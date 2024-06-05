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Тур: 1.
Чехия
FIFA #36
 
Позже
Мальта
FIFA #171
Прогнозы 41
Чехия 97.6% (40)
X 0% (0)
Мальта 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Мальта
1.14
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8.90
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8.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия
Мальта

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
6:0
ЧМОМ
1:4
ЧМОМ
3:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
4

Среднее время на гол

27
22

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
72

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1
Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1 Чехия - Португалия 0:4 Испания - Чехия 2:0 Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1
Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3
Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 41
    Чехия 97.6% (40)
    X 0% (0)
    Мальта 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Мальта
    1.14
    Реклама, pari.ru
    8.90
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    8.90
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    Прогнозы на матч Чехия - Мальта

    Исход игры
    Чехия
    97.6% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Мальта
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (9)
    Нет
    76.92% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Чехия
    36.6% (15)
    3:0 Чехия
    24.4% (10)
    3:1 Чехия
    9.8% (4)
    1:0 Чехия
    7.3% (3)
    2:1 Чехия
    7.3% (3)
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