Тур: 1.
Ход матча
6'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коварж
Матей
25
Шулц
Павел
19
Хори
Томаш
13
Хитил
Моймир
13
Пепе
Энрико
2
Борг
Жан
10
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
- Основной состав
-
16 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хори ТомашНападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Влчек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Черв ЛукашПолузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
26 Юрасек МатейНападающий
-
Главный тренер: Иван Хасек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
26 Табоне ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бирман МайлзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Греч ДжейкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
История личных встреч
Чехия
Мальта
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
4
Среднее время на гол
27
22
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
72
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Мальта
Исход игры
Чехия
95.8% (114)
Ничья
0.8% (1)
Мальта
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
12.96% (14)
Нет
87.04% (94)
Популярный счёт
2:0 Чехия
37.8% (45)
3:0 Чехия
28.6% (34)
3:1 Чехия
5.9% (7)
4:0 Чехия
5.9% (7)
2:1 Чехия
4.2% (5)
1:0 Чехия
3.4% (4)
5:0 Чехия
2.5% (3)
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