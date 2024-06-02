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  3. Азербайджан
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Hamzazade R.
Карабах
0:0
Первый тайм: 25'
Зира
0'
Прогнозы 117
Карабах 85.5% (100)
X 6.8% (8)
Зира 7.7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Карабах
Зира

История личных встреч

Карабах
Зира

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 5 побед

36 матчей

66.7%
30.6%
2.7%
24 победы 11 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
20 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:7
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

28
43

Голов в среднем за матч

1.56
2.39

Среднее время на гол

57
37

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

34
55

Голов в среднем за матч

0.94
1.53

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

95
58

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахундзаде Нариман 5 0.83
Жуниньо Пернамбукано 3 0.5
Зубир Абделла 2 0.33
Кейта Амиду 2 0.33
Диакаби Адама 2 0.33
Байрамов Турал 2 (1) 0.33
Янкович Марко 1 0.17
Матеус да Силва 0 0
Зира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утциг Рафаэль 3 0.5
Луис Филипе 1 0.17
Садыхов Рахим 1 0.17
Ибрагим Аббас 1 0.17
Ахмадзада Рустам 1 0.17
Салифу Сума 1 0.17
Ренато Руан 1 0.17
_Kulach V. 1 0.17

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Benzia Y. 2 0
Армейда Ричард 0 1
Гусейнов Бадави 1 0
Ромао Жулио 1 0
Матеус да Силва 1 0
Зира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Утциг Рафаэль 1 0
Байрамов Фуад 1 0
Ибрагим Аббас 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Зебли Пьер 1 0
_Kulach V. 1 0

Результаты матчей

Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зира
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
7
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зира
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
1
10%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зира - Карабах 0:1 Карабах - Нефтчи 5:0
Сумгаит - Карабах 1:0 Карабах - Нефтчи 4:1 Карабах - Габала 2:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Карабах - Сабаил 4:2 Нефтчи - Карабах 0:4 Кяпаз - Карабах 1:6 Туран Товуз - Карабах 1:3 Байер Л - Карабах 3:2 Карабах - Зира 3:1 Карабах - Байер Л 2:2 Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4 Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3 Брага - Карабах 2:4
Зира
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Зира - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зира 0:1 Зира - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зира 1:2
Зира - Араз ПФК 0:1 Габала - Зира 0:2 Зира - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зира 0:0 Зира - Габала 4:0 Зира - Габала 2:1 Сабах Баку - Зира 0:1 Зира - Кяпаз 2:1 Карабах - Зира 3:1 Зира - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зира 0:3 Нефтчи - Зира 1:0 Зира - Сумгаит 0:0 Зира - Сабаил 3:0 Габала - Зира 1:1 Сабаил - Зира 1:2

Результаты матчей

Карабах
Зира

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
7
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Карабах
Зира

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
1
4
3
2
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
3 Сумгаит
1 Карван
4 Нефтчи
0 Карадаг Локбатан
3 Кяпаз
4 Сабах Баку
1 Карабах
0 МОИК Баку
6 Сабаил
0 Шамахы
2 Зира
1 Туран Товуз
2 Ираван
8 Араз Нахичевань
0 ФК Имишли
1 Габала
1/4 финала
2 Сумгаит
3 Нефтчи
5 Сабах Баку
10 Карабах
1 Сабаил
5 Зира
1 Араз Нахичевань
1 Габала
1/2 финала
1 Нефтчи
8 Карабах
4 Зира
1 Габала
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Карабах Ахундзаде Нариман 5
Сабаил _Yunanov A. 4
Карабах Жуниньо Пернамбукано 3
Зира Утциг Рафаэль 3
Араз Нахичевань Sukisa Elvis Mashike 3
Весь список

Топ нарушителей
Габала Мамедов Агиль 3
Нефтчи Паскуаль Эдди 2
Нефтчи Матиас Юри 2
Габала _Abu Akel F. 2
Карабах _Benzia Y. 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Догнал мяч у лицевой линии Ахунзаде и подал на линию вратарской, но здесь Исаев перехватил снаряд.
  • Угловой
    19'
    Ушел от соперника по флангу Андраде и прострелил вдоль ворот но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 18'
    Получил по ногам Ромао в центре поля в борьбе против Ибрахимли. Штрафной удар исполнять будет "Карабах".
  • 17'
    Ромао мягко забросил в штрафную на ход Янковичу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Убегал в контратаку по флангу Садыхов и отдал поперек на Утцига, но тому пробил по воротам не дал в подкате Мустафазаде.
  • 15'
    Сместился с левого фланга в центр Зубир и пробил в дальний верхний угол, но мяч полетел выше перекладины.
  • 14'
    Прорывался по флангу Матеус и подал в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 13'
    На чужой половине поля грамотно подставился Жуниньо и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 12'
    По флангу забросил Ромао на ход Ахундхзаде, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 11'
    Наступил Зубир в центре поля на ногу соперника, судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 10'
    Прорывался по флангу на скорости Ахундзаде и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Садыхов и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно перехватил Гусейнов в подкате.
  • 8'
    Диагональный пас исполнял Байрамов на ход Зебли, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 7'
    В центре поля руками уложил соперника на газон Жуниньо. Судья зафиксировал фол в атаке.
  • 6'
    С правого фланг Джафаргулиев навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
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    • 5'
      Диагональ исполнял Матеус в штрафную на ход Жуниньо, но тот проиграл борьбу за мяч Исаеву.
    • 4'
      Прорывался по центру Андраде к штрафной соперника и пробил по воротам, но в падении отбил в сторону Силва.
    • 3'
      В центре поля Зубир получил по ногам в борьбе против Исаева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Карабаха".
    • 2'
      Прорывался по флангу Андраде и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не добрался до мяча.
    • Свисток
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В финальном поединке Кубка Азербайджана нас ждет интересное противостояние между "Карабахом" и "Зирой". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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    Прогнозы 117
    Карабах 85.5% (100)
    X 6.8% (8)
    Зира 7.7% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Зира
    6.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 0:0 Зира

    Исход игры
    Карабах
    85.5% (100)
    Ничья
    6.8% (8)
    Зира
    7.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.06% (70)
    Нет
    36.94% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    44.4% (52)
    1:0 Карабах
    17.1% (20)
    2:0 Карабах
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    1:2 Зира
    4.3% (5)
    3:1 Карабах
    3.4% (4)
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    Карабах
    Зира
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