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  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Безбородов Владислав
Балтика
1:0
Второй тайм
Спартак Москва

Ход матча

4'
Андраде Кевин
1:0
16'
 
Литвинов Руслан
19'
Капленко Кирилл
 
58'
 
Угальде Манфред
Маслов Павел
58'
 
Умяров Наиль
Мартинс Кристофер
59'
Козлов Данила
Фернандес Алекс
 
59'
Ковалёв Юрий
Рыбчинский Дмитрий
 
59'
Аванесян Тигран
Капленко Кирилл
 
70'
 
Рябчук Олег
Денисов Даниил
71'
 
Медина Хесус
Бонгонда Тео
72'
Кузьмин Максим
Энрикес Анхело
 
81'
Осипов Александр
Бистрович Кристиян
 
83'
 
Мозес Виктор
Пруцев Данил
Прогнозы 210
Балтика 18.1% (38)
X 12.4% (26)
Спартак Москва 69.5% (146)
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Ничья
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Балтика
Спартак Москва

История личных встреч

Балтика
Спартак Москва

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.25
Аванесян Тигран 2 0.17
Мусаев Тамерлан 2 0.17
Бистрович Кристиян 1 0.08
Гузина Гедеон 1 0.08
Кузьмин Максим 1 0.08
Барков Дмитрий 1 0.08
Ферни Рубен 1 0.08
Андраде Кевин 1 0.08
Гассама Натан 1 0.08
Козлов Данила Сергеевич 1 0.08
Галоян Артур 1 (1) 0.08
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 5 (1) 0.42
Промес Квинси 2 0.17
Зиньковский Антон 2 0.17
Игнатов Михаил Александрович 2 0.17
Бабич Срджан 2 0.17
Классен Леон 2 0.17
Пруцев Данил 1 0.08
Зобнин Роман 1 0.08
Бонгонда Тео 1 0.08
Мартинс Кристофер 1 0.08
Умяров Наиль 1 0.08
Угальде Манфред 1 0.08
Мелёшин Павел 1 0.08
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латышонок Евгений 2 0
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Осипов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Радмановац Никола 1 0
Гассама Натан 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Соболев Александр 3 0
Пруцев Данил 3 0
Классен Леон 3 0
Угальде Манфред 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
12
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Спартак Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
6
40%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
7
32%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1
Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2

Результаты матчей

Балтика
Спартак Москва

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Балтика
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Топ бомбардиров
Спартак Москва Соболев Александр 5 (2)
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    89'
    Медина подает угловой с левого фланга, Зобнин выигрывает верховую борьбу, но пробивает головой выше ворот.
  • 88'
    Осипов попытался пробить с очень дальней дистанции, однако мяч попал в защитника "Спартака".
  • 87'
    Проникающий пас в штрафную хозяев получился нерасчётливым, Латышонок спокойно забирает мяч на выходе.
  • 86'
    После штрафного в исполнении "Балтики" в штрафной "Спартака" возникла сутолока, но удар Осипова после скидки Жирова получился крайне неточным.
  • Опасный момент
    85'
    Хлусевич с правого фланга подает на дальний край штрафной, Зобнин подрабатывает мяч грудью и стреляет с левой, однако не попадает в створ!
  • 84'
    Всё меньше времени остается у "Спартака" на спасение, уже давненько по меркам этого матча мы не видели моментов у ворот Латышонка.
  • Замена
    83'
    Виктор Мозес появляется на поле вместо Данила Пруцева.
  • 82'
    Ковалёв подбирает мяч после выноса из чужой штрафной, однако пробивает мимо створа.
  • Замена
    81'
    Александр Осипов появляется на поле вместо Кристияна Бистровича.
  • 80'
    Немногим меньше 27 тысяч зрителей сегодня на стадионе, "Балтика" на пороге обновления исторического достижения в Кубке России.
  • Травма, повреждение
    79'
    У Латышонка есть какие-то проблемы со здоровьем, медбригада "Балтики" появляется на поле впервые в этой встрече.
  • 78'
    Игнатов после передачи Рябчука в касание отдает на Зобнина, который не смог сохранить равновесие в борьбе с Ковалёвым.
  • 77'
    Штрафной с левого фланга подает Медина, после отскока от головы своего же игрока Латышонок мощно ударил по мячу кулаком.
  • 76'
    0,29 против 1,57 по ожидаемым голам к этой минуте, но забитых голов у "Спартака" по-прежнему нет.
  • Опасный момент
    75'
    Умяров исполняет передачу в штрафную на Угальде, удар которого с близкого расстояния парирует Латышонок!
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    • Замена
      74'
      Олег Рябчук появился на поле вместо Даниила Денисова.
    • Угловой
      73'
      После навеса со штрафного и скидки Литвинова Латышонок не смог забрать мяч, но подстраховал Фернандес. После розыгрыша углового пошла подача на дальнюю штангу - здесь вратарь сыграл чётко.
    • Замена
      72'
      Максим Кузьмин появляется на поле вместо Анхело Энрикеса.
    • Замена
      71'
      Хесус Медина появляется на поле вместо Тео Бонгонды.
    • Опасный момент
      70'
      Денисов подает с правого фланга, Бонгонда пробивает слёта с отскоком от газона, но не попадает в ближний угол!
    • 69'
      Не удается Угальде зацепиться за мяч на левом фланге, уверенно ставит корпус оппоненту Андраде.
    • 67'
      Денисов с правого фланга исполняет кросс в штрафную, Зобнин пробивает головой по дуге, но мяч перелетает через перекладину.
    • 65'
      "Стенка" Хлусевича и Угальде перед штрафной "Балтики" не приводит к опасному моменту, разряжают обстановку балтийцы.
    • 64'
      Хлусевич с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Угальде не имел шансов в борьбе за этот мяч.
    • Угловой
      62'
      После розыгрыша углового на правом фланге последовала подача Бонгонды, однако Игнатов головой пробил выше створа.
    • Опасный момент
      61'
      Угальде после передачи Игнатова вываливается на рандеву с Латышонком, однако удар костариканца парирует Евгений!
    • Замена
      60'
      Тигран Аванесян, Юрий Ковалёв и Данила Козлов выходят на поле вместо Кирилла Капленко, Алекса Фернандеса и Дмитрия Рыбчинского.
    • 59'
      Роберто Фернандес после навеса с правого фланга скидывает мяч в центр штрафной, но спартаковцы отбиваются.
    • Замена
      58'
      Наиль Умяров и Манфред Угальде появляются на поле вместо Павла Маслова и Кристофера Мартинса.
    • Опасный момент
      57'
      Бонгонда со штрафного подает на дальнюю штангу, Хлусевич скидывает мяч во вратарскую, Латышонок отбивает снаряд на ногу Зобнину, но парирует удар Романа в касание!
    • 56'
      Сразу три замены готовит Сергей Игнашевич, явно не устраивает происходящее на поле наставника "Балтики".
    • 54'
      Снова поддавливает "Спартак" в эти минуты, непросто приходится "Балтике", контратакующая игра хозяевам совсем не удается.
    • 53'
      Зобнин перехватил мяч на чужой половине, добрался до штрафной и пробил низом с 16 метров - Латышонок накрыл снаряд, катившийся по центру.
    • Угловой
      52'
      Пару угловых с правого фланга исполнили гости, однако ничего опасного эти "стандарты" не принесли.
    • Опасный момент
      51'
      Удар Бонгонды с острого угла ногой парирует Латышонок, Игнатов подбирает мяч на линии штрафной и стреляет под перекладину, но снаряд после касания защитника прошел над перекладиной!
    • 50'
      Лисакович сумел уйти от Чернова в центральной зоне, добрался до штрафной и закинул мяч в штрафную, от головы Алекса Фернандеса снаряд покидает поле.
    • 49'
      Мартинс исполняет неплохой пас на вход в штрафную на Хлусевича. которого подвела техника при обработке мяча.
    • 48'
      Капленко отмечается ударом метров с 26 в правый от себя угол - Селихов уверенно ловит мяч.
    • 47'
      Без замен обошлись наставники в перерыве, в принципе, решение ожидаемое - "Балтике" ни к чему ломать игру, "Спартак" не выглядел безнадежно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Пытается "Балтика" без приключений у своих ворот доиграть первый тайм, и, видимо, хозяевам это удастся.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Владислав Безбородов.
    • Угловой
      45'
      Угловой в исполнении Бонгонды получается не самым удачным, верховая борьба остается за игроками "Балтики".
    • 44'
      Селихов выбивает мяч на чужую половину, Игнатов головой скидывает на Бонгонду, тот добирается до штрафной, но пробивает мимо створа после рикошета от Андраде.
    • 43'
      Возможно, не хватает сегодня "Спартаку" Соболева, который является лучшим бомбардиром красно-белых в Кубке России, даже в заявке Александр отсутствует.
    • Угловой
      42'
      Угловой с правого фланга исполняет "Балтика", мяч летит на дальнюю штангу и достается Селихову.
    • 41'
      Лисакович пробивает с левой с радиуса штрафной, мяч после отскока от защитника летит к Рыбчинскому, но у Дмитрия не получается удар слёта.
    • Фол, нарушение
      40'
      Алекс Фернандес сохранил мяч на правой бровке, однако не смог обыграть Чернова, сфолив против защитника "Спартака".
    • 39'
      Включается местная публика на полную мощность после того, как спартаковские фанаты взяли инициативу, сегодня на матче должно быть больше 25 тысяч зрителей.
    • 38'
      Снова спартаковцы предлагают Игнатову пробежаться, Михаил в борьбе с Луной не сумел сохранить мяч в поле.
    • 37'
      Выскочил мяч из рук Андраде, который исполнял аут, владение переходит к "Спартаку".
    • Офсайд
      36'
      Роберто Фернандес исполняет вертикальный заброс на Лисаковича. которого опережает Селихов, плюс у белоруса зафиксирован офсайд.
    • 35'
      Комбинирует "Спартак" на подступах к штрафной, Бонгонда находит на левом краю штрафной Зобнина, передачу которого на Денисова балтийцы прерывают.
    • 34'
      Игнатов после заброса Пруцева добирается до штрафной хозяев, прокинул мяч мимо Андраде, однако мимо Жирова проскочить уже не смог.
    • 33'
      Энрикес катит мяч на правый фланг атаки на Алекса Фернандеса, который попадает под подкат Чернова.
    • 32'
      Чуть поддавил сейчас "Спартак", "Балтика" слегка успокаивает игру посредством контроля на своей половине поля.
    • Опасный момент
      31'
      А сейчас Мартинс выдает практически идеальный пас на Бонгонду, тот пробивает метров с десяти, но удар Тео парирует Латышонок!
    • 30'
      Мартинс остро простреливает с правого фланга в направлении Игнатова, однако Луна опережает Михаила, а Жирову удается избежать углового.
    • 28'
      Игнатов получает мяч в штрафной от Пруцева и откатывает под удар Денисову, которого накрывает оборона "Балтики".
    • 27'
      Напомним, что в РПЛ в этом сезоне "Спартак" выиграл оба матча у "Балтики" - 2:1 дома и 2:0 в заснеженном Калининграде.
    • Опасный момент
      26'
      Зобнин в контратаке "Спартака" катит в штрафную на Игнатова, тот оказывается перед Латышонком, но Евгений парирует удар форварда гостей!
    • Угловой
      25'
      Сейчас Бистрович доставил мяч во вратарскую от флажка, но удалось игрокам "Спартака" выбить снаряд.
    • Угловой
      24'
      Теперь угловой на левом фланге заработали хозяева, Бистрович исполнил неудачную подачу, но красно-белые дарят еще один шанс.
    • Угловой
      23'
      Угловой на правом фланге "Балтика" разыграла, Лисакович навесил на дальнюю штангу, где верх снял Хлусевич.
    • 22'
      Не самый расчётливый навес с правого фланга исполняет Бонгонда, мяч получается слишком высоким.
    • 21'
      Взрывается местная публика при каждой атаке "Балтики", правда, до штрафной "Спартака" балтийцы добраться сейчас не могут.
    • 20'
      Любопытно, что "Спартак" при Слишковиче пропустил всего три гола, два из которых получили в победной игре с "Локомотивом". Впервые под руководством Владимира красно-белые оказываются в роли догоняющих.
    • Желтая карточка
      19'
      Капленко получает предупреждение за фол на фланге против Бонгонды.
    • 18'
      "Спартак" в Пути РПЛ прошел "Оренбург", затем уступил "Зениту", а пару недель назад уже в Пути регионов обыграл на "ВТБ Арене" "Динамо" благодаря голам Соболева и Игнатова.
    • 17'
      Лисакович с левого фланга направляет мяч в штрафную в направлении Энрикеса, которого в подкате опережает Литвинов.
    • Желтая карточка
      16'
      Первая желтая карточка у нас - Литвинов получает её за фол против Энрикеса в центре поля.
    • 15'
      Позиционная атака "Балтики" завершается дальней попыткой в исполнении Капленко - мяч пролетает в отдалении от створа.
    • Офсайд
      14'
      Неплохая передача на Игнатова прерывается в подкате Луной, плюс у Михаила в этом моменте зафиксирован офсайд.
    • 13'
      Напомним, что "Балтика" после группового этапа выступала в Пути РПЛ, обыграв "Локомотив" в серии пенальти, но уступив ЦСКА в обоих матчах. В Пути регионов команда Сергея Игнашевича обыграла на выезде "Ростов", причем единственный гол Аванесян забил тоже на четвертой минуте.
    • Фол, нарушение
      12'
      С подачей Денисова оборона "Балтики" справляется, а контратаку соперника Даниил срывает фолом против Алекса Фернандеса.
    • 11'
      Игнатов исполняет проникающий пас на левый край штрафной, однако Хлусевичу не удается сохранить мяч в поле.
    • 10'
      Маслов получил повреждение в верховой борьбе с Лисаковичем, однако фола в этом моменте Безбородов не определил.
    • Опасный момент
      9'
      Зобнин входит в штрафную хозяев с левого края и с левой метит в ближнюю "девятку", но немного не попадает в створ!
    • 8'
      В следующей фазе атаки Бонгонда пробил с линии штрафной не очень удачно, мяч по дуге полетел к линии вратарской, где Латышонок играет кулаками.
    • Угловой
      7'
      Угловой на правом фланге "Спартак" разыгрывает, после чего Бонгонда подает на ближнюю штангу - верховая борьба остается за хозяевами.
    • 6'
      Продолжают балтийцы атаковать, Рыбчинский с правого фланга исполняет острый прострел в штрафную, но оборона "Спартака" справляется.
    • 5'
      Свой первый гол в составе "Балтики" забивает Андраде, очень важным получается этот мяч.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КЕВИН АНДРАДЕ!
      Справились спартаковцы с угловым, вторым темпом Луна навесил с правого фланга, Лисакович зацепился за мяч и отдал на Андраде, который с левого края штрафной направил снаряд в дальний угол!
    • 3'
      Отметим, что победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале Кубка России в "Лужниках" 2 июня, соперником станет "Зенит" или ЦСКА. В случае ничейного исхода команды сразу приступят к серии пенальти.
    • 2'
      Буквально в субботу команды проводили свои матчи в РПЛ - "Балтика" на своей стадионе в драматичном поединке уступила "Динамо" (2:3), а "Спартак" с минимальным счётом переиграл дома "Краснодар".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в финальном матче Пути регионов Кубка России "Балтика" принимает "Спартак". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогнозы 210
    Балтика 18.1% (38)
    X 12.4% (26)
    Спартак Москва 69.5% (146)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Спартак Москва
    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Балтика
    18.1% (38)
    Ничья
    12.4% (26)
    Спартак Москва
    69.5% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (76)
    Меньше
    36.67% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    75.83% (91)
    Нет
    24.17% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28.6% (60)
    1:1 Ничья
    7.1% (15)
    0:2 Спартак Москва
    6.7% (14)
    2:1 Балтика
    4.8% (10)
    0:1 Спартак Москва
    4.8% (10)
    1:0 Балтика
    1.9% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (3)
    1:3 Спартак Москва
    1.4% (3)
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