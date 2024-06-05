Тур: 1. Стадион: Нуэво Виверо. Главный судья: Коррейя Густаво
Ход матча
24'
1:0
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
355 Количество передач 49
-
84 Владение мячом, % 16
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Кубарси
Пау
20
Педри
25
Гарсия
Алеш
22
Оливейра
Иан
17
Сервос
Жоан
19
Гильен
Жоэль
21
Гарсия
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
-
20 ПедриПолузащитник
-
25 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лопес ФерминПолузащитник
-
17 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Оливейра ИанЗащитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
-
18 Рубио ХесусПолузащитник
-
19 Гильен ЖоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Валес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
-
24 Ремолинс ОтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольдо
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3
Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0
Андорра
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Лерида - Андорра 1:1 Лозанна - Андорра 0:1
Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Оспиталет - Андорра 0:1 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания 1:0 Андорра
Исход игры
Испания
95% (115)
Ничья
1.7% (2)
Андорра
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
94.69% (107)
Меньше
5.31% (6)
Обе команды забьют
Да
10.62% (12)
Нет
89.38% (101)
Популярный счёт
4:0 Испания
31.4% (38)
3:0 Испания
24.8% (30)
5:0 Испания
15.7% (19)
2:0 Испания
4.1% (5)
6:0 Испания
4.1% (5)
7:0 Испания
3.3% (4)
6:1 Испания
1.7% (2)
2:1 Испания
1.7% (2)
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