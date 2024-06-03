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Тур: 1.
Словакия
FIFA #48
 
Позже
Сан-Марино
FIFA #210
Прогнозы 46
Словакия 93.5% (43)
X 2.2% (1)
Сан-Марино 4.3% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Словакия
Сан-Марино

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМОМ
7:0
ЧМОМ
1:3
ЧЕ2(2
0:5
ЧЕ2(2
7:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

7
4

Среднее время на гол

12
22

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

3.75
2

Тотал матчей

4.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

24
45

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2
Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1
Сан-Марино
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1
Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 46
    Словакия 93.5% (43)
    X 2.2% (1)
    Сан-Марино 4.3% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Словакия - Сан-Марино

    Исход игры
    Словакия
    93.5% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Сан-Марино
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    13.95% (6)
    Нет
    86.05% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Словакия
    34.8% (16)
    4:0 Словакия
    15.2% (7)
    2:0 Словакия
    15.2% (7)
    3:1 Словакия
    6.5% (3)
    5:0 Словакия
    6.5% (3)
    6:0 Словакия
    4.3% (2)
    4:1 Словакия
    4.3% (2)
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    Словакия
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