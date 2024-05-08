Тур: 4.
0'
1:0
5' ГолХаген Элиас
2:0
23' ГолРиснаес Магнус
27' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
2:1
53' Гол в свои воротаAaron Kiil Olsen
54' Желтая карточкаКуртович Виллиам
64' Желтая карточкаРиснаес Магнус
82' Желтая карточкаКиркеволд Пол
87' Желтая карточкаРийкс Мис
90' Желтая карточкаAleksander Hammer Kjelsen
2:2
90' ГолGard Simenstad
119' Желтая карточкаGard Simenstad
4 3
2:2
2:3
3:3
4:3
4:4
4:4
4:5
Ход матча
5'
1:0
23'
2:0
27'
53'
2:1
54'
64'
82'
87'
90'
2:2
119'
121'
2:2
121'
121'
2:3
121'
3:3
121'
121'
4:3
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
122'
122'
Пен
4:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Хаген
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Волеренга
Хам-Кам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риснаес Магнус
|3
|0.75
|Рийкс Мис
|2
|0.5
|Хеденстад Вегар
|1
|0.25
|Юклеред Симен
|1
|0.25
|Хаген Элиас
|1
|0.25
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.25
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0.25
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Никлас
|4
|1
|Удаль Хенрик
|2
|0.5
|Gard Simenstad
|2
|0.5
|John Olav Norheim
|1
|0.25
|Йонссон Видар
|1
|0.25
|Киркеволд Пол
|1
|0.25
|Марес Люк
|1
|0.25
|Кьяергор Оливер
|1
|0.25
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Рийкс Мис
|1
|0
|Aleksander Hammer Kjelsen
|1
|0
|Fidel Brice Ambina
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4
Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1
Результаты матчей
Волеренга
Хам-Кам
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1