Тур: 4.
3:4
Итог доп. времени
0'
0:1
21' ГолЛундему Мариус
31' Желтая карточкаJesper Taaje
0:2
34' ГолКитолано Эрик
1:2
36' ГолАндерсен Эйрик Улланд
1:3
45' ГолАнтонио Владимиро
2:3
45' ПенальтиСтенгель Херман
59' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
3:3
69' ГолАндерсен Эйрик Улланд
73' Желтая карточкаMarko Lawk Farji
74' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
3:4
117' ГолОсен Йермунд
Ход матча
21'
0:1
31'
34'
0:2
36'
45'
45'
2:3
69'
73'
117'
3:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 15
-
6 Угловые 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Ларссон ЭрикНападающий
-
-
-
24 _Efe L.
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
39 матчей
46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.2%
35.9%
35.9%
11 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.5%
41%
20.5%
15 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
2.26
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
82
48
Голов в среднем за матч
2.1
1.23
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менерт Маркус
|4
|1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.5
|Ханссен Сондре
|2
|0.5
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.5
|Стенгель Херман
|2 (1)
|0.5
|Красники Крешник
|1
|0.25
|Томассон Логи
|1
|0.25
|Sivert Westerlund
|1
|0.25
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.25
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.25
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осен Йермунд
|3
|0.75
|Антонио Владимиро
|3
|0.75
|El Schaddai Furuha
|3
|0.75
|Ольсен Томас
|3 (1)
|0.75
|Daniel Johan Skaarud
|2 (1)
|0.5
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.25
|Лундему Мариус
|1
|0.25
|Китолано Эрик
|1
|0.25
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.25
|Сефери Ураник
|1
|0.25
|_Efe L.
|1
|0.25
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Marko Lawk Farji
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осен Йермунд
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лиллестрём
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
3
0
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
13
0
Голы по времени матча
Забито
7
20
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
4
57%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
9
53%
6
30%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3
Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Точный счет
3:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Альта
|Хестад Тобиас
|8
|Санднес
|Хейланн Томми
|6
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|Рёуфосс
|James Ampofo
|5
|Мольде
|Оланаре Аарон
|4
|Осане
|Stian Nygaard I
|1 1
|Викинг
|Стенснесс Джанни
|1 1
|Викинг
|Диоп Джибрил
|1 1
|Сарпсборг-08
|Sondre Oerjasaeter
|1 1
|Волеренга
|Риснаес Магнус
|2