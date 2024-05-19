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Црвена Звезда
 
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Войводина Нови Сад
Прогнозы 47
Црвена Звезда 97.9% (46)
X 0% (0)
Войводина Нови Сад 2.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
24.2%
12.2%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

44 матча

68.2%
15.9%
15.9%
30 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.7%
38.6%
13.7%
21 победа 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
24 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
5:0
С
2:1
С
1:1
С
0:2
С
0:3
С
1:2
С
0:0
С
1:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
0:5
С
4:0
С
1:4
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:3
С
4:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:3
С
2:1
КС
1:3
С
3:0
С
0:3
С
2:1
С
0:2
С
0:2
С
2:2
К
0:3
С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

2.13
1.95

Среднее время на гол

42
46

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.81
0.87

Среднее время на гол

111
103

Всего голов

66
61

Голов в среднем за матч

1.5
1.39

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катай Александар 1 0.5
Олайинка Питер 1 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.5
Букари Осман 1 0.5
Войводина Нови Сад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савичевич Вукан 1 0.5
Корач Сеид 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Войводина Нови Сад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Напредак - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Црвена Звезда - Железничар Панчево 3:0 Црвена Звезда - ОФК Вршац 3:0 Радник Сурдулица - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - ИМТ Нови Белград 2:0 Явор Иваньица - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Войводина Нови Сад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Войводина Нови Сад - Напредак 5:0 Войводина Нови Сад - Чукарички 2:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:1 Железничар Панчево - Войводина Нови Сад 0:3 Войводина Нови Сад - Чукарички 1:1 Радник Сурдулица - Войводина Нови Сад 0:4 Войводина Нови Сад - Нови Пазар 1:0 ИМТ Нови Белград - Войводина Нови Сад 1:3 Войводина Нови Сад - Вождовац 2:1 Явор Иваньица - Войводина Нови Сад 2:2 Войводина Нови Сад - Спартак Суботица 0:0 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 2:1 Войводина Нови Сад - Младост Лучани 1:1 Вождовац - Войводина Нови Сад 3:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1/4 финала
3 Црвена Звезда
0 ОФК Вршац
5 Партизан
4 Вождовац
3 Раднички 1923
1 Нови Пазар
4 Чукарички
5 Войводина Нови Сад
1/2 финала
2 Црвена Звезда
0 Партизан
0 Раднички 1923
1 Войводина Нови Сад
Финал
Црвена Звезда
Войводина Нови Сад

Топ бомбардиров
Црвена Звезда Катай Александар 1
Войводина Нови Сад Савичевич Вукан 1
Чукарички Иванович Джордже 1
Црвена Звезда Олайинка Питер 1
Црвена Звезда Ндиайе Чериф 1
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Войводина Нови Сад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Црвена Звезда 97.9% (46)
    X 0% (0)
    Войводина Нови Сад 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Црвена Звезда - Войводина Нови Сад онлайн

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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - Войводина Нови Сад

    Исход игры
    Црвена Звезда
    97.9% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Войводина Нови Сад
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Црвена Звезда
    36.2% (17)
    2:1 Црвена Звезда
    34% (16)
    3:0 Црвена Звезда
    8.5% (4)
    1:0 Црвена Звезда
    8.5% (4)
    3:1 Црвена Звезда
    6.4% (3)
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    Войводина Нови Сад
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