Тур: 4.
2:3
Итог доп. времени
0'
0:1
32' ПенальтиRobin Rasch
45' Желтая карточкаRemi Svindland
1:1
71' ГолJacob Jacobsen Bolsoe
2:1
87' ГолOle Marius Haabestad
2:2
90' ГолНоса Даль Петтер
92' Желтая карточкаКварвен Якоб
2:3
115' ГолSimen Hestnes
118' Желтая карточкаDirirsa Gamachis
Ход матча
32'
0:1
45'
71'
87'
90'
2:2
92'
115'
2:3
118'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 21
-
2 Удары в створ 16
-
3 Угловые 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
11
Lars
Kilen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Lars KilenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кварвен ЯкобПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рубен Хетлевик
- Основной состав
-
35 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
Бомбардиры внутри турнира
Лисеклостер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ole Marius Haabestad
|2
|0.5
|David Campher
|2
|0.5
|Alexander Dang
|2 (1)
|0.5
|Henrik Andersen I
|1
|0.25
|Bongani Lionel Kamanzi
|1
|0.25
|Dirirsa Gamachis
|1
|0.25
|Jacob Jacobsen Bolsoe
|1
|0.25
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Hickson
|2
|0.5
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.5
|Simen Hestnes
|1
|0.25
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.25
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0.25
|Носа Даль Петтер
|1
|0.25
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0.25
Карточки
Лисеклостер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joachim Edvardsen
|1
|0
|Jonas Eide Vaagen
|1
|0
|Кварвен Якоб
|1
|0
|Dirirsa Gamachis
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Remi Svindland
|1
|0
|Kristoffer Harrison
|1
|0
Результаты матчей
Лисеклостер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Лисеклостер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КФУМ Осло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
0
Лисеклостер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КФУМ Осло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Лисеклостер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лисеклостер - Квик Хальден 5:0 Хьельсос - Лисеклостер 1:2 Нутодден - Лисеклостер 1:1 Стур - Лисеклостер 0:4
Лисеклостер - Арендаль 2:1 Лисеклостер - Вард Хёугесунн 1:3 Фанна БК - Лисеклостер 0:2 Флеккерёй - Лисеклостер 2:1 Лисеклостер - Викинг 2 3:2 Вард Хёугесунн - Лисеклостер 0:4 Лисеклостер - Сотра 1:1 Лисеклостер - Осане 2 1:0 Лисеклостер - Дьерв 2:2 Лисеклостер - Бранн-2 5:3 Осане - Лисеклостер 2:0 Сотра - Лисеклостер 3:2 Гнейст - Лисеклостер 0:4 Лисеклостер - Стабек-2 2:1 Ос ТФ - Лисеклостер 3:3 Лисеклостер - Фригг 6:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3
Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0
Результаты матчей
Лисеклостер
КФУМ Осло
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лисеклостер
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1