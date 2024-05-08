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  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Левангер
2:2
В ожидании доп. времени
Викинг
0'
1:0
1' Гол
Arne Gunnes
1:1
16' Гол
Кристиансен Петер
31' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
2:1
50' Гол
Sanel Bojadzic
52' Желтая карточка
Эукленн Сондре
66' Желтая карточка
Веватне Вильяр
70' Желтая карточка
Sanel Bojadzic
75' Желтая карточка
Язбек Патрик
2:2
76' Гол
Simen Kvia-Egeskog

Ход матча

1'
Arne Gunnes
1:0
16'
1:1
Кристиансен Петер
31'
 
Стенснесс Джанни
50'
Sanel Bojadzic
2:1
52'
 
Эукленн Сондре
54'
 
Урбанчич Йошт
Vetle Auklend
54'
 
Язбек Патрик
Де Ланлай Янн-Эрик
66'
 
Веватне Вильяр
68'
 
Simen Kvia-Egeskog
Танген Харальд
68'
 
Трипич Златко
Сальвесен Ларс-Йорген
70'
Sanel Bojadzic
 
71'
Daniel Pollen
Marcus Solhaug Wenneberg
 
75'
 
Язбек Патрик
76'
2:2
Simen Kvia-Egeskog
79'
Sander Sundnes
Arne Gunnes
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Левангер
Ничья
Викинг
5.00
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4.10
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8.30
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Все Коэффициенты
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
3
William
Fredriksen
Bjeglerud
20
Marcus
Solhaug
Wenneberg
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Эстбе
Арилд
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
6
Стенснесс
Джанни
24
Vetle
Auklend
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
19
Эукленн
Сондре
Левангер
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Левангер
Викинг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Herman Stang Stakset 3 0.75
Arne Gunnes 2 0.5
Gabriel Andersen 1 0.25
Jonas Pereira 1 0.25
Sanel Bojadzic 1 0.25
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 5 1.25
Кристиансен Петер 3 0.75
Simen Kvia-Egeskog 2 0.5
Паульсен Кристоффер 1 0.25
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.25
Свеннсен Сандер 1 0.25
Лёкберг Кристоффер 1 0.25
Д'Агостино Николас 1 0.25

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jo Sondre Aas 1 0
Ermal Hajdari 1 0
Gabriel Andersen 1 0
Sanel Bojadzic 1 0
Theo Aksnes Olsen 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веватне Вильяр 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Язбек Патрик 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Левангер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1
Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4
Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2

Результаты матчей

Левангер
Викинг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
4
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Левангер
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
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