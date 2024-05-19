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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Ворскла
 
Прерван
Оболонь
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Ворскла
Ничья
Оболонь
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Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
29
Бацула
Андрей
6
Скляр
Александр
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
24
Глущенко
Антон
22
Ковталюк
Николай
13
Кичак
Артём
11
Грисьо
Максим
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
14
Oleksandr
Chernov
19
Косовский
Сергей
17
Черненко
Руслан
9
Igor
Medynsky
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
Ворскла
Оболонь

История личных встреч

Ворскла
Оболонь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:4

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

0.56
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

162
54

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 7 (3) 0.24
Юрченко Владлен 3 0.1
Мякушко Сергей 2 0.07
Скляр Александр 2 (2) 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Челядин Артём 2 0.07
Нестеренко Иван 2 0.07
Бацула Андрей 1 0.03
Корниенко Виктор 1 0.03
Павлюк Евгений 1 0.03
Ковталюк Николай 1 0.03
Глущенко Антон 1 0.03
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 6 0.21
Черненко Руслан 3 0.1
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.1
Суханов Сергей 3 (1) 0.1
Приймак Владислав 1 0.03
Карась Даниил 1 0.03
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 10 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Степанюк Руслан 4 1
Хрипчук Даниил 2 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Павлюк Евгений 4 0
Родригес Фелипе II 3 0
Корниенко Виктор 3 0
Исенко Павел 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Глущенко Антон 1 0
Taras Galas 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 11 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 4 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Рыбка Александр 1 1
Косовский Сергей 2 0
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0

Результаты матчей

Ворскла
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Оболонь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
5
Ворскла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

8
5
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Оболонь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
4
50%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
8
31%
9
45%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 16
2
7%
2
12%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
9
32%
4
24%
76-90

Пропущено

43
35
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
5
12%
4
11%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
11
26%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1

Результаты матчей

Ворскла
Оболонь

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
0
16 раз 57%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
9
4
10
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
12
16
9
19
1.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 29 22 4 3 62 - 22 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 1:0 29 14 9 6 38 - 26 51
5.
Полесье
 3:1 29 14 7 8 38 - 28 49
6.
Рух Львов
 0:0 29 11 14 4 41 - 29 47
7.
ЛНЗ Черкассы
 29 10 8 11 30 - 34 38
8.
Черноморец Од
 0:0 29 10 3 16 38 - 43 33
9.
Заря
 29 7 11 11 29 - 36 32
10.
Колос Ковалёвка
 1:0 29 7 11 11 20 - 28 32
11.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
12.
Александрия
 1:2 29 7 9 13 26 - 38 30
13.
Верес
 2:1 29 6 9 14 29 - 44 27
14.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
15.
Минай
 0:1 29 4 10 15 24 - 46 22
16.
Металлист-1925
 1:3 29 5 7 17 29 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 0:1 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Днепр-1
 1:0 15 7 4 4 20 - 14 25
5.
Черноморец Од
 0:0 14 7 1 6 21 - 18 22
6.
Полесье
 3:1 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 0:0 14 4 9 1 17 - 12 21
8.
Верес
 2:1 15 5 5 5 23 - 24 20
9.
Александрия
 1:2 15 5 4 6 12 - 20 19
10.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
11.
Металлист-1925
 1:3 14 4 4 6 17 - 26 16
12.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 3 7 14 - 21 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 0:1 15 2 6 7 13 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 14 10 3 1 31 - 10 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Полесье
 3:1 15 8 3 4 21 - 12 27
5.
Днепр-1
 1:0 14 7 5 2 18 - 12 26
6.
Рух Львов
 0:0 15 7 5 3 24 - 17 26
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Колос Ковалёвка
 1:0 14 4 5 5 11 - 14 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 1:2 14 2 5 7 14 - 18 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 0:0 15 3 2 10 17 - 25 11
14.
Минай
 0:1 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 2:1 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 1:3 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Оболонь
2.87
3.50
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3.55
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Ворскла
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