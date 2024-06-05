Ряд замен произошел в перерыве. Постепенно будем разбираться.

Замена в составе сборной Испании: Вместо Гримальдо на поле вышел Кукурелья.

Замены в составе сборной Испании: Вместо Кубарси, Льоренте и Мораты на поле вышли Ле Норман, Навес и Оярсабаль.

Замена в составе сборной Андорры: Вместо Марка Валеса на поле вышел Эрик Валес.

Оярсабаль выиграл верховое единоборство в штрафной площади Андорры и пробил головой - мяч прошел над перекладиной.

Педри здорово прострелил с правого фланга во вратарскую гостей, но Альварес перехватил передачу.

Кукурелья низом покатил в штрафную на Переса, но тот не смог переиграть защитника Андорры.

Испанцы решили в две передачи разрезать всю оборону Андорры, но в этот раз не получилось.

Торрес в касание пробил с угла вратарской, но ближний угол полностью контролировал Альварес.

Валес получил небольшое повреждение, но после мединской помощи он вернется в игру.

Две минуты добавлено к первому тайму.

Периодически получается у гостей неплохо держать мяч на половине поля испанцев, но частенько подводит точность передач.

Последнюю минуту Андорра провела на чужой половине поля, но удара дело довести не получилось.

Кубарси ошибся в передаче на чужой половине поля, но быстро смог вернуть себе игровой снаряд.

Мората входил с мячом в штрафную Андорры, но поскользнулся и упустил сферу за пределы поля. Уже не первый подобный случай.

Куку поставил корпус, пытаясь сохранить мяч, но получил по ногам от Педри. Фол в центре поля.

Гримальдо здорово вырезал в штрафную Андорры, где Мората был готов замкнуть подачу, но оказался в положении вне игры.

Куку пробил по воротам с острого угла, но Райя без проблем зафиксировал мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Мората отклеился от защитников, обработал верховую передачу и в упор расстрелял Альвареса, но боковой зафиксировал офсайд у испанского форварда!

Перес с левой бровки навесил на линию штрафной Андорры, где Алеш Гарсия первым касанием принял мяч, а вторым пробил по воротам - мяч попал точно в голкипера.

Педри низом классно отправил мяч на ход Морате, но немного не рассчитал свои силы. Нападающий до снаряда не добрался.

Сан-Никола из аута забросил мяч в штрафную Испании, но хозяева без проблем сняли вверх.

Куку получил мяч на чужой половине поля, но в момент передачи оказался в офсайде.

30' После пропущенного гола Андорра не стала так низко встречать соперника. Пытаются гости оказывать какое-то давление на испанцев.

29' 81 - 19 — процент владения мячом в пользу сборной Испании.

28' Хороший заброс от Баэны последовал в адрес Мораты, но соперники форварда к мячу не пустили.

26' Арбитр отправляет команды на водопой. Небольшая пауза в игре, чем активно пользуются оба тренера.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Перес!!!

В ходе розыгрыша углового мяч после скидки отскочил к Пересу, который развернулся, оттеснил защитника и мощно пульнул в ближний угол - Альварес потащить не сумел!

24' Неплохо Андорра комбинировала на правом фланге атаки, но до подачи в штрафную испанцев дело не дошло.

23' Вивиан случайно зарядил по лицу Куку, но тот спустя паузу смог сам подняться с газона.

22' Гримальдо загрузил на дальний край штрафной площади Андорры, где Льоренте готовился пробить в касание, но мяч до него не дошел.

21' Гримальдо, наверное, самый активный игрок первой половины тайма. Ворвался сейчас защитник в чужую штрафную площадь, но на замахе поскользнулся и потерял снаряд.

20' Перес отправил мяч вдоль чужих ворот, однако никто из испанцев не смог замкнуть прострел партнера.

19' Гримальдо навесил с левой бровки, но мяч прошел мимо всех игроков.

18' Гримальдо получил немного пространства на левой бровке, но, как оказалось, попал в положение вне игры.

17' Рубио решил проверить Райю и пробил по воротам с центра поля - мяч пришел точно в руки голкиперу.

16' Подача пошла точно в центр штрафной испанцев, но хозяева выбили мяч из своей зоны.

15' А вот и первый удар в матче, который нанесла сборная Андорры! Куку с дальней дистанции пульнул в сторону чужих ворот и смог заработать угловой удар.

14' 125 - 8 — количество передач на данный момент.

13' Перес получил мяч на левой бровке и навесил в штрафную площадь гостей, но оттуда игровой снаряд был выбит защитниками.

12' Пытались футболисты Андорры организовать быструю атаку, но Куку практически сразу потерял мяч на чужой половине поля.

11' С фланга на фланг переводят мяч игроки сборной Испании, но вскрыть оборону пока не получается.

10' Сервос пытался догнать мяч, который уходил за лицевую линию ворот Испании, но скорости ему не хватило. Просил игрок гостей угловой, но судья показал - от ворот.

8' Продолжают хозяева катать мяч на чужой половине поля, но до моментов дело пока не доходит. Очень плотная оборона у Андорры.

7' Сан-Никола получил мяч на чужой половине поля, но оказался в положении вне игры.

6' Перес слишком активно пошел в отбор и наступил на ногу игроку сборной Андорры. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

5' Баэна решил красиво сыграть пяткой, но его передача до партнера не дошла.

4' Баэна тоже попробовал закинуть мяч в штрафную Андорры, но и в этот раз оборона гостей справилась.

3' Хороший заброс последовал внутрь штрафной Андорры, где Альварес не позволил добраться до мячу Торресу.

2' Испания сразу забирает себе мяч, но гости активно прессингуют соперника с первых же секунд.