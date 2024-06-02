Первый тайм

20' Догнал мяч у лицевой линии Ахунзаде и подал на линию вратарской, но здесь Исаев перехватил снаряд.

19' Ушел от соперника по флангу Андраде и прострелил вдоль ворот но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

18' Получил по ногам Ромао в центре поля в борьбе против Ибрахимли. Штрафной удар исполнять будет "Карабах".

17' Ромао мягко забросил в штрафную на ход Янковичу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Убегал в контратаку по флангу Садыхов и отдал поперек на Утцига, но тому пробил по воротам не дал в подкате Мустафазаде.

15' Сместился с левого фланга в центр Зубир и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше перекладины.