Тур: 4.
0'
1:0
1' ГолArne Gunnes
1:1
16' ГолКристиансен Петер
31' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
2:1
50' ПенальтиSanel Bojadzic
52' Желтая карточкаЭукленн Сондре
66' Желтая карточкаВеватне Вильяр
70' Желтая карточкаSanel Bojadzic
75' Желтая карточкаЯзбек Патрик
2:2
76' ГолSimen Kvia-Egeskog
3:2
96' ГолHaavard Kleven Lorentsen
4:2
108' ГолAadne Gikling Bruseth
110' Красная карточкаДиоп Джибрил
111' Желтая карточкаMorten Jensen II
113' Желтая карточкаСетра Мортен
120' Желтая карточкаTheo Aksnes Olsen
120' Вторая желтая карточкаСтенснесс Джанни
Ход матча
1'
1:0
16'
31'
50'
2:1
52'
66'
70'
75'
76'
96'
108'
110'
111'
113'
120'
120'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
51 Владение мячом, % 49
12
Сетра
Мортен
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Jensen
История личных встреч
Левангер
Викинг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Herman Stang Stakset
|3
|0.75
|Arne Gunnes
|2
|0.5
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0.25
|Gabriel Andersen
|1
|0.25
|Jonas Pereira
|1
|0.25
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0.25
|Sanel Bojadzic
|1 (1)
|0.25
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|1.25
|Кристиансен Петер
|3
|0.75
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.5
|Паульсен Кристоффер
|1
|0.25
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.25
|Свеннсен Сандер
|1
|0.25
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.25
|Д'Агостино Николас
|1
|0.25
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Theo Aksnes Olsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Сетра Мортен
|1
|0
|Ermal Hajdari
|1
|0
|Gabriel Andersen
|1
|0
|Sanel Bojadzic
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенснесс Джанни
|1
|1
|Диоп Джибрил
|1
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Левангер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1
Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4
Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2
Результаты матчей
Левангер
Викинг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Левангер
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
31
11
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
22
31
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2