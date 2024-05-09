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  3. Норвегия
  4. Кубок 2024
Тур: 4.
Стрёмсгодсет
3:4
Итог доп. времени
Лиллестрём
0'
0:1
21' Гол
Лундему Мариус
31' Желтая карточка
Jesper Taaje
0:2
34' Гол
Китолано Эрик
1:2
36' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
1:3
45' Гол
Антонио Владимиро
2:3
45' Пенальти
Стенгель Херман
59' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
3:3
69' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
73' Желтая карточка
Marko Lawk Farji
74' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
3:4
117' Гол
Осен Йермунд
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
Стрёмсгодсет
3-4-3
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

39 матчей

46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.5%
41%
20.5%
15 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
1:2
Э
4:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

2.26
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

82
48

Голов в среднем за матч

2.1
1.23

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менерт Маркус 4 1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.5
Ханссен Сондре 2 0.5
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.5
Стенгель Херман 2 (1) 0.5
Красники Крешник 1 0.25
Томассон Логи 1 0.25
Sivert Westerlund 1 0.25
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.25
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.25
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осен Йермунд 3 0.75
Антонио Владимиро 3 0.75
El Schaddai Furuha 3 0.75
Ольсен Томас 3 (1) 0.75
Daniel Johan Skaarud 2 (1) 0.5
Габриэльсен Рубен 1 0.25
Лундему Мариус 1 0.25
Китолано Эрик 1 0.25
Фосс Сандер Моэн 1 0.25
Сефери Ураник 1 0.25
_Efe L. 1 0.25

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Jesper Taaje 1 0
Marko Lawk Farji 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осен Йермунд 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

3
0
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

7
20
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
4
57%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
9
53%
6
30%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Точный счет

3:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
2
2
1
1
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5
2
2
1
3
5.5
1
3
1/8 финала
4 Мольде
2 Сарпсборг-08
3 Эйдсвольд
5 Санднес
6 Волеренга
5 Хам-Кам
2 Лисеклостер
3 КФУМ Осло
5 Стабек
1 Брюне
2 Рёуфосс
3 Фредрикстад
4 Левангер
2 Викинг
3 Стрёмсгодсет
4 Лиллестрём
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Альта Хестад Тобиас 8
Санднес Хейланн Томми 6
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 5
Рёуфосс James Ampofo 5
Мольде Оланаре Аарон 4
Весь список

Топ нарушителей
Осане Stian Nygaard I 1 1
Викинг Стенснесс Джанни 1 1
Викинг Диоп Джибрил 1 1
Сарпсборг-08 Sondre Oerjasaeter 1 1
Волеренга Риснаес Магнус 2
Весь список
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