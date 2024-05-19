Тур: 29. Стадион: Днепр-Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолФилиппов Александр
1:1
44' ГолГомес Марлон
49' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
90'+52
Ход матча
10'
44'
1:1
84'
30
Гомес
Марлон
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Когут ИгорьНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Днепр-1
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|9
|0.31
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.31
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.17
|Леднeв Богдан
|4
|0.14
|Адамюк Владимир
|2
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.03
|Сарапий Эдуард
|1
|0.03
|Сваток Александр
|1
|0.03
|Танчик Владимир
|1
|0.03
|Бабенко Руслан
|1
|0.03
|Когут Игорь
|1
|0.03
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0.03
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.03
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|10
|0.34
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.21
|Судаков Георгий
|6 (2)
|0.21
|Зубков Александр
|5
|0.17
|Траоре Лассина
|4
|0.14
|Бондаренко Артём
|4
|0.14
|Гомес Марлон
|4
|0.14
|Кевин IV
|3 (1)
|0.1
|Швед Марьян
|3
|0.1
|Кащук Алексей
|3
|0.1
|Матвиенко Николай
|3
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.07
|Келси Кевин
|2
|0.07
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.07
|Вьюнник Богдан
|1
|0.03
|Невертон
|1
|0.03
|Конопля Ефим
|1
|0.03
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|9
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Ramik Hadzhyiev
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Леднeв Богдан
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кивинда Даниэль
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|6
|0
|Судаков Георгий
|6
|0
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Гочолеишвили Гиорги
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Сикан Даниил
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Зубков Александр
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
6
Днепр-1
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Шахтёр Донецк
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
18
30
Днепр-1
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Шахтёр Донецк
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
15 Не забивали 16
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
8
28%
16-30
2
10%
8
28%
31-45
7
33%
3
10%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
3
14%
5
17%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Забито
18
32
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
3
17%
5
16%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
5
28%
4
13%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
1
6%
10
31%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
39
61
20 В 1-м тайме 32
19 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 23
3 Не забивали 2
7
18%
7
11%
1-15
7
18%
15
25%
16-30
6
15%
10
16%
31-45
12
31%
7
11%
46-60
3
8%
7
11%
61-75
4
10%
15
25%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 15
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
7
27%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Днепр-1 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Верес - Днепр-1 1:1
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1
Результаты матчей
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 59%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
411
105
114
510
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
410
95
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
281
821
1910
326
1217
128
326
128
128
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9