Тур: 32. Стадион: Millerntor Stadion.
0'
0:1
2' ГолKeke Topp
0:2
5' ГолКараман Кенан
56' Желтая карточкаDave Gnaase
0:3
65' ГолФорсан Эудраого
66' Желтая карточкаМор Тобиас
0:4
75' ГолKeke Topp
90'+5
Ход матча
2'
0:1
5'
0:2
56'
65'
0:3
66'
75'
0:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 390
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
26
Dave
Gnaase
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Оснабрюк
Шальке 04
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
4.5
2
Среднее время на гол
20
45
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
64
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.31
|Конте Кристиан
|4
|0.13
|Dave Gnaase
|4 (1)
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.09
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Макридис Хараламбос
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|12 (2)
|0.38
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.16
|Keke Topp
|5
|0.16
|Ласм Бриан
|4
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.13
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.09
|Форсан Эудраого
|3
|0.09
|Оуведжан Томас
|2
|0.06
|Зегуйн Пауль
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|14
|0
|Кюизанс Микаэль
|8
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Florian Kleinhansl
|7
|0
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Уве Кошинат
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Караман Кенан
|4
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Сиссе Ибраима II
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Оуведжан Томас
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Keke Topp
|3
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
16
Оснабрюк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Шальке 04
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
31
8
Упущенные победы
8
26
Оснабрюк
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Шальке 04
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
16
42
Голы по времени матча
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 19
2
15%
3
13%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
7
29%
29%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
27
35
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
7
26%
4
11%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
5
19%
5
14%
31-45
3
11%
8
23%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
6
22%
6
17%
76-90
Забито
16
28
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
5
31%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
8
29%
61-75
5
31%
7
25%
76-90
Пропущено
37
21
15 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
3
8%
2
10%
1-15
4
11%
4
19%
16-30
8
22%
2
10%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
7
19%
5
24%
76-90
Забито
29
52
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 34
7 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
3
10%
4
8%
1-15
4
14%
6
12%
16-30
7
24%
8
15%
31-45
3
10%
8
15%
46-60
4
14%
15
29%
61-75
8
28%
11
21%
76-90
Пропущено
64
56
27 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 31
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
10
16%
6
11%
1-15
4
6%
12
21%
16-30
13
20%
7
13%
31-45
10
16%
13
23%
46-60
14
22%
7
13%
61-75
13
20%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Шальке 04
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
4:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
5:3
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
511
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
412
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
257
923
1418
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11