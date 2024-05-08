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  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Эйдсвольд
3:5
Конец матча
Санднес
0'
0:1
32' Гол
Хейланн Томми
0:2
43' Гол
Jarmund Oeyen Kvernstuen
0:3
52' Гол
Jarmund Oeyen Kvernstuen
56' Желтая карточка
Oliver Stenseth
0:4
56' Пенальти
Бркич Харис
1:4
57' Гол
Vital Kaba
1:5
61' Пенальти
Espen Hammer Berger
2:5
83' Гол
Matias Velldal
3:5
90' Гол
Sebastian Stokke
90'+5

Ход матча

32'
0:1
Хейланн Томми
43'
0:2
Jarmund Oeyen Kvernstuen
52'
0:3
Jarmund Oeyen Kvernstuen
56'
Oliver Stenseth
 
56'
0:4
Бркич Харис
57'
Vital Kaba
1:4
59'
 
Noah Bertelsen
Солхейм Вегард
59'
 
Henrik Bjoergen Jensen
Хейланн Томми
61'
1:5
Espen Hammer Berger
64'
 
Endre Osenbroch
Бркич Харис
64'
 
Багер Мэдс
Espen Hammer Berger
71'
 
Йортесет Исак
Сакор Важебах
75'
Elias Benjaminsen
Oliver Stenseth
 
75'
Matias Velldal
Vital Kaba
 
75'
Stian Teksum
Делаверис Филип
 
75'
Sebastian Stokke
Petter Hokstad
 
83'
Matias Velldal
2:5
90'
Sebastian Stokke
3:5

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
12
Лервик
Педер
2
Henrik
Holtet
Thorkildsen
6
Kristian
B.
Haakenstad
5
Markus
Nygard
8
Oliver
Stenseth
4
Sebastian
Remme
Berge
18
Markus
Johan
Soernsen
27
Kara
Bandeh
20
Petter
Hokstad
16
Делаверис
Филип
77
Vital
Kaba
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
5
Gullbrandur
Oeregaard
17
Нюхаген
Андреас
19
Daniel
Braut
22
Сакор
Важебах
21
Бркич
Харис
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
Эйдсвольд
4-2-3-1
Санднес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйдсвольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vital Kaba 3 0.75
Herman Henriksen 1 0.25
Делаверис Филип 1 0.25
Sebastian Stokke 1 0.25
Petter Hokstad 1 0.25
Matias Velldal 1 0.25
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 1.5
Jarmund Oeyen Kvernstuen 4 1
Бркич Харис 2 (1) 0.5
Сакор Важебах 1 0.25
Нюхаген Андреас 1 0.25
Daniel Braut 1 0.25
Henrik Bjoergen Jensen 1 0.25
Espen Hammer Berger 1 (1) 0.25

Карточки

Эйдсвольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oliver Stenseth 1 0
Markus Johan Soernsen 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 1 0
Espen Hammer Berger 1 0
Artan Memedov 1 0

Результаты матчей

Эйдсвольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0
Эйдсвольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санднес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Эйдсвольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
4
50%
2
12%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эйдсвольд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Гроруд - Эйдсвольд 2:2 Эйдсвольд - Осане 2:1 Эйдсвольд - Йовик-Люн 2:0 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0
Эйдсвольд - Юнкерен 4:2 Тромсдален - Эйдсвольд 3:0 Фуннефосс/Вормсунн - Эйдсвольд 0:2 Эйдсвольд - Волеренга-2 2:1 Эйдсвольд - Нутодден 3:0 Эйдсвольд - Волда 6:1 Мольде 2 - Эйдсвольд 0:5 Эйдсвольд - Хёнефосс 4:1 Брумунддал - Эйдсвольд 0:3 Хёдд-2 - Эйдсвольд 1:6 Эйдсвольд - Фуннефосс/Вормсунн 8:1 Фёрде - Эйдсвольд 3:7 Эйдсвольд - Эльверум 4:3 Флорё - Эйдсвольд 2:6 Эйдсвольд - Рауфосс 2 2:1 Спьелкавик - Эйдсвольд 3:4
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4
ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1

Результаты матчей

Эйдсвольд
Санднес

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эйдсвольд
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Kara Bandeh сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Vital Kaba бьет в цель!
    • 56'
      Г О О О О Л - Бркич Харис из команды Санднес забивает с точки!
    • 56'
      Oliver Stenseth получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Markus Aanesland сделал результативную передачу.
    • 52'
      Нюхаген Андреас сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Jarmund Oeyen Kvernstuen бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Хейланн Томми сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Jarmund Oeyen Kvernstuen бьет в цель!
    • 32'
      Daniel Braut сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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