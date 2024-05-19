Тур: 29. Стадион: Cherkasy Arena.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
95
Стасюк
Пётр
8
Бар
Арад
22
Eynel
Soares
55
Джордан
21
Jakov
Basic
10
Леовижилду
22
Мичин
Петар
32
Artem
Slesar
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Eynel SoaresНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Artem SlesarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|5
|0.18
|Шестаков Сергей
|3
|0.11
|Прядун Максим
|3
|0.11
|Хобленко Алексей
|2
|0.07
|Олейник Денис
|2
|0.07
|Пасич Геннадий
|2
|0.07
|Eynel Soares
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.07
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Яшари Мухаррем
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|9
|0.32
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.14
|Батагов Арсений
|2
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|Яцык Александр
|2
|0.07
|Горбач Игорь
|2
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Бутко Богдан
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|7
|0
|Бар Арад
|5
|1
|Рыбалка Сергей
|6
|0
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бойко Виталий
|5
|0
|Олейник Денис
|4
|0
|Насонов Александр
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Герреро Эдуардо
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Вантух Роман
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Азиангбе Коджо
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Антюх Денис
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
11
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
15
7
ЛНЗ Черкассы
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Заря
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
20
18
Голы по времени матча
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90
Пропущено
21
19
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Забито
26
28
7 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
1
4%
5
18%
1-15
3
12%
5
18%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
3
12%
5
18%
61-75
12
46%
5
18%
76-90
Пропущено
35
34
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
4
11%
10
29%
29%
16-30
7
20%
3
9%
31-45
5
14%
4
12%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Заря
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
510
59
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
199
820
721
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5.
|28
|13
|7
|8
|35 - 27
|46
|6.
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|7.
|0:0
|29
|9
|9
|11
|28 - 33
|36
|8.
|0:0
|29
|7
|12
|10
|28 - 34
|33
|9.
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|10.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|11.
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|12.
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14.
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15.
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16.
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|11.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|12.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|13.
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|14.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|18 - 11
|24
|7.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|0:0
|15
|3
|8
|4
|18 - 19
|17
|10.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9