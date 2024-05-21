2:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
37'
1:0
66'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахар Барак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зукич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Борак АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Еличич ИгорЗащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
20 Николич УрошПолузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батак Радослав
История личных встреч
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад
33 матча
90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
44 матча
68.2%
15.9%
15.9%
30 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.7%
38.6%
13.7%
21 победа 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
24 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
41
Голов в среднем за матч
2.13
1.95
Среднее время на гол
42
46
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.81
0.87
Среднее время на гол
111
103
Всего голов
66
61
Голов в среднем за матч
1.5
1.39
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катай Александар
|1
|0.33
|Спайич Урош
|1
|0.33
|Иванич Мирко
|1
|0.33
|Олайинка Питер
|1
|0.33
|Ндиайе Чериф
|1
|0.33
|Букари Осман
|1
|0.33
Войводина Нови Сад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савичевич Вукан
|1
|0.33
|Корач Сеид
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 1:0 ИМТ Нови Белград - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Спартак Суботица 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:1 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:1 Вождовац - Войводина Нови Сад 3:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/4 финала
Финал
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад
- 2:0 ЦРВ-ВОЙ
|Црвена Звезда
|Катай Александар
|1
|Црвена Звезда
|Спайич Урош
|1
|Войводина Нови Сад
|Савичевич Вукан
|1
|Црвена Звезда
|Иванич Мирко
|1
|Чукарички
|Иванович Джордже
|1
|Раднички 1923
|Fedja Dudic
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад
Исход игры
Црвена Звезда
96.8% (121)
Ничья
0.8% (1)
Войводина Нови Сад
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
2:0 Црвена Звезда
31.2% (39)
2:1 Црвена Звезда
29.6% (37)
3:1 Црвена Звезда
13.6% (17)
1:0 Црвена Звезда
6.4% (8)
3:0 Црвена Звезда
4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!