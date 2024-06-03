Тур: 1. Стадион: Сэн-Сэнфорьен.
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История личных встреч
Франция
Люксембург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0
Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0
Люксембург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1
Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1
Прогнозы на матч Франция - Люксембург
Исход игры
Франция
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Люксембург
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (36)
Меньше
14.29% (6)
Обе команды забьют
Да
21.43% (9)
Нет
78.57% (33)
Популярный счёт
4:0 Франция
24.4% (11)
3:0 Франция
22.2% (10)
2:0 Франция
13.3% (6)
5:0 Франция
8.9% (4)
3:1 Франция
6.7% (3)
4:1 Франция
4.4% (2)
2:1 Франция
4.4% (2)
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