Тур: 29. Стадион: Cherkasy Arena.
2:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЯцык Александр
25' Желтая карточкаМичин Петар
29' Желтая карточкаArtem Slesar
36' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
1:1
52' ГолСалиху Хайдин
66' Желтая карточкаАзиангбе Коджо
75' Желтая карточкаБутко Богдан
77' Желтая карточкаПасич Геннадий
2:1
87' ГолОлейник Денис
90'+5
Ход матча
19'
0:1
25'
29'
36'
52'
1:1
66'
75'
77'
87'
2:1
95
Стасюк
Пётр
8
Бар
Арад
22
Eynel
Soares
55
Джордан
21
Jakov
Basic
10
Леовижилду
22
Мичин
Петар
32
Artem
Slesar
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Eynel SoaresНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Artem SlesarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наумец Владислав
|5
|0.17
|Олейник Денис
|3
|0.1
|Шестаков Сергей
|3
|0.1
|Прядун Максим
|3
|0.1
|Хобленко Алексей
|2
|0.07
|Пасич Геннадий
|2
|0.07
|Eynel Soares
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.07
|Норенков Денис
|1
|0.03
|Ковалёв Максим
|1
|0.03
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.03
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Яшари Мухаррем
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|9
|0.31
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.14
|Яцык Александр
|3
|0.1
|Батагов Арсений
|2
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|Горбач Игорь
|2
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.03
|Волошин Викентий
|1
|0.03
|Джордан
|1
|0.03
|Бугай Владислав
|1
|0.03
|Русин Назарий
|1
|0.03
|Алефиренко Даниил
|1
|0.03
|Jakov Basic
|1
|0.03
|Бутко Богдан
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|7
|0
|Муравский Назарий
|7
|0
|Бар Арад
|5
|1
|Рыбалка Сергей
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Бойко Виталий
|5
|0
|Олейник Денис
|4
|0
|Насонов Александр
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Хобленко Алексей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Яшари Мухаррем
|3
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Eynel Soares
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Герреро Эдуардо
|5
|0
|Азиангбе Коджо
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Вантух Роман
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Бутко Богдан
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Artem Slesar
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
12
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
15
7
ЛНЗ Черкассы
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Заря
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
46%
3
16%
76-90
Пропущено
22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Забито
28
29
7 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
13
46%
5
17%
76-90
Пропущено
36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
5
14%
10
28%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
11
31%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Заря
Точный счет
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
510
510
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
920
722
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9