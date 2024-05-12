Позже
История личных встреч
Балтика
Спартак Москва
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.27
|Аванесян Тигран
|2
|0.18
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.18
|Бистрович Кристиян
|1
|0.09
|Гузина Гедеон
|1
|0.09
|Кузьмин Максим
|1
|0.09
|Барков Дмитрий
|1
|0.09
|Ферни Рубен
|1
|0.09
|Гассама Натан
|1
|0.09
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.09
|Галоян Артур
|1 (1)
|0.09
|Дудиев Аслан
|0
|0
|Маляров Кирилл
|0
|0
|Фернандес Алекс II
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|5 (1)
|0.45
|Промес Квинси
|2
|0.18
|Зиньковский Антон
|2
|0.18
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.18
|Бабич Срджан
|2
|0.18
|Классен Леон
|2
|0.18
|Пруцев Данил
|1
|0.09
|Зобнин Роман
|1
|0.09
|Бонгонда Тео
|1
|0.09
|Мартинс Кристофер
|1
|0.09
|Умяров Наиль
|1
|0.09
|Угальде Манфред
|1
|0.09
|Мелёшин Павел
|1
|0.09
|Медина Хесус
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Радмановац Никола
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Соболев Александр
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
12
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Спартак Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
6
40%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
7
32%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2
Результаты матчей
Балтика
Спартак Москва
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Балтика
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
47
74
29
47
110
29
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|5 (2)
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Балтика - Спартак Москва
Исход игры
Балтика
6.7% (4)
Ничья
11.7% (7)
Спартак Москва
81.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
40% (24)
0:2 Спартак Москва
10% (6)
1:1 Ничья
10% (6)
0:1 Спартак Москва
6.7% (4)
2:1 Балтика
5% (3)
1:3 Спартак Москва
3.3% (2)
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