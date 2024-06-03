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Тур: 1. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Люксембург
FIFA #87
Прогнозы 45
Франция 97.8% (44)
X 0% (0)
Люксембург 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Люксембург
1.04
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52.00
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63.00
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История личных встреч

Франция
Люксембург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
2:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0
Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0
Люксембург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1
Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2024, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Франция 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Люксембург 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Люксембург
    1.04
    Реклама, fon.bet
    52.00
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    63.00
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    Прогнозы на матч Франция - Люксембург

    Исход игры
    Франция
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (36)
    Меньше
    14.29% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (9)
    Нет
    78.57% (33)
    Популярный счёт
    4:0 Франция
    24.4% (11)
    3:0 Франция
    22.2% (10)
    2:0 Франция
    13.3% (6)
    5:0 Франция
    8.9% (4)
    3:1 Франция
    6.7% (3)
    4:1 Франция
    4.4% (2)
    2:1 Франция
    4.4% (2)
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    Франция
    Люксембург
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