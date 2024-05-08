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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Рёуфосс
2:3
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
12' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
1:1
13' Гол
Torjus Engebakken
1:2
24' Гол
Sondre Soerloekk
2:2
29' Гол
Sander Nordboe
2:3
49' Гол
Ольсен Брандур
85' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
85' Желтая карточка
Йорген Велемарк
2:3
87' Не забитый пенальти
Ольсен Брандур
90' Желтая карточка
Magnus Fagernes
90'+9
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
3
Torjus
Engebakken
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
7
Andreas
Osterud
6
Эмсис
Эдуард
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
20
James
Ampofo
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
18
Ludvig
Begby
13
Sondre
Soerloekk
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
Рёуфосс
3-2-4-1
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Фредрикстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
3:1
ВД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Ampofo 5 1.25
Ryan Nelson 2 0.5
Andreas Osterud 2 (1) 0.5
Эмсис Эдуард 1 0.25
Баджие Кебба 1 0.25
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0.25
Torjus Engebakken 1 0.25
Sander Nordboe 1 0.25
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Брандур 4 1
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.5
Кьяер Йеппе 2 0.5
Бьёрло Мортен 2 0.5
Ага Оскар 2 0.5
Ludvig Begby 1 0.25
Сегберг Эрленд 1 0.25
Sondre Soerloekk 1 0.25
Магнуссон Юлиус 1 0.25
Скарет Браге 1 0.25
Меткалф Патрик 1 0.25
Elias Solberg 1 0.25

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Hey 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Форс Виктор 1 0
Magnus Fagernes 1 0
James Ampofo 1 0
Йорген Велемарк 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёрло Мортен 1 0
Philip Sandvik Aukland 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Рёуфосс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
1
Рёуфосс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
1

Голы по времени матча

Забито

2
18
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
6%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
1
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
19
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
21%
1
5%
1-15
4
29%
4
21%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2
Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5
Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4

Результаты матчей

Рёуфосс
Фредрикстад

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:8
1 раз 33%
0:10
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
8
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
10
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:8
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:10
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
8
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
10
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
2
1
1
2
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
3
1
1
3
3.5
2
2
1
3
4.5
2
2
1
3
5.5
1
3
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
Волеренга
Хам-Кам
Лисеклостер
КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
Левангер
Викинг
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Хеминг Jens Cato Rosenlund 1
Бюосен Lars Valderhaug 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      James Ampofo сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Sander Nordboe бьет в цель!
    • 24'
      Ольсен Брандур сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Sondre Soerloekk бьет в цель!
    • 13'
      Г О О О О Л - Torjus Engebakken бьет в цель!
    • 12'
      Ольсен Брандур сделал результативную передачу.
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