Тур: 2. Стадион: B&G Parken. Зрители: 775
0'
20' Желтая карточкаИверсен Эйнар
1:0
72' ГолStian Rokaas Michalsen
89' Желтая карточкаStian Nygaard I
90' Желтая карточкаAadne Midtskogen
90'+4
Ход матча
20'
72'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Эгерсунд
Осане
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
4
2.33
Среднее время на гол
22
38
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|10 (1)
|0.91
|Stian Rokaas Michalsen
|4
|0.36
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.36
|Heine Larsen
|3
|0.27
|Ingvald Halgunset
|2
|0.18
|Henrik Elvevold
|2
|0.18
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.09
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.09
|Салмон Джастин
|1
|0.09
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.36
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.09
|Ole Kallevaag
|1
|0.09
|Сколевик Стеффен
|1
|0.09
|Sander Eng Strand
|1
|0.09
|Бармен Кристоффер
|1
|0.09
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.09
|Иверсен Эйнар
|1
|0.09
|Thomas Lotsberg
|1
|0.09
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|4
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Осане
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Эгерсунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Осане
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
17
7
Эгерсунд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Осане
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
21
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
50%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
5%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
4
20%
5
56%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
28
13
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
5
18%
3
23%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
9
32%
0
0%
61-75
7
25%
7
54%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
7
32%
2
11%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0
Осане
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1
Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0
Результаты матчей
Эгерсунд
Осане
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:2
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
65
29
110
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|10 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|7 (4)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4