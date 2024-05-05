Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаЛопес Брено
41' Желтая карточкаТинга I
45' Желтая карточкаRaniele
64' Желтая карточкаБритес Эмануэль
72' Желтая карточкаПикашу Яго
73' Желтая карточкаАугусто Педро
84' Желтая карточкаПачеко Бруно
90' Желтая карточкаМариньо
90'+8
Ход матча
23'
41'
45'
64'
72'
73'
75'
78'
80'
84'
90'
23
Фагнер
Лемос
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кассио РамосВратарь
-
29 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
-
-
20 Дуду V1
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Коринтианс
Форталеза Сеара
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.63
Среднее время на гол
80
144
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
102
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.4
|Кака II
|1
|0.2
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.25
|Эркулес
|1
|0.25
|Мачука Иманоль
|1
|0.25
|Наварро Кевин
|1
|0.25
|Почеттино Томас
|0
|0
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raniele
|3
|0
|Гарро Родриго
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|3
|0
|Бритес Эмануэль
|2
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3
Результаты матчей
Коринтианс
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
13
14
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|3
|Коринтианс
|Raniele
|3