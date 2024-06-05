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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 775
Эгерсунд
1:0
Конец матча
Осане
0'
20' Желтая карточка
Иверсен Эйнар
1:0
72' Гол
Stian Rokaas Michalsen
89' Желтая карточка
Stian Nygaard I
90' Желтая карточка
Aadne Midtskogen
90'+4
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
19
Fanuel
Yrga-Alem
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
21
Kristian
Eggen
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
4
Кольскоген
Оле
22
Dennis
Moeller
Wolfe
16
Didrik
Fredriksen
20
Stian
Nygaard
I
14
Knut
Haga
19
Ларсен
Кристоффер
5
Иверсен
Эйнар
11
Сколевик
Стеффен
Эгерсунд
4-3-3
Осане
3-4-3

История личных встреч

Эгерсунд
Осане

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

2ЙД
6:2
2ЙД
2:2
2D
4:1
2D
1:3
2ЙД
2:2
2ЙД
3:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

4
2.33

Среднее время на гол

22
38

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 10 (1) 0.91
Stian Rokaas Michalsen 4 0.36
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.36
Heine Larsen 3 0.27
Ingvald Halgunset 2 0.18
Henrik Elvevold 2 0.18
Фальхенер Хенрик 1 0.09
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.09
Салмон Джастин 1 0.09
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.36
Ларсен Кристоффер 1 0.09
Ole Kallevaag 1 0.09
Сколевик Стеффен 1 0.09
Sander Eng Strand 1 0.09
Бармен Кристоффер 1 0.09
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.09
Иверсен Эйнар 1 0.09
Thomas Lotsberg 1 0.09
Stian Nygaard I 0 0
Didrik Fredriksen 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Magnus Lankhof-Dahlby 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 4 0
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Сколевик Стеффен 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Eirik Wollen Steen 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Dennis Moeller Wolfe 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Осане
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Осане
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

17
7
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Осане
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

21
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

20
9
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
4
20%
5
56%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

28
13
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
9
32%
0
0%
61-75
7
25%
7
54%
76-90

Пропущено

22
19
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
7
32%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0
Осане
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1
Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0

Результаты матчей

Эгерсунд
Осане

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:2
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
8
6
5
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 3 1 22 - 15 24
2.
Эгерсунд
 11 6 3 2 28 - 22 21
3.
Волеренга
 11 6 2 3 22 - 16 20
4.
Мосс
 11 6 2 3 19 - 17 20
5.
Брюне
 11 6 0 5 13 - 11 18
6.
Стабек
 10 4 4 2 24 - 19 16
7.
Согндаль
 11 4 4 3 17 - 11 16
8.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
9.
Люн
 11 3 6 2 18 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 17 10
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 17 - 19 10
13.
ИК Старт
 11 2 4 5 12 - 19 10
14.
Осане
 11 2 4 5 12 - 20 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 11 2 2 7 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
6.
Мьёндален
 6 2 3 1 11 - 9 9
7.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
8.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
9.
ИК Старт
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
11.
Стабек
 4 2 1 1 12 - 7 7
12.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
13.
Волеренга
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
2.
Эгерсунд
 6 4 1 1 20 - 16 13
3.
Конгсвингер
 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Мосс
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
9.
Люн
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
12.
Ранхейм
 6 0 3 3 7 - 10 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Осане
 5 0 1 4 4 - 10 1
16.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 10 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 7 (4)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Иверсен Эйнар получил желтую карточку от судьи
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