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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 17.
Ротор
 
Позже
Новосибирск
Прогнозы 56
Ротор 69.6% (39)
X 19.6% (11)
Новосибирск 10.7% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ротор
Новосибирск

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.18
Сафронов Илья 5 0.15
Арсентьев Даниил 5 0.15
Никитин Алексей 4 0.12
Зуйков Сергей 3 0.09
Магомедов Рашид 3 (1) 0.09
Болов Руслан 2 0.06
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Шильников Глеб 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03
Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрин Владислав 7 0.21
Nikita Rozhkov 6 (1) 0.18
Конев Александр 5 0.15
Попов Константин 4 0.12
Бахарев Глеб 4 0.12
Малеев Артемий 3 0.09
Кобялко Антон 2 0.06
Ларенц Вячеслав 2 0.06
Нарылков Сергей 1 0.03
Гладышев Алексей 1 0.03
Макурин Антон 1 0.03
Редькович Дмитрий 1 0.03
Бамматгереев Муслим 1 0.03
Житнев Максим 1 (1) 0.03
Глухов Егор 1 (1) 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Завезён Юрий 1 0
Арсентьев Даниил 1 0
Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларенц Вячеслав 0 1
Редькович Дмитрий 0 1
Хайруллов Радик 0 1
Daniil Konoplev 0 1

Результаты матчей

Ротор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Новосибирск
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
8
Ротор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Новосибирск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

12
25
Ротор
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
Новосибирск
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

19
33

Голы по времени матча

Забито

23
16
4 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
8
35%
4
25%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
4
24%
9
36%
76-90

Пропущено

24
8
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
3
13%
5
63%
61-75
5
21%
1
13%
76-90

Забито

40
41
9 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 19
9 Не забивали 10
3
8%
5
12%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
8
20%
5
12%
46-60
11
28%
6
15%
61-75
12
30%
13
32%
76-90

Пропущено

36
21
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
3
8%
2
10%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
6
17%
7
33%
61-75
7
19%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0
Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1
Новосибирск
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1
Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0

Результаты матчей

Ротор
Новосибирск

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ротор
Новосибирск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
3
14
2.5
4
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
24
10
11
23
1.5
11
23
3
31
2.5
5
29
1
33
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 16 8 5 3 22 - 9 29
2.
Новосибирск
 16 6 9 1 18 - 9 27
3.
Чайка
 Заявка 16 6 7 3 20 - 17 25
4.
Ротор
 Заявка 16 6 3 7 19 - 20 21
5.
Челябинск
 16 5 6 5 19 - 17 21
6.
Краснодар-2
 Заявка 16 5 6 5 14 - 18 21
7.
Родина-2 Москва
 16 5 5 6 24 - 18 20
8.
Велес Москва
 Заявка 16 5 4 7 10 - 15 19
9.
Муром
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
10.
Металлург Липецк
 16 2 5 9 8 - 25 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 16 9 5 2 22 - 8 32
2.
Калуга
 16 7 5 4 27 - 21 26
3.
Иртыш Омск
 Заявка 16 6 6 4 15 - 13 24
4.
Авангард Курск
 16 7 2 7 14 - 17 23
5.
Машук-КМВ
 16 6 4 6 14 - 17 22
6.
Текстильщик
 16 4 10 2 14 - 12 22
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 5 5 6 23 - 14 20
8.
Химик Дзержинск
 16 4 6 6 15 - 20 18
9.
Торпедо Миасс
 16 3 5 8 12 - 23 14
10.
Динамо Брянск
 Заявка 16 2 6 8 15 - 26 12

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Чайка
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Новосибирск
 8 5 3 0 11 - 2 18
4.
Родина-2 Москва
 8 5 2 1 19 - 6 17
5.
Челябинск
 8 4 3 1 12 - 5 15
6.
Муром
 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Краснодар-2
 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
8.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
9.
Велес Москва
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Металлург Липецк
 8 1 5 2 5 - 7 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 8 5 1 2 9 - 5 16
2.
Спартак Кострома
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Химик Дзержинск
 8 3 3 2 9 - 8 12
4.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
5.
Текстильщик
 8 2 6 0 7 - 5 12
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 14 - 6 11
7.
Калуга
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Машук-КМВ
 8 2 2 4 6 - 10 8
9.
Торпедо Миасс
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
2.
Новосибирск
 8 1 6 1 7 - 7 9
3.
Велес Москва
 Заявка 8 2 2 4 4 - 8 8
4.
Краснодар-2
 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
5.
Уфа
 Заявка 8 1 4 3 1 - 3 7
6.
Челябинск
 8 1 3 4 7 - 12 6
7.
Муром
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
8.
Чайка
 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
9.
Металлург Липецк
 8 1 0 7 3 - 18 3
10.
Родина-2 Москва
 8 0 3 5 5 - 12 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 8 5 2 1 13 - 3 17
2.
Калуга
 8 4 3 1 13 - 11 15
3.
Машук-КМВ
 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Текстильщик
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
7.
Авангард Курск
 8 2 1 5 5 - 12 7
8.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
9.
Химик Дзержинск
 8 1 3 4 6 - 12 6
10.
Торпедо Миасс
 8 1 3 4 5 - 12 6

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 19
Чайка Долгов Павел 16
Текстильщик Скворцов Алексей 12
Уфа Агеян Мигран 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2 1
Муром Сысуев Дмитрий 1
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Новосибирск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Ротор 69.6% (39)
    X 19.6% (11)
    Новосибирск 10.7% (6)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ротор - Новосибирск

    Исход игры
    Ротор
    70.2% (40)
    Ничья
    19.3% (11)
    Новосибирск
    10.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    35.1% (20)
    1:0 Ротор
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    2:0 Ротор
    10.5% (6)
    1:2 Новосибирск
    5.3% (3)
    0:1 Новосибирск
    3.5% (2)
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