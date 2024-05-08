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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Мольде
4:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
33' Гол
Peter Reinhardsen
38' Желтая карточка
Амундсен Исак
40' Желтая карточка
Anders Hiim
1:1
48' Гол
Эриксен Кристиан
1:2
49' Гол
Sondre Oerjasaeter
54' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
65' Вторая желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
2:2
74' Гол
Хагельскьер Андерс
76' Желтая карточка
Вишне Эйрик
3:2
78' Гол
Эйкрем Магнус
4:2
83' Гол
Хестад Эйрик
88' Желтая карточка
Зехнини Рафик
90'+5
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
5
Хестад
Эйрик
8
Гульбрандсен
Фредрик
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
4
Касас
Арнау
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
20
Peter
Reinhardsen
10
Йохансен
Стефан
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Мольде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Сарпсборг-08

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:3
Э
5:1
К
3:1
Э
4:1
Э
1:2
К
4:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
5:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
5:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

39
16

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Среднее время на гол

54
83

Всего голов

59
30

Голов в среднем за матч

2.36
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

38
75

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оланаре Аарон 4 1
Брейвик Эмиль 2 0.5
Sondre Granaas 2 0.5
Эйкрем Магнус 1 0.25
Хестад Эйрик 1 0.25
Эриксен Кристиан I 1 0.25
Хагельскьер Андерс 1 0.25
Юберг-Ховланд Леон-Робин 1 0.25
Нихейм Густав 1 0.25
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.5
Сандберг Никлас 1 0.25
Martin Hoel Andersen 1 0.25
Зехнини Рафик 1 0.25
Peter Reinhardsen 1 0.25
Henrik Meister 1 0.25
Тебо Франклин 1 0.25
Anders Hiim 1 0.25
Sondre Oerjasaeter 1 0.25

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брейвик Эмиль 1 0
Амундсен Исак 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sondre Oerjasaeter 1 1
Зехнини Рафик 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Henrik Meister 1 0
Anders Hiim 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Мольде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
5
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
6
43%
2
20%
61-75
4
29%
5
50%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2
Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3

Результаты матчей

Мольде
Сарпсборг-08

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мольде
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
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