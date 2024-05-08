Тур: 4.
0'
1:0
36' ГолНесс Николай
37' Желтая карточкаChristian Landu Landu
39' Желтая карточкаDuarte Moreira
2:0
48' ГолSebastian Olderheim
3:0
81' ГолRasmus Eggen Vinge
4:0
83' ГолУпсет Кристиан
5:0
87' Гол в свои воротаImre Bech Hermansen
5:1
90' ГолСкривен Альфред
90'+3
Ход матча
36'
1:0
39'
48'
81'
83'
4:0
87'
90'
5:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Fillip
Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Eirik Saunes
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Стабек
Брюне
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|3
|0.75
|Sebastian Olderheim
|3
|0.75
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0.5
|Несс Николай
|1
|0.25
|Кристенсен Магнус
|1
|0.25
|Костадинов Калоян
|1
|0.25
|Хегардт Кристофер
|1
|0.25
|Bassekou Diabate
|1
|0.25
|Андресен Александр
|1
|0.25
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.25
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Skurve Haaland
|4
|1
|Скривен Альфред
|3
|0.75
|Elias Arsvoll
|3
|0.75
|Sjur Jonassen
|3
|0.75
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.25
|Andreas Dybevik
|1
|0.25
|Sigurd Groenli
|1
|0.25
|Хор Якоб
|1
|0.25
|Мненей Ноа
|1
|0.25
|Imre Bech Hermansen
|1
|0.25
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|1
|0
|Luis Goerlich
|1
|0
|Elias Arsvoll
|1
|0
|Imre Bech Hermansen
|1
|0
|Duarte Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
0
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
2
Голы по времени матча
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
50%
10
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
3
20%
10
50%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5
Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1
Брюне
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7
Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3
Результаты матчей
Стабек
Брюне
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
7
1 раз 25%
10
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
7
1 раз 25%
10
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стабек
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1