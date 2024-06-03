Тур: 1.
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История личных встреч
Словакия
Сан-Марино
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
7
4
Среднее время на гол
12
22
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
3.75
2
Тотал матчей
4.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
24
45
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2
Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1
Сан-Марино
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1
Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0
Прогнозы на матч Словакия - Сан-Марино
Исход игры
Словакия
93.5% (43)
Ничья
2.2% (1)
Сан-Марино
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
79.07% (34)
Меньше
20.93% (9)
Обе команды забьют
Да
13.95% (6)
Нет
86.05% (37)
Популярный счёт
3:0 Словакия
34.8% (16)
4:0 Словакия
15.2% (7)
2:0 Словакия
15.2% (7)
3:1 Словакия
6.5% (3)
5:0 Словакия
6.5% (3)
6:0 Словакия
4.3% (2)
4:1 Словакия
4.3% (2)
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