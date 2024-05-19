Тур: 29. Стадион: Арена Львов.
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
28'
1:0
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Klayver
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
-
-
17 Danylo Golub
-
-
70 Samson Iyede
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Рух Львов
Черноморец Од
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
2.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
41
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|7
|0.24
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.17
|Де Паула Таллес
|4 (1)
|0.14
|Yevgeniy Pastukh
|4
|0.14
|Рунич Василий
|4
|0.14
|Слюбик Богдан
|4
|0.14
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.1
|Карабин Ярослав
|2
|0.07
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.07
|Сыч Алексей
|1
|0.03
|Притула Остап
|1 (1)
|0.03
|Denys Teslyuk
|1
|0.03
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|8
|0.28
|Бойчук Богдан
|4
|0.14
|Авагимян Артур
|4
|0.14
|Кузык Орест
|4
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0.1
|Путря Илья
|3 (3)
|0.1
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Samson Iyede
|2
|0.07
|Ермаков Виталий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.03
|Шпорн Йон
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1
|0.03
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|7
|1
|Дидик Роман
|8
|0
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Denys Teslyuk
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Плюман Анже-Фредди
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|6
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Черноморец Од
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Черноморец Од
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
22
16
Рух Львов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Черноморец Од
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
28
20
Голы по времени матча
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
13
27
11 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
3
11%
1-15
6
46%
4
15%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
1
8%
6
22%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
13%
4
20%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
41%
4
21%
76-90
Забито
40
35
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
10
25%
5
14%
61-75
10
25%
7
20%
76-90
Пропущено
30
46
19 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
6
20%
6
13%
1-15
8
27%
6
13%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
2
7%
11
24%
46-60
1
3%
8
17%
61-75
8
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Рух Львов
Черноморец Од
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
49
68
211
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
510
410
411
212
213
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
199
919
1018
622
622
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9