Алекса Вуканович из состава "Войводины" слишком рьяно поспорил с арбитром и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Прилетел пиротехнический предмет на поле, пошёл от него густой дым.

Александр Катай момент опасный имел на левом полуфланге, однако под мяч пробил и направил игровой снаряд над перекладиной, упустив возможность сделать счёт крупным. Или и этот потенциальный гол "Црвены Звезды" отменили бы судьи?

Позиционно атакует "Войводина", не бросает вёсла, но без опасных моментов в последнее время и с риском нарваться на контратаку.

Александр Катай в центре поля примагнитился к Сеиду Корачу, не захотел его отпускать от сея и нарушил таким образом правила.

Замена происходит теперь в составе "Войводины". Норман Кэмпбелл выходит на поле вместо Милана Лазаревича.

Андрия Радулович имел момент на правом полуфланге, где ему скинули мяч, и он неудобно пробил для Омри Глазера, который сначала отбил мяч и только потом заключил его в свои руки.

Калеб Зади-Сери подкинул мяч над левой девяткой в противоборстве со Срджаном Мияйловичем после подачи с левого фланга.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ЧЕРИФ НДИАЙЕ! Результативную атаку провела только что "Црвена Звезда". Мирко Иванич к своему голу из первого тайма прицепил сейчас ещё голевую передачу. Прострелил он с левой стороны, а Чериф Ндиайе из вратарской в скольжении переправил мяч в сетку.

Да долго прям проверяют забитый гол, выверяют офсайдную линию до миллиметра.

Ну и так остаётся для "Црвены Звезды" приличный счёт, который придётся ей удерживать (если не забьёт она ещё) не так уж и много времени.

Этот гол не отменён и уже отменён не будет, так как "Войводина" разыграла мяч с центра поля. Всё меньше времени остаётся у неё на спасение матча.

Прорыв происходит с левого фланга к воротам "Войводины", но положение "вне игры" там фиксируется у "Црвены Звезды".

Сейчас всем составом на свою половину поля опускается "Црвена Звезда", чтобы во всеоружии встречать позиционные атаки "Войводины", которой требуется отыгрываться.

Ух момент! Это "Войводина" едва не забивает здесь! Деян Зукич покатил слева мяч после передачи Стефана Джорджевича другому партнёру, который с подступов к штрафной площадке подкинул сферу слишком высоко.

Андрия Радулович заработал для "Войводины" штрафной удар в центральной трети поля. Нарушили против него правила. Мелкий был фол со стороны "Црвены Звезды".

Ещё опасно атакует "Войводина"! Доходит мяч слева на правый полуфланг до Милана Лазаревича, который в упор лупит с острого угла и зарабатывает угловой удар.

Ньегош Петрович сейчас наносил дальний выстрел по воротам "Црвены Звезды", Чериф Ндиайе пытался подставить ногу, а мяч поймал Омри Глазер.

Плюс ещё одна перестановка в составе "Црвены Звезды". Гелор Канга появляется на замену вместо Османа Букари.

Низовой удар наносится по воротам "Войводины" с подступов к штрафной площади, в левый нижний угол стремится мяч, но его туда не пускает, намертво забирая, Лазар Царевич.

"Войводина" сразу после перерыва рвётся в атаку, но не удаётся ничего ей организовать справа в чужой штрафной площадке, там защитник "Црвены" хорошо ставит корпус.

Ох ты! Забросали фанаты белыми лентами штрафную площадь "Войводины", как в Аргентине. И пиротехнические изделия туда порой прилетают.

Трудно играть в таких условиях, поэтому приостановлена пока встреча. Работники стадиона занимаются уборкой посторонних вещей с футбольного газона.

Диктор не первый раз уже объявляет по стадиону информацию о недопустимости подобного поведения болельщиков. Можно подумать, это как-то повлияет. Хотя, вероятно, все заготовленные ленты фанаты уже израсходовали.

Игра возобновлена. Вратарь "Войводины" Лазар Царевич ввёл мяч в игру далёким выносом из своей штрафной площади.

Угловой удар заработала "Войводина" на левом фланге, но не смогла им воспользоваться в качестве платформы для генерирования голевого момента.

Штрафной удар заработала "Црвена Звезда" на чужой половине поля на левом полуфланге. Последовала подача со стандарта от Хван Ин-Бома, и был зафиксирован фол против вратаря "Войводины".

Медицинская помощь потребовалась футболисту "Црвены Звезды" Урошу Спайичу, столкнувшемуся с чужим голкипером. Ну и состояние Лазара Царевича промониторили.

Гораздо больше пока во втором тайме не игры, а чего-то другого. То с белыми лентами разбирались (наверно, туалетная бумага была), то теперь долгая медицинская пауза.

Игра возобновилась, атаку проводит "Войводина", и удар следует с подступов к штрафной площади в левый угол. Неловко отражает эту попытку соперника Омри Глазер.

Снова дальний удар по воротам "Црвены Звезды" следует от "Войводины", опять низом в район левого угла, только на этот раз мимо створа мяч проходит.

Угловой у "Црвены Звезды" на левом фланге. Как обычно, подачей оборачивается стандартное положение, а потом опасного момента не возникает.

ГОЛ! 2:0! ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ 1:0. Осман Букари с шестнадцати метров красиво поразил правую девятку, но до этого был отскок от находившегося в офсайде Черифа Ндиайе. Чётко лайнсмен сработал.

Сеид Корач обзавёлся предупреждением. Не пустил он в свою штрафную площадь Османа Букари. Схватил его сзади за футболку и совершил фол. Арбитр отреагировал по-своему.

Хван Ин-Бом закрутил мяч прямым ударом со штрафного с левого полуфланга. Поймал сферу Лазар Царевич, здесь нет опасной ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! УРОШ СПАЙИЧ! Не зря "Црвена Звезда" зарабатывала угловой на левом фланге. Поскольку Урош Спайич откликнулся на подачу этого стандарта слева от Хван Ин-Бома и головой переправил мяч в сетку примерно с линии вратарской площади.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 1:0. "Црвена Звезда" забила в первом тайме два мяча, и 50 процентов её глов засчитали. Проверим, перевернёт ли ход матча "Войводина" во втором тайме.

45' Угловой на левом фланге у "Войводины". Производится подача со стандартного положения, и Омри Глазер смахивает мяч в аут, вброса из которого может и не быть уже.

45' Срджан Мияйлович выполнил кручёную подачу с правого полуфланга по диагонали, а Мирко Иванич метров с пятнадцати пробил головой в дальний угол и не попал в створ.

45' Ух, момент сейчас у "Войводины"! Калеб Зади-Сери продемонстрировал смещение с левой стороны и аховый удар в дальную девятку, рядом с которой просвистел запущенный мяч.

45' +5 минут к первому тайму.

45' Во, на поле что-то прилетело. Пиротехника какая-то. И офсайд всё-таки зафиксирован, поэтому второй гол "Црвены Звезды" отменён, первый только остался. Счёт 1:0.

42' Игра пока не возобновляется. Арбитр беседует с футболистами. А, вот в чём дело. Система ВАР включилась по поводу потенциального офсайда.

41' Чериф Ндиайе показал жёлтую карточку за провокативное празднование забитого гола. Имитировал он руками стрельбу куда-то. Вероятно, что в сторону болельщиков "Войводины".

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЧЕРИФ НДИАЙЕ!

Быстро забивает "Црвена Звезда" второй гол вслед за первым! Срджан Мияйлович прострелил с левого фланга, а Чериф Ндийае в области ближней штанги удачно сыграл на опережении и ногой переправил мяч в сетку.

39' Снова зажглась пиротехника на трибунах. И не сразу арбитр дал сигнал к возобновлению игры. Но теперь уже разыграли мяч с центра поля игроки "Войводины".

38' Сдержанная радость была у игроков "Црвены Звезды", когда они отмечали забитый мяч. Отдают они себе отчёт в том, что играть ещё сегодня точно больше тайма.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МИРКО ИВАНИЧ!

Открывает счёт "Црвена Звезда"! Подача последовала с правого фланга в район дальнего угла вратарской, оттуда была скидка головой в центр, и Мирко Иванич с разворота поразил низом левую половину створа ворот "Войводины".

36' Ньегош Петрович на фланге в центральной трети поля прицепился к Осману Букари, не дал тому свободы. Судья зафиксировал нарушение правил.

35' А вот тут опасный момент у "Войводины"! Михайло Иванович протиснулся на рандеву с Омри Глазером и под взором Уроша Спайича с очень короткого расстояния проткнул мяч правее створа.

34' Уже и до своей штрафной площади футболисты "Войводины" добрались, владея мячом. Там их попрессинговали представители "Црвены Звезды", но мяч себе не отобрали.

33' Всё-таки придвинулись к чужим воротам номинальные гости, однако всё равно без обострения, а потом откатились назад в середину поля. Стерильное какое-то владение получается у "Войводины".

32' "Войводина" в последние две-три минуты держит мяч в центральной трети, но активного продвижения поближе к чужой штрафной площадке не показывает.

31' А дым от пиротехники до сих пор есть над футбольным полем. Правда, немного его относительно по сравнению с первыми минутами, всё разглядеть можно.

29' Джордже Црномаркович нарушил правила в середине поля против Черифа Ндиайе, потом они ещё без мяча немного поборолись друг с другом. Жёлтая карточка предъявлена Црномарковичу.

29' Штрафной удар заработала "Црвена Звезда" на правом фланге, однако распорядилась им далеко не самым лучшим образом. Подача последовала со стандарта в район левого края вратарской, но на самом деле дальше, за лицевую линию.

27' Трибуны не умолкают ни на секунду, обеспечивая дух большого матча. Посмотрим же, чем обернутся дальнейшие минуты этой увлекательной футбольной встречи.

26' Деян Зукич отметился нарушением правил в центральной трети поля на левом фланге. Подскочил он к Осману Букари и ударил того по ногам. Явный фол "Войводины".

25' Опять сирены зазвучали. Что касается игры, то не скажешь, что "Црвена Звезда" обладает большим преимуществом, но моменты она создавала с лёгкостью, только не реализовывала их, что ещё может ей аукнуться.

23' Удар по воротам в исполнении хозяев. С подступов к штрафной площади низом в правый угол. Отражает этот мяч вратарь "Войводины" Лазар Царевич.

22' Другое дело, что особых успехов в еврокубках "Црвена Звезда" не добивается, но ведь непросто же их достигать, тут вряд ли кто-то спорить будет.

21' "Воеводина" тоже неслабая команда, но "Црвена Звезда", конечно, котируется выше и по сербским меркам является топ-клубом, в Лиге чемпионов регулярно участвует.

20' Марко Стаменич впереди на левом фланге снёс с ног Алексу Вукановича. Явное нарушение правил в исполнении футболиста "Црвены Звезды". И жёлтая карточка.

19' Сирены скорой помощи вроде слышно по интершуму. Рядом со стадионом, что ли, проезжают? В игре всё нормально сейчас, медицинская помощь никому не требуется.

17' Чериф Ндийае с фолом подкатился против соперника впереди на правом фланге. Мяч отправился за боковую линию, но это уже ничего не значило, поскольку арбитр дал свисток о нарушении.

16' Вукан Савичевич не смирился с финтом Марко Стаменича в середине поля и увлёк того вниз на газон. Здесь нарушение правил в исполнении игрока "Войводины".

15' Питер Олайинка слева в чужой штрафной площади с нарушением правил оказал давление на защитника "Войводины" Сеида Корача. Фол со стороны "Црвены Звезды".

14' Можно и пожалеть за такую расточительность. Говорят, футбол наказывает за разбазаривание моментов. Но это всё лирика, подгонка по ситуацию. Когда наказывает, а когда - нет.

13' Ну вообще везёт сейчас "Войводине"! Осман Букари один на один вырывался с голкипером номинальных гостей и из зоны правого угла вратарской отправил мяч катиться по газону мимо дальнего угла створа.

12' Очередной момент создаёт сейчас белградская команда и бездарно с ним обходится! На Марко Стаменича пошла передача с левой стороны, а он из пределов штрафной площади невнятно пробил низом левее створа.

11' "Црвена Звезда" является фаворитом у букмекеров, и это не должно никого удивлять. Только свой статус надо подтверждать непосредственно на футбольном поле.

10' Ещё что-то непонятное творится около ворот "Войводины", которая сейчас неприятные минуты переживает. Удалось всё-таки отбиться номинальным гостям на линии вратарской и вынести мяч подальше.

9' А вот и второй опасный момент у "Црвены Звезды"! Легко вывели Мирко Иванича один на один по правому полуфлангу, но очень слабо пробил низом игрок белградской команды в руки Лазара Царевича.

7' Первая перспективная атака "Црвены Звезды" завершается ударом по чужим воротам. Осман Букари без сопротивления принял прострел партнёра с левого фланга и с пятнадцати метров направил мяч над створом.

6' Бывший игрок казанского "Рубина" Хван Ин-Бом на фланге в центральной трети поля сфолил локтем в верховой борьбе против Деяна Зукича - возможно, будущего футболиста московского ЦСКА.

5' Судья дал сигнал к возобновлению встречи. Дым от пиротехники ещё не рассеялся, но это долго так ждать можно было.

4' Матч пока приостановлен. Судя по всему, это связано с дымом, обволакивающим пространство над футбольным полем.

3' "Црвена Звезда" играет в красно-белой форме, а у "Войводины" преимущественно синяя экипировка.

2' В сербском футболе ни команды, ни фанаты не дают скучать друг другу, а тут ещё на кону трофей. Атмосфера соответствующая, громкая и с пиротехникой.