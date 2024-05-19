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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Рух Львов
2:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
28' Гол
Квасница Илья
39' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
44' Желтая карточка
Слюбик Богдан
61' Желтая карточка
Плюман Анже-Фредди
73' Желтая карточка
Авагимян Артур
2:0
74' Гол
Де Паула Таллес
90' Желтая карточка
Дидик Роман
90'+3
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
9
Квасница
Илья
30
Де
Паула
Таллес
19
Yevgeniy
Pastukh
22
Плюман
Анже-Фредди
71
Oleh
Fedor
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
39
Бадибанга
Зигей
8
Шпорн
Йон
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
11
Бойчук
Богдан
Рух Львов
Черноморец Од

История личных встреч

Рух Львов
Черноморец Од

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
2.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
41

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 8 0.28
Де Паула Таллес 5 (1) 0.17
Климчук Юрий 5 (2) 0.17
Yevgeniy Pastukh 4 0.14
Рунич Василий 4 0.14
Слюбик Богдан 4 0.14
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.1
Карабин Ярослав 2 0.07
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.07
Сыч Алексей 1 0.03
Притула Остап 1 (1) 0.03
Denys Teslyuk 1 0.03
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 8 0.28
Бойчук Богдан 4 0.14
Авагимян Артур 4 0.14
Кузык Орест 4 0.14
Васильев Александр Андреевич 3 0.1
Путря Илья 3 (3) 0.1
Бадибанга Зигей 2 0.07
Samson Iyede 2 0.07
Ермаков Виталий 2 0.07
Брагару Максим 1 0.03
Шпорн Йон 1 0.03
Guy Hadida 1 0.03
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 9 0
Vitaliy Roman 7 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Слюбик Богдан 5 0
Denys Pidgurskyi 5 0
Denys Teslyuk 5 0
Fernando Edson 4 0
Плюман Анже-Фредди 3 0
Де Паула Таллес 2 0
Сыч Алексей 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюсар Денис 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 6 2
Авагимян Артур 6 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Черноморец Од
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
4
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Черноморец Од
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

22
16
Рух Львов
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
34% (10)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

28
20

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Пропущено

13
29
11 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
15%
3
10%
1-15
6
46%
5
17%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Забито

24
20
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
3
13%
4
20%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
7
41%
4
21%
76-90

Забито

42
35
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
4
10%
5
14%
1-15
7
17%
7
20%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
11
26%
5
14%
61-75
10
24%
7
20%
76-90

Пропущено

30
48
19 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
8
27%
7
15%
16-30
5
17%
6
13%
31-45
2
7%
11
23%
46-60
1
3%
9
19%
61-75
8
27%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Рух Львов
Черноморец Од

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
10
10
19
1.5
10
19
6
23
2.5
6
23
3
26
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 29 22 5 2 63 - 22 71
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:1 29 13 10 6 38 - 27 49
5.
Рух Львов
 29 12 13 4 43 - 29 49
6.
Полесье
 29 13 8 8 38 - 30 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Ворскла
 29 9 6 14 30 - 45 33
9.
Черноморец Од
 29 10 2 17 38 - 45 32
10.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
11.
Александрия
 29 7 10 12 27 - 38 31
12.
Колос Ковалёвка
 29 6 11 12 21 - 31 29
13.
Оболонь
 29 5 11 13 18 - 38 26
14.
Верес
 29 5 10 14 29 - 45 25
15.
Минай
 29 5 10 14 27 - 47 25
16.
Металлист-1925
 29 5 8 16 31 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 1:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Рух Львов
 14 5 8 1 19 - 12 23
5.
Днепр-1
 1:1 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
7.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
10.
Металлист-1925
 14 4 5 5 19 - 26 17
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
15.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
16.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:1 14 10 4 0 32 - 10 34
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 1:1 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 3 5 6 12 - 17 14
11.
Александрия
 14 2 6 6 15 - 18 12
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
14.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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