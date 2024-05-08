Тур: 4.
4:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолPeter Reinhardsen
38' Желтая карточкаАмундсен Исак
40' Желтая карточкаAnders Hiim
1:1
48' ГолЭриксен Кристиан
1:2
49' ГолSondre Oerjasaeter
54' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
65' Вторая желтая карточкаSondre Oerjasaeter
2:2
74' ГолХагельскьер Андерс
76' Желтая карточкаВишне Эйрик
3:2
78' ГолЭйкрем Магнус
4:2
83' ГолХестад Эйрик
88' Желтая карточкаЗехнини Рафик
90'+5
Ход матча
33'
38'
40'
48'
1:1
49'
74'
76'
78'
3:2
83'
4:2
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Мольде
Сарпсборг-08
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
16
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Среднее время на гол
54
83
Всего голов
59
30
Голов в среднем за матч
2.36
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
38
75
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оланаре Аарон
|4
|1
|Брейвик Эмиль
|2
|0.5
|Sondre Granaas
|2
|0.5
|Эйкрем Магнус
|1
|0.25
|Хестад Эйрик
|1
|0.25
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.25
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.25
|Юберг-Ховланд Леон-Робин
|1
|0.25
|Нихейм Густав
|1
|0.25
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.5
|Сандберг Никлас
|1
|0.25
|Martin Hoel Andersen
|1
|0.25
|Зехнини Рафик
|1
|0.25
|Peter Reinhardsen
|1
|0.25
|Henrik Meister
|1
|0.25
|Тебо Франклин
|1
|0.25
|Anders Hiim
|1
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.25
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sondre Oerjasaeter
|1
|1
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Мольде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
5
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
0
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
6
43%
2
20%
61-75
4
29%
5
50%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2
Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3
Результаты матчей
Мольде
Сарпсборг-08
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мольде
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1