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Тур: 1.
Румыния
FIFA #46
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #202
Прогнозы 38
Румыния 97.4% (37)
X 0% (0)
Лихтенштейн 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Лихтенштейн
1.03
33.00
35.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния
Лихтенштейн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0
Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1
Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 38
    Румыния 97.4% (37)
    X 0% (0)
    Лихтенштейн 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.03
    33.00
    35.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Румыния - Лихтенштейн

    Исход игры
    Румыния
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Лихтенштейн
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    23.68% (9)
    Нет
    76.32% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Румыния
    35.9% (14)
    3:0 Румыния
    30.8% (12)
    2:1 Румыния
    12.8% (5)
    3:1 Румыния
    7.7% (3)
    4:0 Румыния
    5.1% (2)
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    Румыния
    Лихтенштейн
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