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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Верес
2:2
Конец матча
Александрия
0'
0:1
12' Пенальти
Михайленко Николай
1:1
19' Гол
Дахновский Виталий
21' Желтая карточка
Ющишин Вадим
22' Желтая карточка
Miguel II
2:1
23' Гол
Морозко Евгений
27' Желтая карточка
Шевченко Никита
31' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
74' Желтая карточка
Мартынюк Александр
75' Желтая карточка
Морозко Евгений
2:2
79' Пенальти
Михайленко Николай
90'+4
1
Ющишин
Вадим
99
Морозко
Евгений
5
Курко
Василий
6
Сезар
Жулио
2
Смиян
Максим
30
Шастал
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
89
Гайдучик
Николай
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
24
Мартынюк
Александр
8
Kyrylo
Sigeev
33
Juan
Alvina
71
Шостак
Денис
91
Михайленко
Николай
70
Костишин
Денис
6
Ковалец
Кирилл
Верес
Александрия

История личных встреч

Верес
Александрия

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 4 (1) 0.14
Дахновский Виталий 4 (1) 0.14
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.1
Шастал Дмитрий 2 0.07
Шарай Станислав 2 0.07
Гайдучик Николай 2 0.07
Evgeny Shevchenko III 2 0.07
Шарай Владислав 2 0.07
Кучеров Валерий 1 (1) 0.03
Балан Денис 1 0.03
Близниченко Андрей 1 0.03
Шестаков Михаил 1 0.03
Морозко Евгений 1 0.03
Вовченко Семён 1 0.03
Янаков Денис 1 (1) 0.03
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Клёц Дмитрий 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.17
Михайленко Николай 5 (2) 0.17
Скорко Данил 4 (1) 0.14
Плакса Родион 2 0.07
Juan Alvina 1 0.03
Калитвинцев Владислав 1 0.03
Ковалец Кирилл 1 0.03
Копына Юрий 1 0.03
Беляев Александр 1 0.03
Кравченко Антон 1 0.03
Джеовани 1 0.03
Кулаков Андрей 1 0.03
Шостак Денис 1 0.03
Погорелый Владислав 1 0.03
Кулаковский Артем 1 (1) 0.03
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеренко Александр 3 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шастал Дмитрий 2 0
Морозко Евгений 2 0
Шарай Станислав 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Ющишин Вадим 1 0
Смиян Максим 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel II 5 1
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Мартынюк Александр 4 0
Калитвинцев Владислав 4 0
Скорко Данил 4 0
Шевченко Никита 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Александрия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
10
Верес
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

3
10
Верес
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Александрия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
55% (16)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

25
15
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
12%
2
13%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
26%
3
17%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
5
25%
8
47%
76-90

Забито

31
27
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
4
13%
4
15%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
7
23%
3
11%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
8
26%
7
26%
76-90

Пропущено

43
35
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 17
10
23%
4
11%
1-15
4
9%
7
20%
16-30
6
14%
7
20%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
11
26%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1
Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2
Александрия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2
Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0

Результаты матчей

Верес
Александрия

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верес
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
2
13
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
18
11
7
22
1.5
8
21
4
25
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:1 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Ворскла
 3:1 29 9 6 14 30 - 45 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 1:3 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 1:1 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
10.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 1:3 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 3:1 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 1:1 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 3:1 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 1:3 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Клёц Дмитрий уходит с поля. Владислав Шарай выходит вместо него
  • 31'
    Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
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