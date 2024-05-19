Тур: 29. Стадион: Mynai Arena.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
2'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Минай
Колос Ковалёвка
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.17
|Ременяк Артур
|4
|0.14
|Кораблин Тимур
|3
|0.1
|Yegor Gunichev
|3
|0.1
|Vadym Vitenchuk
|3 (2)
|0.1
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.07
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.03
|Петько Сергей
|1
|0.03
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.03
|Вакула Владислав
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.1
|Ильин Олег
|2
|0.07
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.07
|Vladyslav Veleten
|2
|0.07
|Лучкевич Валерий
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.03
|Бурда Никита
|1
|0.03
|Салабай Антон
|1
|0.03
|Рангел
|1
|0.03
|Бондаренко Валерий
|1
|0.03
|Паулаускас Гитис
|1
|0.03
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|8
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Taras Dmytruk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Yevgeniy Skyba
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Вакула Владислав
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Демченко Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Безбородько Денис
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Салабай Антон
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Минай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Минай
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
7
8
Минай
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Колос Ковалёвка
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
6
43%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
32%
5
36%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
8
31%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
7
27%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
45
27
16 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
2
4%
3
11%
1-15
10
22%
4
15%
16-30
4
9%
1
4%
31-45
7
16%
5
19%
46-60
9
20%
8
30%
30%
61-75
13
29%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:3 Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1
Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Результаты матчей
Минай
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
15 раз 54%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
Тоталы голов в матче
Минай
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
69
410
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
212
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1315
622
622
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9