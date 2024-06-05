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Тур: 1.
Албания
FIFA #66
 
Позже
Азербайджан
FIFA #112
Прогнозы 38
Албания 71.1% (27)
X 21.1% (8)
Азербайджан 7.9% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Албания
Азербайджан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0
Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2
Азербайджан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0
Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 38
    Албания 71.1% (27)
    X 21.1% (8)
    Азербайджан 7.9% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Албания - Азербайджан

    Исход игры
    Албания
    71.1% (27)
    Ничья
    21.1% (8)
    Азербайджан
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Албания
    39.5% (15)
    1:0 Албания
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    2:0 Албания
    5.3% (2)
    1:2 Азербайджан
    5.3% (2)
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