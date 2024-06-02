Стадион: Liv Bona Dea Arena. Главный судья: Hamzazade R.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
97 Силва ТьягуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Исаев МагсадЗащитник
-
32 Алиев ХисматПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Зебли ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Назиров АнарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Колли СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Салифу СумаНападающий
-
Главный тренер: Садигов Рашад
История личных встреч
Карабах
Зира
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 5 побед
36 матчей
66.7%
30.6%
2.7%
24 победы 11 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
20 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
43
Голов в среднем за матч
1.56
2.39
Среднее время на гол
57
37
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
34
55
Голов в среднем за матч
0.94
1.53
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
95
58
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахундзаде Нариман
|5
|0.83
|Жуниньо Пернамбукано
|3
|0.5
|Зубир Абделла
|2
|0.33
|Кейта Амиду
|2
|0.33
|Диакаби Адама
|2
|0.33
|Байрамов Турал
|2 (1)
|0.33
|Янкович Марко
|1
|0.17
|Матеус да Силва
|0
|0
Зира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утциг Рафаэль
|3
|0.5
|Луис Филипе
|1
|0.17
|Садыхов Рахим
|1
|0.17
|Ибрагим Аббас
|1
|0.17
|Ахмадзада Рустам
|1
|0.17
|Салифу Сума
|1
|0.17
|Ренато Руан
|1
|0.17
|_Kulach V.
|1
|0.17
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Benzia Y.
|2
|0
|Армейда Ричард
|0
|1
|Гусейнов Бадави
|1
|0
|Ромао Жулио
|1
|0
|Матеус да Силва
|1
|0
Зира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Утциг Рафаэль
|1
|0
|Байрамов Фуад
|1
|0
|Ибрагим Аббас
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Зебли Пьер
|1
|0
|_Kulach V.
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зира
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
7
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зира
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
1
10%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зира - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0
Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3 Байер Л - Карабах 3:2 Карабах - Зира 3:1 Карабах - Байер Л 2:2 Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3 Брага - Карабах 2:4
Зира
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зира - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зира 0:1 Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2
Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0 Зира - Сабаил 3:0 Габала - Зира 1:1 Сабаил - Зира 1:2
Результаты матчей
Карабах
Зира
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Карабах
Зира
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Карабах
|Ахундзаде Нариман
|5
|Сабаил
|_Yunanov A.
|4
|Карабах
|Жуниньо Пернамбукано
|3
|Зира
|Утциг Рафаэль
|3
|Араз Нахичевань
|Sukisa Elvis Mashike
|3
|Габала
|Мамедов Агиль
|3
|Нефтчи
|Паскуаль Эдди
|2
|Нефтчи
|Матиас Юри
|2
|Габала
|_Abu Akel F.
|2
|Карабах
|_Benzia Y.
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах 0:0 Зира
Исход игры
Карабах
85.5% (100)
Ничья
6.8% (8)
Зира
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
2:1 Карабах
44.4% (52)
1:0 Карабах
17.1% (20)
2:0 Карабах
15.4% (18)
1:1 Ничья
5.1% (6)
1:2 Зира
4.3% (5)
3:1 Карабах
3.4% (4)
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