Тур: 17.
Позже
История личных встреч
Ротор
Новосибирск
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.18
|Сафронов Илья
|5
|0.15
|Арсентьев Даниил
|5
|0.15
|Никитин Алексей
|4
|0.12
|Зуйков Сергей
|3
|0.09
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.09
|Болов Руслан
|2
|0.06
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Шильников Глеб
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрин Владислав
|7
|0.21
|Nikita Rozhkov
|6 (1)
|0.18
|Конев Александр
|5
|0.15
|Попов Константин
|4
|0.12
|Бахарев Глеб
|4
|0.12
|Малеев Артемий
|3
|0.09
|Кобялко Антон
|2
|0.06
|Ларенц Вячеслав
|2
|0.06
|Нарылков Сергей
|1
|0.03
|Гладышев Алексей
|1
|0.03
|Макурин Антон
|1
|0.03
|Редькович Дмитрий
|1
|0.03
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.03
|Житнев Максим
|1 (1)
|0.03
|Глухов Егор
|1 (1)
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
|Завезён Юрий
|1
|0
|Арсентьев Даниил
|1
|0
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларенц Вячеслав
|0
|1
|Редькович Дмитрий
|0
|1
|Хайруллов Радик
|0
|1
|Daniil Konoplev
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Новосибирск
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
8
Ротор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Новосибирск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
12
25
Ротор
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
Новосибирск
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
23
16
4 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
6
26%
4
25%
61-75
8
35%
4
25%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
22 Не забивали 21
1
6%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
4
24%
9
36%
76-90
Пропущено
24
8
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
4
17%
1
13%
46-60
3
13%
5
63%
61-75
5
21%
1
13%
76-90
Забито
40
41
9 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 19
9 Не забивали 10
3
8%
5
12%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
8
20%
5
12%
46-60
11
28%
6
15%
61-75
12
30%
13
32%
76-90
Пропущено
36
21
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
3
8%
2
10%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
6
17%
7
33%
61-75
7
19%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0
Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1
Новосибирск
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Челябинск - Новосибирск 1:1
Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0
Результаты матчей
Ротор
Новосибирск
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Ротор
Новосибирск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
89
314
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
512
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2410
1123
1123
331
529
133
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 9
|29
|2.
|16
|6
|9
|1
|18 - 9
|27
|3.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 17
|25
|4.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|5.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 18
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|24 - 18
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|10 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|10.
|16
|2
|5
|9
|8 - 25
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 8
|32
|2.
|16
|7
|5
|4
|27 - 21
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|15 - 13
|24
|4.
|16
|7
|2
|7
|14 - 17
|23
|5.
|16
|6
|4
|6
|14 - 17
|22
|6.
|16
|4
|10
|2
|14 - 12
|22
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 14
|20
|8.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|9.
|16
|3
|5
|8
|12 - 23
|14
|10.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 26
|12
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|19 - 6
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 5
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|3.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|5.
|8
|2
|6
|0
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|2.
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 8
|8
|4.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|5.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|1 - 3
|7
|6.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|7.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|8.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|9.
|8
|1
|0
|7
|3 - 18
|3
|10.
|8
|0
|3
|5
|5 - 12
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|7.
|8
|2
|1
|5
|5 - 12
|7
|8.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Муром
|Азявин Илья
|19
|Чайка
|Долгов Павел
|16
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|12
|Уфа
|Агеян Мигран
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Муром
|Сысуев Дмитрий
|1
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
Прогнозы на матч Ротор - Новосибирск
Исход игры
Ротор
70.2% (40)
Ничья
19.3% (11)
Новосибирск
10.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (24)
Меньше
55.56% (30)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
2:1 Ротор
35.1% (20)
1:0 Ротор
21.1% (12)
1:1 Ничья
17.5% (10)
2:0 Ротор
10.5% (6)
1:2 Новосибирск
5.3% (3)
0:1 Новосибирск
3.5% (2)
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