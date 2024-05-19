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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Днепр-1
1:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
1:0
10' Гол
Филиппов Александр
1:1
44' Гол
Гомес Марлон
49' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
90'+52
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
42
Пасич
Евгений
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
17
Леднeв
Богдан
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
7
Филиппов
Александр
48
Твардовский
Денис
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
25
Дисмас
Новатус
23
Педринью
Роша
6
Степаненко
Тарас
29
Назарина
Егор
9
Швед
Марьян
30
Гомес
Марлон
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
Днепр-1
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Днепр-1
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
К
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 9 0.31
Гуцуляк Алексей 9 0.31
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.17
Леднeв Богдан 4 0.14
Адамюк Владимир 2 0.07
Мирошниченко Денис 1 0.03
Сарапий Эдуард 1 0.03
Сваток Александр 1 0.03
Танчик Владимир 1 0.03
Бабенко Руслан 1 0.03
Когут Игорь 1 0.03
Ramik Hadzhyiev 1 0.03
Бланко Доминго 1 (1) 0.03
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 10 0.34
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.21
Судаков Георгий 6 (2) 0.21
Зубков Александр 5 0.17
Траоре Лассина 4 0.14
Бондаренко Артём 4 0.14
Гомес Марлон 4 0.14
Кевин IV 3 (1) 0.1
Швед Марьян 3 0.1
Кащук Алексей 3 0.1
Матвиенко Николай 3 0.1
Назарина Егор 2 0.07
Келси Кевин 2 0.07
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.07
Вьюнник Богдан 1 0.03
Невертон 1 0.03
Конопля Ефим 1 0.03
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 9 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Сваток Александр 3 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Горбунов Сергей Олегович 3 0
Ramik Hadzhyiev 3 0
Мирошниченко Денис 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Леднeв Богдан 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кивинда Даниэль 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 6 0
Судаков Георгий 6 0
Бондаренко Артём 2 2
Гочолеишвили Гиорги 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Сикан Даниил 3 0
Конопля Ефим 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Зубков Александр 1 1
Траоре Лассина 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Эгиналдо де Соуза Лемос 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
6
Днепр-1
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

18
30
Днепр-1
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Шахтёр Донецк
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 16
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
8
28%
16-30
2
10%
8
28%
31-45
7
33%
3
10%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
3
14%
5
17%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Забито

18
32
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
17%
5
16%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
1
6%
10
31%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

39
61
20 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 23
3 Не забивали 2
7
18%
7
11%
1-15
7
18%
15
25%
16-30
6
15%
10
16%
31-45
12
31%
7
11%
46-60
3
8%
7
11%
61-75
4
10%
15
25%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 15
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Днепр-1 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1

Результаты матчей

Днепр-1
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 59%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
10
5
1
14
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
28
1
8
21
1.5
19
10
3
26
2.5
12
17
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Ворскла
 29 9 6 14 30 - 45 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
10.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Где смотреть матч Днепр-1 1:1 Шахтёр Донецк онлайн

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