  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Испания
FIFA #8
1:0
Второй тайм: 52'
Андорра
FIFA #164
0'
1:0
24' Гол
Перес Айосе

Ход матча

24'
Перес Айосе
1:0
46'
Навас Хесус
Гримальдо Алехандро
 
46'
Ле Норман Робен
Кубарси Пау
 
46'
Оярсабаль Микель
Мората Альваро
 
46'
Кукурелья Марк
Льоренте Маркос
 
46'
 
Валес Эрик
Валес Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 355 Количество передач 49
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Прогнозы 121
Испания 95% (115)
X 1.7% (2)
Андорра 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Андорра
1.04
Реклама, fon.bet
65.00
Реклама, betboom.ru
89.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
5
Льоренте
Маркос
4
Вивиан
Даниэль
26
Кубарси
Пау
12
Гримальдо
Алехандро
20
Педри
25
Гарсия
Алеш
15
Баэна
Алехандро
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
9
Перес
Айосе
12
Альварес
Икер
6
Гарсия
Кристиан
II
5
Льовера
Макс
22
Оливейра
Иан
15
Сан-Никола
Мойсес
17
Сервос
Жоан
18
Рубио
Хесус
II
19
Гильен
Жоэль
3
Валес
Марк
21
Гарсия
Марк
20
Фернандес
Рикард
Испания
Андорра

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3
Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0
Андорра
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Лерида - Андорра 1:1 Лозанна - Андорра 0:1
Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2
  • Второй тайм
  • 52'
    Кукурелья низом покатил в штрафную на Переса, но тот не смог переиграть защитника Андорры. 
  • 51'
    Педри здорово прострелил с правого фланга во вратарскую гостей, но Альварес перехватил передачу.
  • 50'
    Оярсабаль выиграл верховое единоборство в штрафной площади Андорры и пробил головой - мяч прошел над перекладиной. 
  • Замена
    49'
    Замена в составе сборной Андорры: Вместо Марка Валеса на поле вышел Эрик Валес.
  • Замена
    48'
    Замены в составе сборной Испании: Вместо Кубарси, Льоренте и Мораты на поле вышли Ле Норман, Навес и Оярсабаль.
  • Замена
    47'
    Замена в составе сборной Испании: Вместо Гримальдо на поле вышел Кукурелья.
  • 46'
    Ряд замен произошел в перерыве. Постепенно будем разбираться.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Последнюю минуту Андорра провела на чужой половине поля, но удара дело довести не получилось.
  • 45'
    Периодически получается у гостей неплохо держать мяч на половине поля испанцев, но частенько подводит точность передач. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • Травма, повреждение
    45'
    Валес получил небольшое повреждение, но после мединской помощи он вернется в игру.
  • 44'
    Торрес в касание пробил с угла вратарской, но ближний угол полностью контролировал Альварес.
  • 43'
    Испанцы решили в две передачи разрезать всю оборону Андорры, но в этот раз не получилось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      42'
      Куку получил мяч на чужой половине поля, но в момент передачи оказался в офсайде.
    • 41'
      Сан-Никола из аута забросил мяч в штрафную Испании, но хозяева без проблем сняли вверх.
    • 40'
      Педри низом классно отправил мяч на ход Морате, но немного не рассчитал свои силы. Нападающий до снаряда не добрался.
    • 38'
      Перес с левой бровки навесил на линию штрафной Андорры, где Алеш Гарсия первым касанием принял мяч, а вторым пробил по воротам - мяч попал точно в голкипера. 
    • Офсайд
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Мората отклеился от защитников, обработал верховую передачу и в упор расстрелял Альвареса, но боковой зафиксировал офсайд у испанского форварда! 
    • 36'
      Куку пробил по воротам с острого угла, но Райя без проблем зафиксировал мяч. 
    • Офсайд
      35'
      Гримальдо здорово вырезал в штрафную Андорры, где Мората был готов замкнуть подачу, но оказался в положении вне игры.
    • Фол, нарушение
      34'
      Куку поставил корпус, пытаясь сохранить мяч, но получил по ногам от Педри. Фол в центре поля.
    • 32'
      Мората входил с мячом в штрафную Андорры, но поскользнулся и упустил сферу за пределы поля. Уже не первый подобный случай.
    • 31'
      Кубарси ошибся в передаче на чужой половине поля, но быстро смог вернуть себе игровой снаряд.
    • 30'
      После пропущенного гола Андорра не стала так низко встречать соперника. Пытаются гости оказывать какое-то давление на испанцев.
    • 29'
      81 - 19 — процент владения мячом в пользу сборной Испании.
    • 28'
      Хороший заброс от Баэны последовал в адрес Мораты, но соперники форварда к мячу не пустили.
    • 26'
      Арбитр отправляет команды на водопой. Небольшая пауза в игре, чем активно пользуются оба тренера. 
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Перес!!!
      В ходе розыгрыша углового мяч после скидки отскочил к Пересу, который развернулся, оттеснил защитника и мощно пульнул в ближний угол - Альварес потащить не сумел!
    • 24'
      Неплохо Андорра комбинировала на правом фланге атаки, но до подачи в штрафную испанцев дело не дошло.
    • Фол, нарушение
      23'
      Вивиан случайно зарядил по лицу Куку, но тот спустя паузу смог сам подняться с газона.
    • 22'
      Гримальдо загрузил на дальний край штрафной площади Андорры, где Льоренте готовился пробить в касание, но мяч до него не дошел.
    • 21'
      Гримальдо, наверное, самый активный игрок первой половины тайма. Ворвался сейчас защитник в чужую штрафную площадь, но на замахе поскользнулся и потерял снаряд.
    • 20'
      Перес отправил мяч вдоль чужих ворот, однако никто из испанцев не смог замкнуть прострел партнера. 
    • 19'
      Гримальдо навесил с левой бровки, но мяч прошел мимо всех игроков.
    • Офсайд
      18'
      Гримальдо получил немного пространства на левой бровке, но, как оказалось, попал в положение вне игры.
    • 17'
      Рубио решил проверить Райю и пробил по воротам с центра поля - мяч пришел точно в руки голкиперу.
    • Угловой
      16'
      Подача пошла точно в центр штрафной испанцев, но хозяева выбили мяч из своей зоны.
    • 15'
      А вот и первый удар в матче, который нанесла сборная Андорры! Куку с дальней дистанции пульнул в сторону чужих ворот и смог заработать угловой удар.
    • 14'
      125 - 8 — количество передач на данный момент. 
    • 13'
      Перес получил мяч на левой бровке и навесил в штрафную площадь гостей, но оттуда игровой снаряд был выбит защитниками. 
    • 12'
      Пытались футболисты Андорры организовать быструю атаку, но Куку практически сразу потерял мяч на чужой половине поля. 
    • 11'
      С фланга на фланг переводят мяч игроки сборной Испании, но вскрыть оборону пока не получается. 
    • 10'
      Сервос пытался догнать мяч, который уходил за лицевую линию ворот Испании, но скорости ему не хватило. Просил игрок гостей угловой, но судья показал - от ворот.
    • 8'
      Продолжают хозяева катать мяч на чужой половине поля, но до моментов дело пока не доходит. Очень плотная оборона у Андорры.
    • Офсайд
      7'
      Сан-Никола получил мяч на чужой половине поля, но оказался в положении вне игры.
    • Фол, нарушение
      6'
      Перес слишком активно пошел в отбор и наступил на ногу игроку сборной Андорры. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
    • 5'
      Баэна решил красиво сыграть пяткой, но его передача до партнера не дошла.
    • 4'
      Баэна тоже попробовал закинуть мяч в штрафную Андорры, но и в этот раз оборона гостей справилась. 
    • 3'
      Хороший заброс последовал внутрь штрафной Андорры, где Альварес не позволил добраться до мячу Торресу.
    • 2'
      Испания сразу забирает себе мяч, но гости активно прессингуют соперника с первых же секунд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nuevo Estadio Vivero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 107 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Испания 1:0 Андорра онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 1:0 Андорра

    Исход игры
    Испания
    95% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Андорра
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.69% (107)
    Меньше
    5.31% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    10.62% (12)
    Нет
    89.38% (101)
    Популярный счёт
    4:0 Испания
    31.4% (38)
    3:0 Испания
    24.8% (30)
    5:0 Испания
    15.7% (19)
    2:0 Испания
    4.1% (5)
    6:0 Испания
    4.1% (5)
    7:0 Испания
    3.3% (4)
    6:1 Испания
    1.7% (2)
    2:1 Испания
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Испания
    Андорра
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (23) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный