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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Коринтианс
0:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
23' Желтая карточка
Лопес Брено
41' Желтая карточка
Тинга I
45' Желтая карточка
Raniele
64' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
72' Желтая карточка
Пикашу Яго
73' Желтая карточка
Аугусто Педро
84' Желтая карточка
Пачеко Бруно
90' Желтая карточка
Мариньо
90'+8
22
Мигель
Карлос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
19
Gustavo
Mosquito
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
11
Ромеро
Анхель
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
6
Пачеко
Бруно
28
Аугусто
Педро
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
7
Почеттино
Томас
26
Лопес
Брено
79
Renato
Kayzer
Коринтианс
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

КС
2:0
КС
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
102

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.4
Кака II 1 0.2
Gustavo Mosquito 0 0
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.25
Эркулес 1 0.25
Мачука Иманоль 1 0.25
Наварро Кевин 1 0.25
Почеттино Томас 0 0
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raniele 3 0
Гарро Родриго 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 3 0
Бритес Эмануэль 2 0
Лусеро Хуан Мартин 1 0
Пикашу Яго 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Лопес Брено 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0
Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
3.
Ред Булл Брагантино
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Фламенго
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 2 1 1 - 1 5
13.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
14.
Коринтианс
 5 1 2 2 3 - 3 5
15.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
16.
Сан-Паулу
 4 1 1 2 5 - 4 4
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
2.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Форталеза Сеара Аугусто Педро 3
Коринтианс Raniele 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Густаво Москито уходит с поля. Котулио Матеус выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Раниэле получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Тинга I получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Лопес Брено получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Форталеза Сеара онлайн

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