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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Лисеклостер
2:3
Итог доп. времени
КФУМ Осло
0'
0:1
32' Пенальти
Robin Rasch
45' Желтая карточка
Remi Svindland
1:1
71' Гол
Jacob Jacobsen Bolsoe
2:1
87' Гол
Ole Marius Haabestad
2:2
90' Гол
Носа Даль Петтер
92' Желтая карточка
Кварвен Якоб
2:3
115' Гол
Simen Hestnes
118' Желтая карточка
Dirirsa Gamachis

Ход матча

32'
0:1
Robin Rasch
45'
 
Remi Svindland
59'
Кварвен Якоб
Sander Marthinussen
 
59'
Jacob Jacobsen Bolsoe
David Campher
 
59'
Yannis Maxitas Moula
Thorstein Horneland Hildal
 
63'
 
Амин Нури
Haakon Hoseth
63'
 
Simen Hestnes
Нджиэ Мусса
71'
Jacob Jacobsen Bolsoe
1:1
72'
Ole Marius Haabestad
Lars Kilen
 
73'
Dirirsa Gamachis
Henrik Andersen I
 
84'
 
Johannes Hummelvoll-Nunez
Mame Mor Ndiaye
84'
 
Носа Даль Петтер
Teodor Berg Haltvik
87'
Ole Marius Haabestad
2:1
90'
 
Niclas Schjoeth Semmen
Akinsola Akinyemi
90'
2:2
Носа Даль Петтер
92'
Кварвен Якоб
 
94'
 
Салдана Адам
Johannes Hummelvoll-Nunez
106'
Peter Saunes Hasund
Ole Marius Haabestad
 
115'
2:3
Simen Hestnes
118'
Dirirsa Gamachis
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 21
  • 2 Удары в створ 16
  • 3 Угловые 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Мельниченко
Виталий
33
Marcel
Wawrzynkiewicz
5
Эфтевааг
Йоханнес
4
Nicholas
Marthinussen
7
Joachim
Edvardsen
11
Lars
Kilen
20
Sander
Marthinussen
8
Henrik
Andersen
I
21
Thorstein
Horneland
Hildal
9
David
Campher
10
Alexander
Dang
35
Лисгард
Идар
5
Akinsola
Akinyemi
25
Sverre
Hakami
Sandal
3
Ayoub
Aleesami
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
28
Mame
Mor
Ndiaye
10
Нджиэ
Мусса
Лисеклостер
4-4-2
КФУМ Осло
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Лисеклостер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ole Marius Haabestad 2 0.5
David Campher 2 0.5
Alexander Dang 2 (1) 0.5
Henrik Andersen I 1 0.25
Bongani Lionel Kamanzi 1 0.25
Dirirsa Gamachis 1 0.25
Jacob Jacobsen Bolsoe 1 0.25
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Hickson 2 0.5
Robin Rasch 2 (1) 0.5
Simen Hestnes 1 0.25
Mame Mor Ndiaye 1 0.25
Teodor Berg Haltvik 1 0.25
Носа Даль Петтер 1 0.25
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0.25

Карточки

Лисеклостер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joachim Edvardsen 1 0
Jonas Eide Vaagen 1 0
Кварвен Якоб 1 0
Dirirsa Gamachis 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Remi Svindland 1 0
Kristoffer Harrison 1 0

Результаты матчей

Лисеклостер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Лисеклостер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КФУМ Осло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Лисеклостер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КФУМ Осло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
0

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Лисеклостер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лисеклостер - Квик Хальден 5:0 Хьельсос - Лисеклостер 1:2 Нутодден - Лисеклостер 1:1 Стур - Лисеклостер 0:4
Лисеклостер - Арендаль 2:1 Лисеклостер - Вард Хёугесунн 1:3 Фанна БК - Лисеклостер 0:2 Флеккерёй - Лисеклостер 2:1 Лисеклостер - Викинг 2 3:2 Вард Хёугесунн - Лисеклостер 0:4 Лисеклостер - Сотра 1:1 Лисеклостер - Осане 2 1:0 Лисеклостер - Дьерв 2:2 Лисеклостер - Бранн-2 5:3 Осане - Лисеклостер 2:0 Сотра - Лисеклостер 3:2 Гнейст - Лисеклостер 0:4 Лисеклостер - Стабек-2 2:1 Ос ТФ - Лисеклостер 3:3 Лисеклостер - Фригг 6:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3
Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0

Результаты матчей

Лисеклостер
КФУМ Осло

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лисеклостер
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Remi Svindland получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Robin Rasch из команды КФУМ Осло забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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