Тур: 29. Стадион: Днепр-Арена.
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
10'
30
Гомес
Марлон
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Когут ИгорьНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Днепр-1
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|9
|0.31
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.31
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.17
|Леднeв Богдан
|4
|0.14
|Адамюк Владимир
|2
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.03
|Сарапий Эдуард
|1
|0.03
|Сваток Александр
|1
|0.03
|Танчик Владимир
|1
|0.03
|Бабенко Руслан
|1
|0.03
|Когут Игорь
|1
|0.03
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0.03
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.03
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|10
|0.34
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.21
|Судаков Георгий
|6 (2)
|0.21
|Зубков Александр
|5
|0.17
|Траоре Лассина
|4
|0.14
|Бондаренко Артём
|4
|0.14
|Кевин IV
|3 (1)
|0.1
|Швед Марьян
|3
|0.1
|Кащук Алексей
|3
|0.1
|Гомес Марлон
|3
|0.1
|Матвиенко Николай
|3
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.07
|Келси Кевин
|2
|0.07
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.07
|Вьюнник Богдан
|1
|0.03
|Невертон
|1
|0.03
|Конопля Ефим
|1
|0.03
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|9
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Ramik Hadzhyiev
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Леднeв Богдан
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кивинда Даниэль
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|6
|0
|Судаков Георгий
|6
|0
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Зубков Александр
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
5
Днепр-1
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
18
30
Днепр-1
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Шахтёр Донецк
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
26
35
Голы по времени матча
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 16
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
8
29%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
7
35%
3
11%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
3
15%
5
18%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
4
44%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Забито
18
32
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
3
17%
5
16%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
1
6%
10
31%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
38
60
19 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 23
3 Не забивали 2
6
16%
7
12%
1-15
7
18%
15
25%
16-30
6
16%
9
15%
31-45
12
32%
7
12%
46-60
3
8%
7
12%
61-75
4
11%
15
25%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 14
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
5
20%
5
25%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
7
28%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Днепр-1 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1
Результаты матчей
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 57%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
3
9 раз 32%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
141
410
105
113
510
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
410
94
212
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
271
820
199
325
1216
127
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9