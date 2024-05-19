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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Рух Львов
1:0
Первый тайм: 31'
Черноморец Од
0'
1:0
28' Гол
Квасница Илья

Ход матча

28'
Квасница Илья
1:0
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Черноморец Од
3.95
4.60
7.15
Все Коэффициенты
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
9
Квасница
Илья
30
Де
Паула
Таллес
19
Yevgeniy
Pastukh
22
Плюман
Анже-Фредди
71
Oleh
Fedor
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
39
Бадибанга
Зигей
8
Шпорн
Йон
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
11
Бойчук
Богдан
Рух Львов
Черноморец Од

История личных встреч

Рух Львов
Черноморец Од

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
2.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
41

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 7 0.24
Климчук Юрий 5 (2) 0.17
Де Паула Таллес 4 (1) 0.14
Yevgeniy Pastukh 4 0.14
Рунич Василий 4 0.14
Слюбик Богдан 4 0.14
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.1
Карабин Ярослав 2 0.07
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.07
Сыч Алексей 1 0.03
Притула Остап 1 (1) 0.03
Denys Teslyuk 1 0.03
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 8 0.28
Бойчук Богдан 4 0.14
Авагимян Артур 4 0.14
Кузык Орест 4 0.14
Васильев Александр Андреевич 3 0.1
Путря Илья 3 (3) 0.1
Бадибанга Зигей 2 0.07
Samson Iyede 2 0.07
Ермаков Виталий 2 0.07
Брагару Максим 1 0.03
Шпорн Йон 1 0.03
Guy Hadida 1 0.03
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 7 1
Дидик Роман 8 0
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Denys Teslyuk 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Де Паула Таллес 2 0
Плюман Анже-Фредди 2 0
Сыч Алексей 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюсар Денис 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 6 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Черноморец Од
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Черноморец Од
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

22
16
Рух Львов
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Черноморец Од
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

28
20

Голы по времени матча

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

13
27
11 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
15%
3
11%
1-15
6
46%
4
15%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
1
8%
6
22%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
13%
4
20%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
41%
4
21%
76-90

Забито

40
35
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
10%
5
14%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
10
25%
5
14%
61-75
10
25%
7
20%
76-90

Пропущено

30
46
19 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
6
20%
6
13%
1-15
8
27%
6
13%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
2
7%
11
24%
46-60
1
3%
8
17%
61-75
8
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Рух Львов
Черноморец Од

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
6
8
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
4
10
4
11
2.5
2
12
2
13
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
10
18
6
22
2.5
6
22
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 29 22 4 3 62 - 22 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:0 29 14 9 6 38 - 26 51
5.
Полесье
 3:1 29 14 7 8 38 - 28 49
6.
Рух Львов
 0:0 29 11 14 4 41 - 29 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Черноморец Од
 0:0 29 10 3 16 38 - 43 33
9.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
10.
Колос Ковалёвка
 1:0 29 7 11 11 20 - 28 32
11.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
12.
Александрия
 1:2 29 7 9 13 26 - 38 30
13.
Верес
 2:1 29 6 9 14 29 - 44 27
14.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
15.
Минай
 0:1 29 4 10 15 24 - 46 22
16.
Металлист-1925
 1:3 29 5 7 17 29 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 0:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Днепр-1
 1:0 15 7 4 4 20 - 14 25
5.
Черноморец Од
 0:0 14 7 1 6 21 - 18 22
6.
Полесье
 3:1 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 0:0 14 4 9 1 17 - 12 21
8.
Верес
 2:1 15 5 5 5 23 - 24 20
9.
Александрия
 1:2 15 5 4 6 12 - 20 19
10.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Металлист-1925
 1:3 14 4 4 6 17 - 26 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 0:1 15 2 6 7 13 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 14 10 3 1 31 - 10 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Полесье
 3:1 15 8 3 4 21 - 12 27
5.
Днепр-1
 1:0 14 7 5 2 18 - 12 26
6.
Рух Львов
 0:0 15 7 5 3 24 - 17 26
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 1:0 14 4 5 5 11 - 14 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 1:2 14 2 5 7 14 - 18 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 0:0 15 3 2 10 17 - 25 11
14.
Минай
 0:1 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 2:1 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 1:3 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Г О О О О Л - Квасница Илья бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Черноморец Од
3.95
4.60
7.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов 1:0 Черноморец Од онлайн

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Рух Львов
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