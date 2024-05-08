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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Левангер
4:2
Итог доп. времени
Викинг
0'
1:0
1' Гол
Arne Gunnes
1:1
16' Гол
Кристиансен Петер
31' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
2:1
50' Пенальти
Sanel Bojadzic
52' Желтая карточка
Эукленн Сондре
66' Желтая карточка
Веватне Вильяр
70' Желтая карточка
Sanel Bojadzic
75' Желтая карточка
Язбек Патрик
2:2
76' Гол
Simen Kvia-Egeskog
3:2
96' Гол
Haavard Kleven Lorentsen
4:2
108' Гол
Aadne Gikling Bruseth
110' Красная карточка
Диоп Джибрил
111' Желтая карточка
Morten Jensen II
113' Желтая карточка
Сетра Мортен
120' Желтая карточка
Theo Aksnes Olsen
120' Вторая желтая карточка
Стенснесс Джанни
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
3
William
Fredriksen
Bjeglerud
20
Marcus
Solhaug
Wenneberg
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Эстбе
Арилд
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
6
Стенснесс
Джанни
24
Vetle
Auklend
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
19
Эукленн
Сондре
Левангер
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Левангер
Викинг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Herman Stang Stakset 3 0.75
Arne Gunnes 2 0.5
Aadne Gikling Bruseth 1 0.25
Gabriel Andersen 1 0.25
Jonas Pereira 1 0.25
Haavard Kleven Lorentsen 1 0.25
Sanel Bojadzic 1 (1) 0.25
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 5 1.25
Кристиансен Петер 3 0.75
Simen Kvia-Egeskog 2 0.5
Паульсен Кристоффер 1 0.25
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.25
Свеннсен Сандер 1 0.25
Лёкберг Кристоффер 1 0.25
Д'Агостино Николас 1 0.25

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Theo Aksnes Olsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Сетра Мортен 1 0
Ermal Hajdari 1 0
Gabriel Andersen 1 0
Sanel Bojadzic 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенснесс Джанни 1 1
Диоп Джибрил 1 1
Веватне Вильяр 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Язбек Патрик 1 0

Результаты матчей

Левангер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Левангер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1
Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4
Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2

Результаты матчей

Левангер
Викинг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Левангер
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
3
1
1
1
3.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
3
1
2
2
3.5
3
1
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
4 Левангер
2 Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 125'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 124'
    Стенснесс Джанни получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 120'
    Theo Aksnes Olsen получил желтую карточку от судьи
  • 117'
    Sanel Bojadzic уходит с поля. Theo Aksnes Olsen выходит вместо него
  • 113'
    Сетра Мортен получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Morten Jensen получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    УДАЛЕНИЕ! - Диоп Джибрил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • 91'
      William Fredriksen Bjeglerud уходит с поля. Aadne Gikling Bruseth выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
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