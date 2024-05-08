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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Стабек
5:1
Конец матча
Брюне
0'
1:0
36' Гол
Несс Николай
37' Желтая карточка
Christian Landu Landu
39' Желтая карточка
Duarte Moreira
2:0
48' Гол
Sebastian Olderheim
3:0
81' Гол
Rasmus Eggen Vinge
4:0
83' Гол
Упсет Кристиан
5:0
87' Гол в свои ворота
Imre Bech Hermansen
5:1
90' Гол
Скривен Альфред
90'+3

Ход матча

36'
Несс Николай
1:0
37'
 
Christian Landu Landu
39'
 
Duarte Moreira
46'
 
Скривен Альфред
Duarte Moreira
46'
 
Robert Undheim
Kristian Skurve Haaland
46'
 
Содаль Ларс-Эрик
Christian Landu Landu
46'
 
Eirik Saunes
Jens Huseboe
48'
Sebastian Olderheim
2:0
67'
Brage Tobiassen
Sebastian Olderheim
 
67'
Упсет Кристиан
Oskar Spiten-Nysaether
 
67'
Rasmus Eggen Vinge
Bassekou Diabate
 
74'
 
Твейта Йон-Хельге
Sjur Jonassen
81'
Rasmus Eggen Vinge
3:0
83'
Упсет Кристиан
4:0
84'
William Wendt
Робертс Томас
 
87'
Imre Bech Hermansen
5:0
88'
Karsten Arman Ekorness
Вальстад Николас
 
90'
5:1
Скривен Альфред

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Россбах
Сондре
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
20
Андресен
Александр
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Кайтофт
Антон
24
Jens
Huseboe
21
Кьелсруд
Вик
Исак
20
Sondre
Norheim
I
19
Imre
Bech
Hermansen
23
Kristian
Skurve
Haaland
8
Andreas
Dybevik
4
Christian
Landu
Landu
7
Sigurd
Groenli
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
Стабек
3-5-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Брюне

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:0
К
5:0
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 3 0.75
Sebastian Olderheim 3 0.75
Oskar Spiten-Nysaether 2 0.5
Несс Николай 1 0.25
Кристенсен Магнус 1 0.25
Костадинов Калоян 1 0.25
Хегардт Кристофер 1 0.25
Bassekou Diabate 1 0.25
Андресен Александр 1 0.25
Rasmus Eggen Vinge 1 0.25
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Skurve Haaland 4 1
Скривен Альфред 3 0.75
Elias Arsvoll 3 0.75
Sjur Jonassen 3 0.75
Твейта Йон-Хельге 1 0.25
Andreas Dybevik 1 0.25
Sigurd Groenli 1 0.25
Хор Якоб 1 0.25
Мненей Ноа 1 0.25
Imre Bech Hermansen 1 0.25

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 1 0
Luis Goerlich 1 0
Elias Arsvoll 1 0
Imre Bech Hermansen 1 0
Duarte Moreira 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
0
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
2

Голы по времени матча

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
50%
10
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Забито

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
3
20%
10
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5
Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1
Брюне
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7
Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3

Результаты матчей

Стабек
Брюне

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
7
1 раз 25%
10
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
7
1 раз 25%
10
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стабек
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2
2
1
3.5
2
2
1
2
4.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3
1
3.5
2
2
2
2
4.5
2
2
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Duarte Moreira получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Кристиан Ланду Ланду получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Fillip Jenssen Riise сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Несс Николай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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