ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БАРАК!!! Барак уверенно реализовал пенальти, низом пробил в левый угол. Бонелло в прыжке не смог достать мяч.

Островитяне разыграли угловой удар. Мяч оказался у Гийомье, который с двадцати пяти метров пробил левее ворот.

Хори на чужой половине поля подтолкнул в спину Камензули.

Камензули пострадал в стыке с соперником. Медики накладывают лёд на колено Райана.

6' Пенальти! Журасек слева прострелил в центр штрафной площади и попал в руку Стиву Боргу.

5' Сборная Мальты уверенно проводит первые минуты встречи, не подпуская соперников к своей штрафной площади. Островитяне, при этом, нечасто контролируют мяч.

4' Рейд с дальней дистанции пробил левее ворот.

3' Чехи на своей половине поля контролируют мяч и под прессингом соперников вперёд не продвигаются.

2' Сборная Чехии играет в красных футболках и синих трусах, сборная Мальты - в белых футболках и красных трусах.