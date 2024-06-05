Тур: 1.
История личных встреч
Чехия
Мальта
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
4
Среднее время на гол
27
22
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
72
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1
Прогнозы на матч Чехия - Мальта
Исход игры
Чехия
97.6% (40)
Ничья
0% (0)
Мальта
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
23.08% (9)
Нет
76.92% (30)
Популярный счёт
2:0 Чехия
36.6% (15)
3:0 Чехия
24.4% (10)
3:1 Чехия
9.8% (4)
1:0 Чехия
7.3% (3)
2:1 Чехия
7.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!