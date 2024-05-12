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Балтика
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 60
Балтика 6.7% (4)
X 11.7% (7)
Спартак Москва 81.7% (49)
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Балтика
Ничья
Спартак Москва
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История личных встреч

Балтика
Спартак Москва

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.27
Аванесян Тигран 2 0.18
Мусаев Тамерлан 2 0.18
Бистрович Кристиян 1 0.09
Гузина Гедеон 1 0.09
Кузьмин Максим 1 0.09
Барков Дмитрий 1 0.09
Ферни Рубен 1 0.09
Гассама Натан 1 0.09
Козлов Данила Сергеевич 1 0.09
Галоян Артур 1 (1) 0.09
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 5 (1) 0.45
Промес Квинси 2 0.18
Зиньковский Антон 2 0.18
Игнатов Михаил Александрович 2 0.18
Бабич Срджан 2 0.18
Классен Леон 2 0.18
Пруцев Данил 1 0.09
Зобнин Роман 1 0.09
Бонгонда Тео 1 0.09
Мартинс Кристофер 1 0.09
Умяров Наиль 1 0.09
Угальде Манфред 1 0.09
Мелёшин Павел 1 0.09
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латышонок Евгений 2 0
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Радмановац Никола 1 0
Гассама Натан 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Соболев Александр 3 0
Пруцев Данил 3 0
Классен Леон 3 0
Угальде Манфред 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
12
Балтика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Спартак Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
6
40%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
7
32%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
3
14%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2
Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2

Результаты матчей

Балтика
Спартак Москва

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Балтика
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Топ бомбардиров
Спартак Москва Соболев Александр 5 (2)
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 60
    Балтика 6.7% (4)
    X 11.7% (7)
    Спартак Москва 81.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Спартак Москва
    3.60
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    3.45
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    2.14
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    Прогнозы на матч Балтика - Спартак Москва

    Исход игры
    Балтика
    6.7% (4)
    Ничья
    11.7% (7)
    Спартак Москва
    81.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    40% (24)
    0:2 Спартак Москва
    10% (6)
    1:1 Ничья
    10% (6)
    0:1 Спартак Москва
    6.7% (4)
    2:1 Балтика
    5% (3)
    1:3 Спартак Москва
    3.3% (2)
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    Балтика
    Спартак Москва
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