Тур: 29. Стадион: Левый Берег.
1:3
Первый тайм: 34'
0'
1:0
2' ГолГармаш Денис
1:1
10' ГолМустафаев Эмиль
1:2
21' ГолDenys Ndukve
1:3
30' ГолЭрнандес Луйфер
Ход матча
2'
1:0
10'
1:1
21'
1:2
30'
37
Мозиль
Олег
20
Червак
Вадим
19
Гармаш
Денис
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Denys NdukveНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Металлист-1925
Полесье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|5 (1)
|0.17
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.14
|Дмитренко Владислав
|3
|0.1
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.07
|Имереков Максим
|2
|0.07
|Гармаш Денис
|2
|0.07
|Русин Ростислав
|2
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.03
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.03
|Овусу Раймонд
|1
|0.03
|Безуглый Никита
|1
|0.03
|Ткачук Евгений
|1
|0.03
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.03
|Ременюк Андрей
|1
|0.03
|Ari Moura
|1
|0.03
|Фарина Марьян
|1
|0.03
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.14
|Макуана Бени
|4
|0.14
|Будковский Филипп
|4
|0.14
|Танковский Вячеслав
|3
|0.1
|Мустафаев Эмиль
|3
|0.1
|Назаренко Александр
|3
|0.1
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.1
|Крушиньский Борис
|2
|0.07
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.07
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.07
|Arielson
|1
|0.03
|Artem Smolyakov
|1
|0.03
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.03
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Безуглый Никита
|3
|1
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Бичек Константин
|2
|1
|Имереков Максим
|3
|0
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Oleksiy Sydorov
|2
|0
|Samuel Obinaiia
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|9
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Фортюн Яссин
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Шабанов Артём
|3
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Denys Ndukve
|3
|0
|Кравец Василий
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Таллиш Энрике
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
2
Металлист-1925
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Полесье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
6
15
Металлист-1925
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Полесье
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
54% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
6
27%
2
18%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
8
47%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Пропущено
28
16
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
11%
3
19%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
5
18%
5
31%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
25%
5
31%
76-90
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
4
13%
4
12%
1-15
6
20%
4
12%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
5
17%
4
12%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
6
20%
12
35%
76-90
Пропущено
50
27
26 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
5
10%
5
19%
1-15
8
16%
0
0%
16-30
13
26%
4
15%
31-45
6
12%
6
22%
46-60
8
16%
3
11%
61-75
10
20%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Полесье
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
49
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
312
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
721
919
226
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9