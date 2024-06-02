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Тур: 1.
Швейцария
FIFA #19
 
Позже
Эстония
FIFA #123
Прогнозы 51
Швейцария 98% (50)
X 2% (1)
Эстония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Эстония
1.21
7.40
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6.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Эстония

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1
Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0
Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Швейцария 98% (50)
    X 2% (1)
    Эстония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Эстония
    1.21
    7.40
    Реклама, ligastavok.ru
    6.70
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария - Эстония

    Исход игры
    Швейцария
    98% (50)
    Ничья
    2% (1)
    Эстония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (26)
    Меньше
    45.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    27.08% (13)
    Нет
    72.92% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Швейцария
    41.2% (21)
    3:0 Швейцария
    23.5% (12)
    2:1 Швейцария
    13.7% (7)
    3:1 Швейцария
    7.8% (4)
    4:1 Швейцария
    3.9% (2)
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    Швейцария
    Эстония
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