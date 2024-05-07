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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Оснабрюк
0:4
Конец матча
Шальке 04
0'
0:1
2' Гол
Keke Topp
0:2
5' Гол
Караман Кенан
56' Желтая карточка
Dave Gnaase
0:3
65' Гол
Форсан Эудраого
66' Желтая карточка
Мор Тобиас
0:4
75' Гол
Keke Topp
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Keke Topp
(Теродде Симон)
5'
0:2
Караман Кенан
(Шалленберг Рон)
46'
Теше Роберт
Андруцос Танасис
 
46'
Конте Кристиан
Кюизанс Микаэль
 
46'
 
Форсан Эудраого
Караман Кенан
56'
Dave Gnaase
 
64'
 
Мор Тобиас
Yusuf Kabadayi
65'
0:3
Форсан Эудраого
(Зегуйн Пауль)
66'
 
Мор Тобиас
71'
Лобингер Лекс-Тигер
Erik Engelhardt
 
71'
Вридт Квази
Ниманн Ноэль
 
75'
0:4
Keke Topp
(Зегуйн Пауль)
78'
 
Сиссе Ибраима
Калаш Томаш
80'
Jannes Wulff
Макридис Хараламбос
 
87'
 
Темпельман Лино
Оуведжан Томас
88'
 
Матричани Хеннинг
Ван дер Слоот Стивен

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 390
  • 58 Владение мячом, % 42
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
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22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
2
Андруцос
Танасис
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
11
Макридис
Хараламбос
32
Мюллер
Мариус
51
Ван
дер
Слоот
Стивен
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
17
Yusuf
Kabadayi
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
Оснабрюк
4-4-2
Шальке 04
4-3-1-2

История личных встреч

Оснабрюк
Шальке 04

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
4:0
ТМК
2:2
ТМС
5:1
ТМК
2:3
К
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

4.5
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
64

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.31
Конте Кристиан 4 0.13
Dave Gnaase 4 (1) 0.13
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.09
Теше Роберт 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Макридис Хараламбос 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 12 (2) 0.38
Теродде Симон 5 (1) 0.16
Keke Topp 5 0.16
Ласм Бриан 4 0.13
Yusuf Kabadayi 4 0.13
Полтер Себастьян 3 (1) 0.09
Форсан Эудраого 3 0.09
Оуведжан Томас 2 0.06
Зегуйн Пауль 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 14 0
Кюизанс Микаэль 8 2
Айдини Басхким 6 1
Florian Kleinhansl 7 0
Гьямфи Максвелл 5 1
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 4 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Уве Кошинат 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Караман Кенан 4 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Сиссе Ибраима II 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Оуведжан Томас 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Keke Topp 3 0
Мор Тобиас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Герертс Карел 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
16
Оснабрюк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Шальке 04
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

31
8

Упущенные победы

8
26
Оснабрюк
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Шальке 04
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

16
42

Голы по времени матча

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 19
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
7
29%
29%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

27
35
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
7
26%
4
11%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
3
11%
8
23%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
6
22%
6
17%
76-90

Забито

16
28
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
5
31%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
5
31%
7
25%
76-90

Пропущено

37
21
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
3
8%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
8
22%
2
10%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
5
24%
76-90

Забито

29
52
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 34
7 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
3
10%
4
8%
1-15
4
14%
6
12%
16-30
7
24%
8
15%
31-45
3
10%
8
15%
46-60
4
14%
15
29%
61-75
8
28%
11
21%
76-90

Пропущено

64
56
27 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
10
16%
6
11%
1-15
4
6%
12
21%
16-30
13
20%
7
13%
31-45
10
16%
13
23%
46-60
14
22%
7
13%
61-75
13
20%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Шальке 04

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

4:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
25
7
9
23
1.5
14
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
8.
Падерборн
 32 13 7 12 51 - 53 46
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 32 11 7 14 51 - 57 40
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 32 9 10 13 44 - 51 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 32 5 10 17 28 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
11.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
18.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
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    • 46'
      Андруцос Танасис уходит с поля. Теше Роберт выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Шалленберг Рон сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Караман Кенан бьет в цель!
    • 2'
      Теродде Симон сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Кеке Топп бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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