Тур: 4.
0'
0:1
32' ГолХейланн Томми
0:2
43' ГолJarmund Oeyen Kvernstuen
0:3
52' ГолJarmund Oeyen Kvernstuen
56' Желтая карточкаOliver Stenseth
0:4
56' ПенальтиБркич Харис
1:4
57' ГолVital Kaba
1:5
61' ПенальтиEspen Hammer Berger
2:5
83' ГолMatias Velldal
3:5
90' ГолSebastian Stokke
90'+5
Ход матча
32'
0:1
43'
52'
56'
56'
0:4
57'
1:4
61'
83'
2:5
90'
3:5
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 9
-
6 Угловые 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
12
Лервик
Педер
27
Kara
Bandeh
77
Vital
Kaba
- Основной состав
-
12 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kara BandehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Vital KabaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Stian TeksumПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Edin OeyНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Юхан Андерссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Томас Перрейра
Бомбардиры внутри турнира
Эйдсвольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vital Kaba
|3
|0.75
|Herman Henriksen
|1
|0.25
|Делаверис Филип
|1
|0.25
|Sebastian Stokke
|1
|0.25
|Petter Hokstad
|1
|0.25
|Matias Velldal
|1
|0.25
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|1.5
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|4
|1
|Бркич Харис
|2 (1)
|0.5
|Сакор Важебах
|1
|0.25
|Нюхаген Андреас
|1
|0.25
|Daniel Braut
|1
|0.25
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0.25
|Espen Hammer Berger
|1 (1)
|0.25
Карточки
Эйдсвольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oliver Stenseth
|1
|0
|Markus Johan Soernsen
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|1
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
Результаты матчей
Эйдсвольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
0
Эйдсвольд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санднес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Эйдсвольд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Санднес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
2
17%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
4
50%
2
12%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эйдсвольд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Гроруд - Эйдсвольд 2:2 Эйдсвольд - Осане 2:1 Эйдсвольд - Йовик-Люн 2:0 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0
Эйдсвольд - Юнкерен 4:2 Тромсдален - Эйдсвольд 3:0 Фуннефосс/Вормсунн - Эйдсвольд 0:2 Эйдсвольд - Волеренга-2 2:1 Эйдсвольд - Нутодден 3:0 Эйдсвольд - Волда 6:1 Мольде 2 - Эйдсвольд 0:5 Эйдсвольд - Хёнефосс 4:1 Брумунддал - Эйдсвольд 0:3 Хёдд-2 - Эйдсвольд 1:6 Эйдсвольд - Фуннефосс/Вормсунн 8:1 Фёрде - Эйдсвольд 3:7 Эйдсвольд - Эльверум 4:3 Флорё - Эйдсвольд 2:6 Эйдсвольд - Рауфосс 2 2:1 Спьелкавик - Эйдсвольд 3:4
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4
ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1
Результаты матчей
Эйдсвольд
Санднес
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эйдсвольд
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1