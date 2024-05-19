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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
2:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
19' Гол
Яцык Александр
25' Желтая карточка
Мичин Петар
29' Желтая карточка
Artem Slesar
36' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
1:1
52' Гол
Салиху Хайдин
66' Желтая карточка
Азиангбе Коджо
75' Желтая карточка
Бутко Богдан
77' Желтая карточка
Пасич Геннадий
2:1
87' Гол
Олейник Денис
90'+5
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
11
Пасич
Геннадий
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
8
Бар
Арад
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
22
Eynel
Soares
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
21
Jakov
Basic
10
Леовижилду
5
Яцык
Александр
4
Азиангбе
Коджо
22
Мичин
Петар
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
32
Artem
Slesar
ЛНЗ Черкассы
Заря

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наумец Владислав 5 0.17
Олейник Денис 3 0.1
Шестаков Сергей 3 0.1
Прядун Максим 3 0.1
Хобленко Алексей 2 0.07
Пасич Геннадий 2 0.07
Eynel Soares 2 0.07
Бойко Виталий 2 (1) 0.07
Норенков Денис 1 0.03
Ковалёв Максим 1 0.03
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.03
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Яшари Мухаррем 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 9 0.31
Антюх Денис 4 (2) 0.14
Яцык Александр 3 0.1
Батагов Арсений 2 0.07
Кирюханцев Игорь 2 0.07
Горбач Игорь 2 0.07
Нагнойный Денис 1 0.03
Волошин Викентий 1 0.03
Джордан 1 0.03
Бугай Владислав 1 0.03
Русин Назарий 1 0.03
Алефиренко Даниил 1 0.03
Jakov Basic 1 0.03
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Мичин Петар 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Ндур Алиун 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 7 0
Муравский Назарий 7 0
Бар Арад 5 1
Рыбалка Сергей 6 0
Норенков Денис 6 0
Бойко Виталий 5 0
Олейник Денис 4 0
Насонов Александр 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Хобленко Алексей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Яшари Мухаррем 3 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Eynel Soares 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Герреро Эдуардо 5 0
Азиангбе Коджо 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Вантух Роман 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Яцык Александр 2 1
Бутко Богдан 3 0
Антюх Денис 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Мичин Петар 1 0
Леовижилду 1 0
Artem Slesar 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
12
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

15
7
ЛНЗ Черкассы
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Заря
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
5
26%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
46%
3
16%
76-90

Пропущено

22
21
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
6
29%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Забито

28
29
7 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
1
4%
5
17%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
3
11%
5
17%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
13
46%
5
17%
76-90

Пропущено

36
36
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
5
14%
10
28%
16-30
7
19%
3
8%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
11
31%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Заря

Точный счет

0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
9
20
1.5
7
22
4
25
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 29 22 4 3 62 - 22 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:0 29 14 9 6 38 - 26 51
5.
Полесье
 3:1 29 14 7 8 38 - 28 49
6.
Рух Львов
 0:0 29 11 14 4 41 - 29 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Черноморец Од
 0:0 29 10 3 16 38 - 43 33
9.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
10.
Колос Ковалёвка
 1:0 29 7 11 11 20 - 28 32
11.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
12.
Александрия
 1:2 29 7 9 13 26 - 38 30
13.
Верес
 2:1 29 6 9 14 29 - 44 27
14.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
15.
Минай
 0:1 29 4 10 15 24 - 46 22
16.
Металлист-1925
 1:3 29 5 7 17 29 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 0:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Днепр-1
 1:0 15 7 4 4 20 - 14 25
5.
Черноморец Од
 0:0 14 7 1 6 21 - 18 22
6.
Полесье
 3:1 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 0:0 14 4 9 1 17 - 12 21
8.
Верес
 2:1 15 5 5 5 23 - 24 20
9.
Александрия
 1:2 15 5 4 6 12 - 20 19
10.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Металлист-1925
 1:3 14 4 4 6 17 - 26 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 0:1 15 2 6 7 13 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 14 10 3 1 31 - 10 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Полесье
 3:1 15 8 3 4 21 - 12 27
5.
Днепр-1
 1:0 14 7 5 2 18 - 12 26
6.
Рух Львов
 0:0 15 7 5 3 24 - 17 26
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 1:0 14 4 5 5 11 - 14 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 1:2 14 2 5 7 14 - 18 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 0:0 15 3 2 10 17 - 25 11
14.
Минай
 0:1 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 2:1 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 1:3 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
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    • 46'
      Jakov Basic уходит с поля. Хахлев Алексей выходит вместо него
    • 46'
      Arad Bar уходит с поля. Бойко Виталий выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Muharrem Jashari получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Artem Slesar получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Мичин Петар получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Мичин Петар сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Яцык Александр бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 2:1 Заря онлайн

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