной площади с нарушением правил оказал давление на защитника "Войводины" Сеида Корача. Фол со стороны "Црвены Звезды".
    • 14'
      Можно и пожалеть за такую расточительность. Говорят, футбол наказывает за разбазаривание моментов. Но это всё лирика, подгонка по ситуацию. Когда наказывает, а когда - нет.
    • Опасный момент
      13'
      Ну вообще везёт сейчас "Войводине"! Осман Букари один на один вырывался с голкипером номинальных гостей и из зоны правого угла вратарской отправил мяч катиться по газону мимо дальнего угла створа.
    • Опасный момент
      12'
      Очередной момент создаёт сейчас белградская команда и бездарно с ним обходится! На Марко Стаменича пошла передача с левой стороны, а он из пределов штрафной площади невнятно пробил низом левее створа.
    • 11'
      "Црвена Звезда" является фаворитом у букмекеров, и это не должно никого удивлять. Только свой статус надо подтверждать непосредственно на футбольном поле.
    • 10'
      Ещё что-то непонятное творится около ворот "Войводины", которая сейчас неприятные минуты переживает. Удалось всё-таки отбиться номинальным гостям на линии вратарской и вынести мяч подальше.
    • Опасный момент
      9'
      А вот и второй опасный момент у "Црвены Звезды"! Легко вывели Мирко Иванича один на один по правому полуфлангу, но очень слабо пробил низом игрок белградской команды в руки Лазара Царевича.
    • Опасный момент
      7'
      Первая перспективная атака "Црвены Звезды" завершается ударом по чужим воротам. Осман Букари без сопротивления принял прострел партнёра с левого фланга и с пятнадцати метров направил мяч над створом.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бывший игрок казанского "Рубина" Хван Ин-Бом на фланге в центральной трети поля сфолил локтем в верховой борьбе против Деяна Зукича - возможно, будущего футболиста московского ЦСКА.
    • 5'
      Судья дал сигнал к возобновлению встречи. Дым от пиротехники ещё не рассеялся, но это долго так ждать можно было.
    • Судья
      4'
      Матч пока приостановлен. Судя по всему, это связано с дымом, обволакивающим пространство над футбольным полем.
    • 3'
      "Црвена Звезда" играет в красно-белой форме, а у "Войводины" преимущественно синяя экипировка.
    • 2'
      В сербском футболе ни команды, ни фанаты не дают скучать друг другу, а тут ещё на кону трофей. Атмосфера соответствующая, громкая и с пиротехникой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В финале Кубка Сербии "Црвена Звезда" из Белграда сыграет с "Войводиной" из Нови-Сада. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.2% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Црвена Звезда 96.8% (121)
    X 0.8% (1)
    Войводина Нови Сад 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    Войводина Нови Сад
    1.32
    Реклама, pari.ru
    8.50
    Реклама, fon.bet
    9.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад

    Исход игры
    Црвена Звезда
    96.8% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Войводина Нови Сад
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Црвена Звезда
    31.2% (39)
    2:1 Црвена Звезда
    29.6% (37)
    3:1 Црвена Звезда
    13.6% (17)
    1:0 Црвена Звезда
    6.4% (8)
    3:0 Црвена Звезда
    4% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Црвена Звезда
    Войводина Нови Сад
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный