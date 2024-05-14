Всё меньше времени остается у "Спартака" на спасение, уже давненько по меркам этого матча мы не видели моментов у ворот Латышонка.

Хлусевич с правого фланга подает на дальний край штрафной, Зобнин подрабатывает мяч грудью и стреляет с левой, однако не попадает в створ!

После штрафного в исполнении "Балтики" в штрафной "Спартака" возникла сутолока, но удар Осипова после скидки Жирова получился крайне неточным.

Проникающий пас в штрафную хозяев получился нерасчётливым, Латышонок спокойно забирает мяч на выходе.

Осипов попытался пробить с очень дальней дистанции, однако мяч попал в защитника "Спартака".

Медина подает угловой с левого фланга, Зобнин выигрывает верховую борьбу, но пробивает головой выше ворот.

Умяров исполняет передачу в штрафную на Угальде, удар которого с близкого расстояния парирует Латышонок!

0,29 против 1,57 по ожидаемым голам к этой минуте, но забитых голов у "Спартака" по-прежнему нет.

Штрафной с левого фланга подает Медина, после отскока от головы своего же игрока Латышонок мощно ударил по мячу кулаком.

Игнатов после передачи Рябчука в касание отдает на Зобнина, который не смог сохранить равновесие в борьбе с Ковалёвым.

У Латышонка есть какие-то проблемы со здоровьем, медбригада "Балтики" появляется на поле впервые в этой встрече.

Немногим меньше 27 тысяч зрителей сегодня на стадионе, "Балтика" на пороге обновления исторического достижения в Кубке России.

Ковалёв подбирает мяч после выноса из чужой штрафной, однако пробивает мимо створа.

После розыгрыша углового на правом фланге последовала подача Бонгонды, однако Игнатов головой пробил выше створа.

Хлусевич с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Угальде не имел шансов в борьбе за этот мяч.

"Стенка" Хлусевича и Угальде перед штрафной "Балтики" не приводит к опасному моменту, разряжают обстановку балтийцы.

Денисов с правого фланга исполняет кросс в штрафную, Зобнин пробивает головой по дуге, но мяч перелетает через перекладину.

Не удается Угальде зацепиться за мяч на левом фланге, уверенно ставит корпус оппоненту Андраде.

Денисов подает с правого фланга, Бонгонда пробивает слёта с отскоком от газона, но не попадает в ближний угол!

После навеса со штрафного и скидки Литвинова Латышонок не смог забрать мяч, но подстраховал Фернандес. После розыгрыша углового пошла подача на дальнюю штангу - здесь вратарь сыграл чётко.

Без замен обошлись наставники в перерыве, в принципе, решение ожидаемое - "Балтике" ни к чему ломать игру, "Спартак" не выглядел безнадежно.

Капленко отмечается ударом метров с 26 в правый от себя угол - Селихов уверенно ловит мяч.

Мартинс исполняет неплохой пас на вход в штрафную на Хлусевича. которого подвела техника при обработке мяча.

Лисакович сумел уйти от Чернова в центральной зоне, добрался до штрафной и закинул мяч в штрафную, от головы Алекса Фернандеса снаряд покидает поле.

Удар Бонгонды с острого угла ногой парирует Латышонок, Игнатов подбирает мяч на линии штрафной и стреляет под перекладину, но снаряд после касания защитника прошел над перекладиной!

Пару угловых с правого фланга исполнили гости, однако ничего опасного эти "стандарты" не принесли.

Зобнин перехватил мяч на чужой половине, добрался до штрафной и пробил низом с 16 метров - Латышонок накрыл снаряд, катившийся по центру.

Снова поддавливает "Спартак" в эти минуты, непросто приходится "Балтике", контратакующая игра хозяевам совсем не удается.

Сразу три замены готовит Сергей Игнашевич, явно не устраивает происходящее на поле наставника "Балтики".

Бонгонда со штрафного подает на дальнюю штангу, Хлусевич скидывает мяч во вратарскую, Латышонок отбивает снаряд на ногу Зобнину, но парирует удар Романа в касание!

Наиль Умяров и Манфред Угальде появляются на поле вместо Павла Маслова и Кристофера Мартинса.

Роберто Фернандес после навеса с правого фланга скидывает мяч в центр штрафной, но спартаковцы отбиваются.

Тигран Аванесян, Юрий Ковалёв и Данила Козлов выходят на поле вместо Кирилла Капленко, Алекса Фернандеса и Дмитрия Рыбчинского.

Угальде после передачи Игнатова вываливается на рандеву с Латышонком, однако удар костариканца парирует Евгений!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Пытается "Балтика" без приключений у своих ворот доиграть первый тайм, и, видимо, хозяевам это удастся.

45' 2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Владислав Безбородов.

45' Угловой в исполнении Бонгонды получается не самым удачным, верховая борьба остается за игроками "Балтики".

44' Селихов выбивает мяч на чужую половину, Игнатов головой скидывает на Бонгонду, тот добирается до штрафной, но пробивает мимо створа после рикошета от Андраде.

43' Возможно, не хватает сегодня "Спартаку" Соболева, который является лучшим бомбардиром красно-белых в Кубке России, даже в заявке Александр отсутствует.

42' Угловой с правого фланга исполняет "Балтика", мяч летит на дальнюю штангу и достается Селихову.

41' Лисакович пробивает с левой с радиуса штрафной, мяч после отскока от защитника летит к Рыбчинскому, но у Дмитрия не получается удар слёта.

40' Алекс Фернандес сохранил мяч на правой бровке, однако не смог обыграть Чернова, сфолив против защитника "Спартака".

39' Включается местная публика на полную мощность после того, как спартаковские фанаты взяли инициативу, сегодня на матче должно быть больше 25 тысяч зрителей.

38' Снова спартаковцы предлагают Игнатову пробежаться, Михаил в борьбе с Луной не сумел сохранить мяч в поле.

37' Выскочил мяч из рук Андраде, который исполнял аут, владение переходит к "Спартаку".

36' Роберто Фернандес исполняет вертикальный заброс на Лисаковича. которого опережает Селихов, плюс у белоруса зафиксирован офсайд.

35' Комбинирует "Спартак" на подступах к штрафной, Бонгонда находит на левом краю штрафной Зобнина, передачу которого на Денисова балтийцы прерывают.

34' Игнатов после заброса Пруцева добирается до штрафной хозяев, прокинул мяч мимо Андраде, однако мимо Жирова проскочить уже не смог.

33' Энрикес катит мяч на правый фланг атаки на Алекса Фернандеса, который попадает под подкат Чернова.

32' Чуть поддавил сейчас "Спартак", "Балтика" слегка успокаивает игру посредством контроля на своей половине поля.

31' А сейчас Мартинс выдает практически идеальный пас на Бонгонду, тот пробивает метров с десяти, но удар Тео парирует Латышонок!

30' Мартинс остро простреливает с правого фланга в направлении Игнатова, однако Луна опережает Михаила, а Жирову удается избежать углового.

28' Игнатов получает мяч в штрафной от Пруцева и откатывает под удар Денисову, которого накрывает оборона "Балтики".

27' Напомним, что в РПЛ в этом сезоне "Спартак" выиграл оба матча у "Балтики" - 2:1 дома и 2:0 в заснеженном Калининграде.

26' Зобнин в контратаке "Спартака" катит в штрафную на Игнатова, тот оказывается перед Латышонком, но Евгений парирует удар форварда гостей!

25' Сейчас Бистрович доставил мяч во вратарскую от флажка, но удалось игрокам "Спартака" выбить снаряд.

24' Теперь угловой на левом фланге заработали хозяева, Бистрович исполнил неудачную подачу, но красно-белые дарят еще один шанс.

23' Угловой на правом фланге "Балтика" разыграла, Лисакович навесил на дальнюю штангу, где верх снял Хлусевич.

22' Не самый расчётливый навес с правого фланга исполняет Бонгонда, мяч получается слишком высоким.

21' Взрывается местная публика при каждой атаке "Балтики", правда, до штрафной "Спартака" балтийцы добраться сейчас не могут.

20' Любопытно, что "Спартак" при Слишковиче пропустил всего три гола, два из которых получили в победной игре с "Локомотивом". Впервые под руководством Владимира красно-белые оказываются в роли догоняющих.

19' Капленко получает предупреждение за фол на фланге против Бонгонды.

18' "Спартак" в Пути РПЛ прошел "Оренбург", затем уступил "Зениту", а пару недель назад уже в Пути регионов обыграл на "ВТБ Арене" "Динамо" благодаря голам Соболева и Игнатова.

17' Лисакович с левого фланга направляет мяч в штрафную в направлении Энрикеса, которого в подкате опережает Литвинов.

16' Первая желтая карточка у нас - Литвинов получает её за фол против Энрикеса в центре поля.

15' Позиционная атака "Балтики" завершается дальней попыткой в исполнении Капленко - мяч пролетает в отдалении от створа.

14' Неплохая передача на Игнатова прерывается в подкате Луной, плюс у Михаила в этом моменте зафиксирован офсайд.

13' Напомним, что "Балтика" после группового этапа выступала в Пути РПЛ, обыграв "Локомотив" в серии пенальти, но уступив ЦСКА в обоих матчах. В Пути регионов команда Сергея Игнашевича обыграла на выезде "Ростов", причем единственный гол Аванесян забил тоже на четвертой минуте.

12' С подачей Денисова оборона "Балтики" справляется, а контратаку соперника Даниил срывает фолом против Алекса Фернандеса.

11' Игнатов исполняет проникающий пас на левый край штрафной, однако Хлусевичу не удается сохранить мяч в поле.

10' Маслов получил повреждение в верховой борьбе с Лисаковичем, однако фола в этом моменте Безбородов не определил.

9' Зобнин входит в штрафную хозяев с левого края и с левой метит в ближнюю "девятку", но немного не попадает в створ!

8' В следующей фазе атаки Бонгонда пробил с линии штрафной не очень удачно, мяч по дуге полетел к линии вратарской, где Латышонок играет кулаками.

7' Угловой на правом фланге "Спартак" разыгрывает, после чего Бонгонда подает на ближнюю штангу - верховая борьба остается за хозяевами.

6' Продолжают балтийцы атаковать, Рыбчинский с правого фланга исполняет острый прострел в штрафную, но оборона "Спартака" справляется.

5' Свой первый гол в составе "Балтики" забивает Андраде, очень важным получается этот мяч.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН АНДРАДЕ!

Справились спартаковцы с угловым, вторым темпом Луна навесил с правого фланга, Лисакович зацепился за мяч и отдал на Андраде, который с левого края штрафной направил снаряд в дальний угол!

3' Отметим, что победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале Кубка России в "Лужниках" 2 июня, соперником станет "Зенит" или ЦСКА. В случае ничейного исхода команды сразу приступят к серии пенальти.

2' Буквально в субботу команды проводили свои матчи в РПЛ - "Балтика" на своей стадионе в драматичном поединке уступила "Динамо" (2:3), а "Спартак" с минимальным счётом переиграл дома "Краснодар".