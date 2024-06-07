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Тур: 1.
Чехия
FIFA #36
1:0
Первый тайм: 15'
Мальта
FIFA #171
0'
1:0
6' Пенальти
Барак Антонин

Ход матча

6'
Барак Антонин
1:0
Прогнозы 117
Чехия 95.7% (112)
X 0.9% (1)
Мальта 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Мальта
1.23
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8.00
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Коварж
Матей
6
Витик
Мартин
4
Хранак
Робин
2
Зима
Давид
5
Цоуфал
Владимир
7
Барак
Антонин
8
Садилек
Михал
25
Шулц
Павел
15
Журасек
Давид
19
Хори
Томаш
13
Хитил
Моймир
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
2
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
8
Пизани
Стивен
10
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
11
Мбонг
Пол
9
Рейд
Кемар
Чехия
Мальта

История личных встреч

Чехия
Мальта

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
6:0
ЧМОМ
1:4
ЧМОМ
3:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
4

Среднее время на гол

27
22

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
72

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    14'
    Камензули пострадал в стыке с соперником. Медики накладывают лёд на колено Райана.
  • Фол, нарушение
    12'
    Хори на чужой половине поля подтолкнул в спину Камензули.
  • Угловой
    11'
    Островитяне разыграли угловой удар. Мяч оказался у Гийомье, который с двадцати пяти метров пробил левее ворот.
  • 10'
    Барак метров с тридцати трёх пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Пепе в центре поля сбил Хитила.
  • Фол, нарушение
    8'
    Витик около центрального круга нарушил правила.
  • Пенальти
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БАРАК!!! Барак уверенно реализовал пенальти, низом пробил в левый угол. Бонелло в прыжке не смог достать мяч.
  • Пенальти!
    6'
    Пенальти! Журасек слева прострелил в центр штрафной площади и попал в руку Стиву Боргу.
  • 5'
    Сборная Мальты уверенно проводит первые минуты встречи, не подпуская соперников к своей штрафной площади. Островитяне, при этом, нечасто контролируют мяч.
  • 4'
    Рейд с дальней дистанции пробил левее ворот.
  • 3'
    Чехи на своей половине поля контролируют мяч и  под прессингом соперников вперёд не продвигаются.
  • 2'
    Сборная Чехии играет в красных футболках и синих трусах, сборная Мальты - в белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эм-Джи-Джи - Грайсбергерс Беттен-Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Чехии и Мальты. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 89% завершится победой Чехия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.12. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 117
Чехия 95.7% (112)
X 0.9% (1)
Мальта 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Мальта
1.23
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия 1:0 Мальта

Исход игры
Чехия
95.8% (114)
Ничья
0.8% (1)
Мальта
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
12.96% (14)
Нет
87.04% (94)
Популярный счёт
2:0 Чехия
37.8% (45)
3:0 Чехия
28.6% (34)
3:1 Чехия
5.9% (7)
4:0 Чехия
5.9% (7)
2:1 Чехия
4.2% (5)
1:0 Чехия
3.4% (4)
5:0 Чехия
2.5% (3)
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