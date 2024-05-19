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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Минай
3:2
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
0:1
2' Гол
Ильин Олег
1:1
36' Гол
Ременяк Артур
47' Желтая карточка
Устименко Денис
49' Желтая карточка
Ильин Олег
56' Желтая карточка
Семотюк Владислав
1:2
58' Гол
Цуриков Андрей
2:2
67' Гол
Кораблин Тимур
69' Желтая карточка
Ременяк Артур
71' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
3:2
81' Гол
Вакула Владислав
90' Желтая карточка
Кемкин Александр
90'+5
35
Кемкин
Александр
22
Yevgeniy
Skyba
4
Bohdan
Chuiev
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
44
Vadym
Vitenchuk
71
Семотюк
Владислав
29
Ременяк
Артур
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
23
Фесюн
Кирилл
2
Catalin
Cucos
3
Гончаренко
Роман
6
Бурда
Никита
69
Ильин
Олег
48
Oleg
Krivoruchko
7
Демченко
Александр
9
Цуриков
Андрей
8
Vladyslav
Veleten
11
Рангел
70
Топалов
Дмитрий
Минай
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Минай
Колос Ковалёвка

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ременяк Артур 5 0.17
Устименко Денис 5 (1) 0.17
Кораблин Тимур 4 0.14
Yegor Gunichev 3 0.1
Vadym Vitenchuk 3 (2) 0.1
Yegor Tverdokhlib 2 0.07
Вакула Владислав 1 0.03
Yevgeniy Skyba 1 0.03
Петько Сергей 1 0.03
Sergiy Korniychuk 1 0.03
Семотюк Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 4 0.14
Ильин Олег 2 0.07
Vladyslav Veleten 2 0.07
Милько Вадим 2 (1) 0.07
Лучкевич Валерий 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Ореховский Павел 1 (1) 0.03
Бурда Никита 1 0.03
Салабай Антон 1 0.03
Рангел 1 0.03
Бондаренко Валерий 1 0.03
Паулаускас Гитис 1 0.03
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 8 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Семотюк Владислав 3 0
Yevgeniy Skyba 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Вакула Владислав 2 0
Гечев Михаил 2 0
Устименко Денис 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Ременяк Артур 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Кемкин Александр 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Демченко Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Салабай Антон 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 3 0
Ильин Олег 3 0
Емец Владислав 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7
Минай
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

7
8
Минай
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Колос Ковалёвка
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
7
41%
1
8%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
6
29%
6
35%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
8
31%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
7
27%
4
31%
61-75
7
27%
1
8%
76-90

Забито

27
22
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 14
3
11%
2
9%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
8
30%
30%
2
9%
61-75
5
19%
6
27%
76-90

Пропущено

47
30
17 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 17
3
6%
3
10%
1-15
10
21%
4
13%
16-30
4
9%
2
7%
31-45
8
17%
5
17%
46-60
9
19%
9
30%
61-75
13
28%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ворскла - Минай 2:3 Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0 Минай - Рух Львов 1:1
Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1

Результаты матчей

Минай
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
11 раз 38%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
0
15 раз 52%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%

Тоталы голов в матче

Минай
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
3
12
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
14
15
7
22
1.5
7
22
2
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:1 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Ворскла
 29 9 6 14 30 - 45 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 1:1 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
10.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 1:1 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Семотюк Владислав сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Ременяк Артур бьет в цель!
    • 2'
      Владислав Велетень сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Олег Ильин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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