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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
0:0
Первый тайм: 14'
Заря
0'
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
11
Пасич
Геннадий
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
8
Бар
Арад
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
22
Eynel
Soares
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
21
Jakov
Basic
10
Леовижилду
5
Яцык
Александр
4
Азиангбе
Коджо
22
Мичин
Петар
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
32
Artem
Slesar
ЛНЗ Черкассы
Заря

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 5 0.18
Шестаков Сергей 3 0.11
Прядун Максим 3 0.11
Хобленко Алексей 2 0.07
Олейник Денис 2 0.07
Пасич Геннадий 2 0.07
Eynel Soares 2 0.07
Бойко Виталий 2 (1) 0.07
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Яшари Мухаррем 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 9 0.32
Антюх Денис 4 (2) 0.14
Батагов Арсений 2 0.07
Кирюханцев Игорь 2 0.07
Яцык Александр 2 0.07
Горбач Игорь 2 0.07
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Ндур Алиун 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 7 0
Бар Арад 5 1
Рыбалка Сергей 6 0
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Бойко Виталий 5 0
Олейник Денис 4 0
Насонов Александр 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Яшари Мухаррем 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Eynel Soares 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Герреро Эдуардо 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Вантух Роман 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Азиангбе Коджо 4 0
Яцык Александр 2 1
Антюх Денис 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
11
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

15
7
ЛНЗ Черкассы
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Заря
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

20
18

Голы по времени матча

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Забито

26
28
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
1
4%
5
18%
1-15
3
12%
5
18%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
12%
5
18%
61-75
12
46%
5
18%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
4
11%
10
29%
29%
16-30
7
20%
3
9%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Заря

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
2
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
5
9
3
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
19
9
8
20
1.5
7
21
4
24
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Полесье
 28 13 7 8 35 - 27 46
6.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 29 9 9 11 28 - 33 36
8.
Заря
 0:0 29 7 12 10 28 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 28 6 11 11 19 - 28 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 28 5 9 14 27 - 43 24
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 0:0 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
13.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 14 3 4 7 12 - 20 13
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 14 7 3 4 18 - 11 24
7.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 0:0 15 3 8 4 18 - 19 17
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
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ЛНЗ Черкассы
Заря
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