Тур: 29. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКвасница Илья
39' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
44' Желтая карточкаСлюбик Богдан
61' Желтая карточкаПлюман Анже-Фредди
73' Желтая карточкаАвагимян Артур
2:0
74' ГолДе Паула Таллес
90' Желтая карточкаДидик Роман
90'+3
Ход матча
28'
39'
44'
73'
74'
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Klayver
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
-
-
17 Danylo Golub
-
-
70 Samson Iyede
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Рух Львов
Черноморец Од
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
2.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
41
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|8
|0.28
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.17
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|4
|0.14
|Рунич Василий
|4
|0.14
|Слюбик Богдан
|4
|0.14
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.1
|Карабин Ярослав
|2
|0.07
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.07
|Сыч Алексей
|1
|0.03
|Притула Остап
|1 (1)
|0.03
|Denys Teslyuk
|1
|0.03
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|8
|0.28
|Бойчук Богдан
|4
|0.14
|Авагимян Артур
|4
|0.14
|Кузык Орест
|4
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0.1
|Путря Илья
|3 (3)
|0.1
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Samson Iyede
|2
|0.07
|Ермаков Виталий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.03
|Шпорн Йон
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1
|0.03
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|9
|0
|Vitaliy Roman
|7
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Denys Pidgurskyi
|5
|0
|Denys Teslyuk
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Плюман Анже-Фредди
|3
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|6
|2
|Авагимян Артур
|6
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Черноморец Од
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Черноморец Од
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
22
16
Рух Львов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
28
20
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Пропущено
13
29
11 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
15%
3
10%
1-15
6
46%
5
17%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
13%
4
20%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
41%
4
21%
76-90
Забито
42
35
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
4
10%
5
14%
1-15
7
17%
7
20%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
11
26%
5
14%
61-75
10
24%
7
20%
76-90
Пропущено
30
48
19 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
8
27%
7
15%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
2
7%
11
23%
46-60
1
3%
9
19%
61-75
8
27%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Рух Львов
Черноморец Од
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
68
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
510
411
411
213
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1910
1019
1019
623
623
326
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|29
|22
|5
|2
|63 - 22
|71
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:1
|29
|13
|10
|6
|38 - 27
|49
|5.
|29
|12
|13
|4
|43 - 29
|49
|6.
|29
|13
|8
|8
|38 - 30
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|29
|9
|6
|14
|30 - 45
|33
|9.
|29
|10
|2
|17
|38 - 45
|32
|10.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|11.
|29
|7
|10
|12
|27 - 38
|31
|12.
|29
|6
|11
|12
|21 - 31
|29
|13.
|29
|5
|11
|13
|18 - 38
|26
|14.
|29
|5
|10
|14
|29 - 45
|25
|15.
|29
|5
|10
|14
|27 - 47
|25
|16.
|29
|5
|8
|16
|31 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|1:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|5.
|1:1
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|23 - 25
|18
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 26
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|15
|4
|3
|8
|18 - 29
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|10
|4
|0
|32 - 10
|34
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|10.
|14
|3
|5
|6
|12 - 17
|14
|11.
|14
|2
|6
|6
|15 - 18
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|9 - 23
|11
|13.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|14.
|15
|3
|1
|11
|17 - 27
|10
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9