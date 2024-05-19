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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Минай
0:1
Первый тайм: 30'
Колос Ковалёвка
0'
0:1
2' Гол
Ильин Олег

Ход матча

2'
0:1
Ильин Олег
(Vladyslav Veleten)
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Колос Ковалёвка
8.10
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4.59
2.45
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Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
22
Yevgeniy
Skyba
4
Bohdan
Chuiev
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
44
Vadym
Vitenchuk
71
Семотюк
Владислав
29
Ременяк
Артур
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
23
Фесюн
Кирилл
2
Catalin
Cucos
3
Гончаренко
Роман
6
Бурда
Никита
69
Ильин
Олег
48
Oleg
Krivoruchko
7
Демченко
Александр
9
Цуриков
Андрей
8
Vladyslav
Veleten
11
Рангел
70
Топалов
Дмитрий
Минай
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Минай
Колос Ковалёвка

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.17
Ременяк Артур 4 0.14
Кораблин Тимур 3 0.1
Yegor Gunichev 3 0.1
Vadym Vitenchuk 3 (2) 0.1
Yegor Tverdokhlib 2 0.07
Yevgeniy Skyba 1 0.03
Петько Сергей 1 0.03
Sergiy Korniychuk 1 0.03
Вакула Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.1
Ильин Олег 2 0.07
Милько Вадим 2 (1) 0.07
Vladyslav Veleten 2 0.07
Лучкевич Валерий 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Ореховский Павел 1 (1) 0.03
Бурда Никита 1 0.03
Салабай Антон 1 0.03
Рангел 1 0.03
Бондаренко Валерий 1 0.03
Паулаускас Гитис 1 0.03
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 8 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Yevgeniy Skyba 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Вакула Владислав 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Демченко Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Салабай Антон 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 3 0
Емец Владислав 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Минай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Минай
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

7
8
Минай
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Колос Ковалёвка
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
6
43%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
32%
5
36%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
8
31%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
7
27%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

45
27
16 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
2
4%
3
11%
1-15
10
22%
4
15%
16-30
4
9%
1
4%
31-45
7
16%
5
19%
46-60
9
20%
8
30%
30%
61-75
13
29%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:3 Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1
Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1

Результаты матчей

Минай
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
0
15 раз 54%
1
7 раз 25%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Минай
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
9
4
10
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
13
15
6
22
1.5
6
22
1
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 29 22 4 3 62 - 22 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:0 29 14 9 6 38 - 26 51
5.
Полесье
 3:1 29 14 7 8 38 - 28 49
6.
Рух Львов
 0:0 29 11 14 4 41 - 29 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Черноморец Од
 0:0 29 10 3 16 38 - 43 33
9.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
10.
Колос Ковалёвка
 1:0 29 7 11 11 20 - 28 32
11.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
12.
Александрия
 1:2 29 7 9 13 26 - 38 30
13.
Верес
 2:1 29 6 9 14 29 - 44 27
14.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
15.
Минай
 0:1 29 4 10 15 24 - 46 22
16.
Металлист-1925
 1:3 29 5 7 17 29 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 0:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Днепр-1
 1:0 15 7 4 4 20 - 14 25
5.
Черноморец Од
 0:0 14 7 1 6 21 - 18 22
6.
Полесье
 3:1 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 0:0 14 4 9 1 17 - 12 21
8.
Верес
 2:1 15 5 5 5 23 - 24 20
9.
Александрия
 1:2 15 5 4 6 12 - 20 19
10.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Металлист-1925
 1:3 14 4 4 6 17 - 26 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 0:1 15 2 6 7 13 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 14 10 3 1 31 - 10 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Полесье
 3:1 15 8 3 4 21 - 12 27
5.
Днепр-1
 1:0 14 7 5 2 18 - 12 26
6.
Рух Львов
 0:0 15 7 5 3 24 - 17 26
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 1:0 14 4 5 5 11 - 14 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 1:2 14 2 5 7 14 - 18 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 0:0 15 3 2 10 17 - 25 11
14.
Минай
 0:1 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 2:1 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 1:3 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Владислав Велетень сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Олег Ильин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Колос Ковалёвка
8.10
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4.59
2.45
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Минай
Колос Ковалёвка
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