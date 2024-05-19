Тур: 29. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
2:1
Первый тайм: 33'
0'
12' Желтая карточкаЮщишин Вадим
0:1
13' ПенальтиМихайленко Николай
1:1
19' ГолДахновский Виталий
22' Желтая карточкаMiguel II
2:1
23' ГолМорозко Евгений
27' Желтая карточкаШевченко Никита
31' Желтая карточкаШастал Дмитрий
Ход матча
12'
13'
19'
22'
23'
2:1
27'
31'
10
Клёц
Дмитрий
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
33
Juan
Alvina
71
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
26 Miguel IIЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
-
-
99 De
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Верес
Александрия
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|4 (1)
|0.14
|Дахновский Виталий
|3 (1)
|0.1
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.1
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Шарай Станислав
|2
|0.07
|Гайдучик Николай
|2
|0.07
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.07
|Шарай Владислав
|2
|0.07
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.03
|Балан Денис
|1
|0.03
|Близниченко Андрей
|1
|0.03
|Шестаков Михаил
|1
|0.03
|Вовченко Семён
|1
|0.03
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.03
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Клёц Дмитрий
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.17
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.14
|Михайленко Николай
|4
|0.14
|Плакса Родион
|2
|0.07
|Juan Alvina
|1
|0.03
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.03
|Ковалец Кирилл
|1
|0.03
|Копына Юрий
|1
|0.03
|Беляев Александр
|1
|0.03
|Кравченко Антон
|1
|0.03
|Джеовани
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Шостак Денис
|1
|0.03
|Погорелый Владислав
|1
|0.03
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.03
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Miguel II
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Шевченко Никита
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Александрия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
8
Верес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
3
10
Верес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Александрия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
23
13
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
1
4%
5
38%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
2
15%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
24%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
4
25%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
8
47%
76-90
Забито
29
25
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
4
14%
3
12%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
7
24%
3
12%
31-45
2
7%
5
20%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
8
28%
6
24%
76-90
Пропущено
41
33
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 16
9
22%
4
12%
1-15
4
10%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
6
15%
1
3%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
10
24%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1
Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2
Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0
Результаты матчей
Верес
Александрия
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верес
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
213
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1711
622
721
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9