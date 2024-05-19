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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Металлист-1925
3:3
Конец матча
Полесье
0'
1:0
2' Гол
Гармаш Денис
1:1
10' Гол
Мустафаев Эмиль
1:2
21' Гол
Denys Ndukve
1:3
30' Гол
Эрнандес Луйфер
37' Желтая карточка
Бойко Денис
54' Желтая карточка
Samuel Obinaiia
64' Желтая карточка
Oleksiy Sydorov
78' Желтая карточка
Имереков Максим
2:3
90' Гол
Ari Moura
3:3
90' Гол
Ari Moura
90'+7
37
Мозиль
Олег
40
Samuel
Obinaiia
74
Фарина
Марьян
32
Имереков
Максим
20
Червак
Вадим
7
Ari
Moura
28
Габелок
Артём
80
Юрченко
Владлен
19
Гармаш
Денис
14
Юсов
Дмитрий
24
Овусу
Раймонд
1
Кудрик
Олег
15
Михайличенко
Богдан
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
7
Назаренко
Александр
6
Танковский
Вячеслав
77
Кушниренко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
9
Эрнандес
Луйфер
95
Мустафаев
Эмиль
31
Denys
Ndukve
Металлист-1925
Полесье

История личных встреч

Металлист-1925
Полесье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 5 (1) 0.17
Борячук Андрей 4 (1) 0.14
Ari Moura 3 0.1
Дмитренко Владислав 3 0.1
Oleksiy Sydorov 2 0.07
Имереков Максим 2 0.07
Гармаш Денис 2 0.07
Русин Ростислав 2 0.07
Габелок Артём 1 0.03
Юрченко Владлен 1 (1) 0.03
Вачиберадзе Бека 1 0.03
Овусу Раймонд 1 0.03
Безуглый Никита 1 0.03
Ткачук Евгений 1 0.03
Ременюк Андрей 1 0.03
Фарина Марьян 1 0.03
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.14
Макуана Бени 4 0.14
Будковский Филипп 4 0.14
Танковский Вячеслав 3 0.1
Мустафаев Эмиль 3 0.1
Назаренко Александр 3 0.1
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.1
Эрнандес Луйфер 3 0.1
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Arielson 1 0.03
Artem Smolyakov 1 0.03
Лукас Тэйлор 1 0.03
Denys Ndukve 1 0.03
Янаков Денис 1 (1) 0.03
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 6 1
Курило Игорь 3 2
Безуглый Никита 3 1
Ткачук Андрей 4 0
Имереков Максим 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Бичек Константин 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Oleksiy Sydorov 3 0
Samuel Obinaiia 3 0
Гармаш Денис 2 0
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Капинус Дмитрий 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Кравченко Никита 4 0
Фортюн Яссин 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Бойко Денис 3 0
Шабанов Артём 3 0
Михайличенко Богдан 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Denys Ndukve 3 0
Кравец Василий 1 1
Морозко Евгений 1 1
Петряк Иван 2 0
Таллиш Энрике 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
5
Металлист-1925
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Полесье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

6
15
Металлист-1925
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Полесье
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
15%
4
20%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
6
30%
76-90

Пропущено

25
14
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
12%
3
21%
1-15
8
32%
0
0%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
3
12%
6
43%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 17
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
8
47%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Пропущено

28
16
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
11%
3
19%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
5
18%
5
31%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
25%
5
31%
76-90

Забито

33
37
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
5
15%
5
14%
1-15
6
18%
6
16%
16-30
4
12%
2
5%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
8
24%
12
32%
76-90

Пропущено

53
30
29 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 19
6
11%
6
20%
1-15
10
19%
0
0%
16-30
13
25%
4
13%
31-45
6
11%
6
20%
46-60
8
15%
3
10%
61-75
10
19%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0
Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Полесье

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
10
19
3
26
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:1 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Ворскла
 29 9 6 14 30 - 45 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 1:1 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
10.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 1:1 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Червак Вадим уходит с поля. Жичиков Максим выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Бойко Денис получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Чоботенко Сергей сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Denys Ndukve бьет в цель!
    • 10'
      Таллиш Энрике сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Мустафаев Эмиль бьет в цель!
    • 2'
      Ари Моура сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Гармаш Денис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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