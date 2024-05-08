  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Волеренга
2:2
Итог после пенальти
4
3
Хам-Кам
0'
1:0
5' Гол
Хаген Элиас
2:0
23' Гол
Риснаес Магнус
27' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
2:1
53' Гол в свои ворота
Aaron Kiil Olsen
54' Желтая карточка
Куртович Виллиам
64' Желтая карточка
Риснаес Магнус
82' Желтая карточка
Киркеволд Пол
87' Желтая карточка
Рийкс Мис
90' Желтая карточка
Aleksander Hammer Kjelsen
2:2
90' Гол
Gard Simenstad
119' Желтая карточка
Gard Simenstad
4 3
2:2
Марес Люк
Кройцриглер Мартин
2:2
2:3
Gard Simenstad
Камара Ола
3:3
3:3
Julian Bakkeli Gonstad
Хеденстад Вегар
4:3
4:4
Киркеволд Пол
Aaron Kiil Olsen
4:4
4:5
Йонссон Видар
Борхгревинк Кристиан
5:5
5:5
John Olav Norheim
Fidel Brice Ambina
6:5

Ход матча

5'
Хаген Элиас
1:0
23'
Риснаес Магнус
2:0
27'
Бьёрдаль Хенрик
 
36'
 
Йонссон Видар
Tore Andre Soeraas
46'
Кройцриглер Мартин
Юклеред Симен
 
46'
Fidel Brice Ambina
Бьёрдаль Хенрик
 
46'
 
Arne Odegard
Kristian Loenstad Onsrud
46'
 
Удаль Хенрик
Мава Мозес
46'
 
Киркеволд Пол
Эдегор Никлас
53'
2:1
Aaron Kiil Olsen
54'
 
Куртович Виллиам
64'
Риснаес Магнус
 
69'
Adrian Kurd Roenning
Странд Петтер
 
69'
Filip Thorvaldsen
Риснаес Магнус
 
74'
 
Julian Bakkeli Gonstad
Куртович Виллиам
78'
Борхгревинк Кристиан
Jones El-Abdellaoui
 
82'
 
Киркеволд Пол
87'
Рийкс Мис
 
90'
Aleksander Hammer Kjelsen
 
90'
2:2
Gard Simenstad
99'
Камара Ола
Aleksander Hammer Kjelsen
 
106'
 
William Osnes-Ringen
Удаль Хенрик
119'
 
Gard Simenstad
121'
2:2
Марес Люк
121'
Кройцриглер Мартин
2:2
121'
2:3
Gard Simenstad
121'
Камара Ола
3:3
121'
3:3
Julian Bakkeli Gonstad
121'
Хеденстад Вегар
4:3
121'
4:4
Киркеволд Пол
121'
Aaron Kiil Olsen
4:4
121'
4:5
Йонссон Видар
121'
Борхгревинк Кристиан
5:5
122'
5:5
John Olav Norheim
122'
Fidel Brice Ambina
6:5
Пен
4:3

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Стуревик
Якоб
6
Хеденстад
Вегар
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
4
Aaron
Kiil
Olsen
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
7
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
30
Нильссон
Александр
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
10
Мава
Мозес
Волеренга
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Хам-Кам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:3
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риснаес Магнус 3 0.75
Рийкс Мис 2 0.5
Хеденстад Вегар 1 0.25
Юклеред Симен 1 0.25
Хаген Элиас 1 0.25
Jones El-Abdellaoui 1 0.25
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0.25
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Никлас 4 1
Удаль Хенрик 2 0.5
Gard Simenstad 2 0.5
John Olav Norheim 1 0.25
Йонссон Видар 1 0.25
Киркеволд Пол 1 0.25
Марес Люк 1 0.25
Кьяергор Оливер 1 0.25

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риснаес Магнус 2 0
Бьёрдаль Хенрик 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Рийкс Мис 1 0
Aleksander Hammer Kjelsen 1 0
Fidel Brice Ambina 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хам-Кам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4
Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1

Результаты матчей

Волеренга
Хам-Кам

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
2
2
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Julian Bakkeli Gonstad не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Камара Ола реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Gard Simenstad реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кройцриглер Мартин не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Марес Люк не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 119'
      Gard Simenstad получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Удаль Хенрик уходит с поля. William Osnes-Ringen выходит вместо него
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 105'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 99'
      Aleksander Hammer Kjelsen уходит с поля. Камара Ола выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    Где смотреть матч Волеренга 2:2 Хам-Кам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный