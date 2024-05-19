Тур: 29. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
-
57 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Ворскла
Оболонь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
0.56
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
162
54
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|7 (3)
|0.24
|Юрченко Владлен
|3
|0.1
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Челядин Артём
|2
|0.07
|Нестеренко Иван
|2
|0.07
|Бацула Андрей
|1
|0.03
|Корниенко Виктор
|1
|0.03
|Павлюк Евгений
|1
|0.03
|Ковталюк Николай
|1
|0.03
|Глущенко Антон
|1
|0.03
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|6
|0.21
|Черненко Руслан
|3
|0.1
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.1
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.1
|Приймак Владислав
|1
|0.03
|Карась Даниил
|1
|0.03
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|10
|0
|Крупский Илья
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Степанюк Руслан
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|2
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Павлюк Евгений
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Корниенко Виктор
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Глущенко Антон
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|11
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|4
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Косовский Сергей
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Оболонь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
5
Ворскла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
8
5
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Оболонь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
19
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
4
50%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
8%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
8
31%
9
45%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
5
33%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 16
2
7%
2
12%
1-15
5
18%
3
18%
16-30
5
18%
3
18%
31-45
4
14%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
9
32%
4
24%
76-90
Пропущено
43
35
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
5
12%
4
11%
1-15
7
16%
5
14%
16-30
10
23%
5
14%
31-45
7
16%
3
9%
46-60
3
7%
5
14%
61-75
11
26%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1
Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1
Результаты матчей
Ворскла
Оболонь
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
0
16 раз 57%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1216
919
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|22
|4
|3
|62 - 22
|70
|2.
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3.
|29
|16
|6
|7
|48 - 31
|54
|4.
|1:0
|29
|14
|9
|6
|38 - 26
|51
|5.
|3:1
|29
|14
|7
|8
|38 - 28
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|14
|4
|41 - 29
|47
|7.
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8.
|0:0
|29
|10
|3
|16
|38 - 43
|33
|9.
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10.
|1:0
|29
|7
|11
|11
|20 - 28
|32
|11.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12.
|1:2
|29
|7
|9
|13
|26 - 38
|30
|13.
|2:1
|29
|6
|9
|14
|29 - 44
|27
|14.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|15.
|0:1
|29
|4
|10
|15
|24 - 46
|22
|16.
|1:3
|29
|5
|7
|17
|29 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|36 - 9
|37
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|3.
|14
|8
|3
|3
|22 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 14
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|6.
|3:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|14
|4
|9
|1
|17 - 12
|21
|8.
|2:1
|15
|5
|5
|5
|23 - 24
|20
|9.
|1:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 20
|19
|10.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|11.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|3
|1
|31 - 10
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|15
|8
|3
|4
|26 - 16
|27
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|18 - 12
|26
|6.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|10.
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|11.
|1:2
|14
|2
|5
|7
|14 - 18
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|17 - 25
|11
|14.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|1:3
|15
|1
|3
|11
|12 - 29
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9