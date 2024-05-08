Тур: 4.
2:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
1:1
13' ГолTorjus Engebakken
1:2
24' ГолSondre Soerloekk
2:2
29' ГолSander Nordboe
2:3
49' ГолОльсен Брандур
85' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
85' Желтая карточкаЙорген Велемарк
2:3
87' Не забитый пенальтиОльсен Брандур
90' Желтая карточкаMagnus Fagernes
90'+9
Ход матча
12'
13'
24'
1:2
29'
2:2
49'
2:3
85'
85'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
22
Форс
Виктор
20
James
Ampofo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 James AmpofoНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
21 Yaw Agyeman
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Рёуфосс
Фредрикстад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Ampofo
|5
|1.25
|Ryan Nelson
|2
|0.5
|Andreas Osterud
|2 (1)
|0.5
|Эмсис Эдуард
|1
|0.25
|Баджие Кебба
|1
|0.25
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0.25
|Torjus Engebakken
|1
|0.25
|Sander Nordboe
|1
|0.25
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Брандур
|4
|1
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.5
|Кьяер Йеппе
|2
|0.5
|Бьёрло Мортен
|2
|0.5
|Ага Оскар
|2
|0.5
|Ludvig Begby
|1
|0.25
|Сегберг Эрленд
|1
|0.25
|Sondre Soerloekk
|1
|0.25
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.25
|Скарет Браге
|1
|0.25
|Меткалф Патрик
|1
|0.25
|Elias Solberg
|1
|0.25
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Форс Виктор
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
|James Ampofo
|1
|0
|Йорген Велемарк
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Рёуфосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
1
Рёуфосс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
14
1
Голы по времени матча
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
6%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
1
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
19
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
21%
1
5%
1-15
4
29%
4
21%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2
Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5
Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4
Результаты матчей
Рёуфосс
Фредрикстад
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:8
1 раз 33%
0:10
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
8
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
8
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
13
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2
|Хеминг
|Jens Cato Rosenlund
|1
|Бюосен
|Lars Valderhaug
|1